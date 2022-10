Trend waar velen van huiveren mag ook deze herfst nog blijven: slippers gecombineerd met sokken

Weinig genade van de weergoden: de herfst en koudere temperaturen kwamen als donderslag bij heldere hemel. Maar de modegoden, die zijn ons dan weer beter gezind. Want als je het hen vraagt, hoeven we nog niet meteen onze zomerkledij op te bergen. Zo is het momenteel uiterst stylish om jurken te dragen met lange laarzen en blote benen. En ook de outfit waar prinses Diana dol op was, mag je nu uit de kast halen.

Diamanten Burberry-sandalen ... met zwarte sokken

Goed nieuws: we hoeven ook nog niet per se onze UGG’s of andere winterse schoenen van onder het stof te halen. Ook zomerse slippers of flipflops kan je nog dragen. Als je ’t Kanye West vraagt toch. “What are those”, zong dochtertje North een aantal jaren geleden op een concert van papa. Die uitspraak is volgens velen ook van toepassing op de outfit die West vorige week droeg naar de modeshow van Burberry.

De Amerikaan uit Chicago was te zien in een volledig zwarte outfit, zoals wel vaker. De ster van zijn tenue? Zijn met diamantjes bezette teenslippers. Het gaat om een gloednieuw paar van Burberry dat zelfs nog niet te koop is. Een prijs kennen we dus niet, maar sandalen van het Britse merk kosten doorgaans tussen de 300 en 700 euro, zonder diamantjes weliswaar.

Volledig scherm © Reporters / Goff

De rapper combineerde de slippers met, jawel, zwarte sokken. Ondánks de teenscheiding. Het merk van de sokken kennen we niet, maar inspiratie lijkt gehaald te zijn de controversiële Tabi-schoenen van Maison Margiela.

(Flip-)flop tijdperk?

Velen zijn zéér kritisch. “Kanye West doorstaat zijn (flip-)flop tijdperk”, titelt Amerikaans magazine Dazed. Daarmee verwijst de Amerikaanse website naar het feit dat Kanye het laatste jaar voortdurend de krantenkoppen haalde vanwege bedenkelijke uitspraken en acties. Zo wordt hij regelmatig bekritiseerd om hoe hij zijn echtscheiding met Kim Kardashian afhandelde en om hoe hij zijn drama met de merken Gap en Adidas in de media uitsmeerde, ook al had hij een deal met hen.

“Flip-flopping op fashion week net zoals hij elke week flip-flopt tegen Kim Kardashian", schrijft iemand op Twitter. “Kunnen we iemand van de ruimte bellen om hem te komen ophalen, ik denk dat de aliens hem op de foute planeet hebben gezet”, aldus een andere Twitteraar. Maar er komt niet alleen maar kritiek. “Hij is echt de goat”, schrijft iemand anders dan weer. Een ‘goat' is slang voor iemand die uitzonderlijk goed is in wat hij doet.

Of zijn gewaagde combinatie nu in de smaak valt of niet, West is alleszins veelbesproken. En het zou niet de eerste keer zijn dat de Amerikaan uit Chicago een modetrend lanceert die eerst veel tegenkanting kent, maar uiteindelijk volledig doorbreekt.

Bovendien: het brein achter Burberry, Riccardo Tisci, bezorgde hem de slippers voor ze te koop zijn. Betekent dat niet dat Tisci goedkeurt hoe West ze stylet? Burberry is alleszins een merk met veel aanzien en een klassevol imago. Wie weet kijken we binnenkort niet meer op van deze bijzondere combinatie. Het lijkt in elk geval comfortabel, en feit is dat het stukken aangenamer zit dan pijnlijke hakken of pumps.

