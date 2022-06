Twee voor de prijs van een: deze 12 tassen zijn perfect voor je vakantie én kan je achteraf nog dagelijks gebruiken

Voor én na je strandvakantie

Een fles water, een XL-tube zonnecrème, een strandlaken en een portie vakantielectuur: om al je must-haves mee naar het strand te zeulen is een praktische shopper geen overbodige luxe. Kies voor een exemplaar met stevige hengels dat tegen een stootje kan. Grote shoppers zijn dit jaar een echte trend en komen in tal van stijlen en materialen.

Een exemplaar in rotan voegt een vleugje boho toe aan je outfit en trakteert je het hele jaar door op een zonnig gevoel. Mooi bij een simpele 'jeans met T-shirt’ look. Of trek naar het strand met een lederen totebag die je nadien net zo goed als kantoortas gebruikt. Een exemplaar in tijdloze bronstint combineert makkelijk met zwart, maar staat ook prachtig bij een outfit in donkerblauw, kaki, bordeaux en okergeel. Het ideale basisstuk voor het najaar. Of wat dacht je van een hippe logotas? Met deze trendtassen steel jij de show op het strand én, eens thuis, op de yogales of in de supermarkt.

Volledig scherm © rr

1. Draagtas van Essentiel, 95 euro.

2. Tas van Pia Sassi, nu 59,90 euro i.p.v. 259 euro.

3. Shopper van See by Chloé, 355 euro.

4. Draagtas van IKKS, 125 euro.

Voor én na je wandelvakantie

Een rugzak biedt plaats aan flink wat spullen en houdt je handen lekker vrij, maar bij warm weer kan zo’n tas op de rug al snel een zweterige bedoeling worden. Een stijlvol alternatief is dan een fanny pack of heuptas. Je spullen zitten zo binnen handbereik én je rug blijft gespaard tijdens het wandelen.

Wie slim kiest, vindt in een heuptas meteen ook de perfecte bondgenoot voor een avondje stappen of festivalpret. Draag de tas hoog in je taille of drapeer hem schuin over je blazer of oversized T-shirt voor extra stijlpunten. Aan een exemplaar in tijdloos cognacleder beleef je jarenlang plezier. Een frisse rozetint geeft dan weer een vrolijke toets, het hele jaar door.

Volledig scherm Nina_shopping handtassen_2 in 1’ handtassen © rr

2. Tas van Melina Cervesato, nu 99 euro i.p.v. 180 euro.

Voor én na je citytrip

Crossbodytassen zijn net zo geweldig voor een bruisende citytrip als voor je dagelijkse wandeling met je hond. Kom je graag casual voor de dag? Een crossbodytas in een hippe knalkleur blaast je eenvoudige look zo extra leven in. Tip: vurig rood, paars en felgeel beloven het ook deze winter nog bijzonder goed te doen. Voor wie het liever sober houdt, is een zwarte crossbodytas een praktische allrounder.

Tot slot nog een snelle stijltip: een crossbodytas oogt het mooist op een losser silhouet. Draag hem op een oversized blouse of op een luchtige jurk. De riem over de borst duwt je losse kleding subtiel naar je lichaam toe en toont zo een glimp van je figuur.

Volledig scherm Nina_shopping handtassen_2 in 1’ handtassen © rr

3. Tas van Pia Sassi, nu 49,90 euro i.p.v. 199 euro.

Op zoek naar een ander model? Bekijk hier de volledige collectie op ninashop.be.

Lees ook :