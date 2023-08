Trend op Tien Om Te Zien en alle rode lopers: waarom dragen zo veel mannen roze nu?

Voor mannen is deze zomer rooskleurig. Het begint in celebrityland: Hollywoodsterren op rode lopers en ook de zangers op Tien Om Te Zien dragen steeds vaker roze. Drie mode-experten weten waarom. En is de trend ook voor de ‘gewone’ man weggelegd?

Dankzij Barbie is het nu al een hele tijd roze wat de klok slaat. En wat valt op? Ook mannen dragen de kleur steeds vaker. Niet alleen op de premières van de film ‘Barbie’, al gaan de sterren daar wel echt all-out. Ryan Gosling verscheen in Los Angeles van kop tot teen in het zalmroze, een pak van Gucci. Zijn mannelijke co-sterren schuwden varianten van de kleur ook niet.

Volledig scherm Acteurs Ryan Gosling, Scott Evans en Michael Cera. © Getty Images

En zo zijn er de laatst tijd wel meer mannen in Hollywood die op de rode loper voor ‘gewaagd’ roze gaan. Op de recentste Golden Globe Awards kwam acteur Seth Rogan in lichtroze, acteur Billy Porter koos dan weer voor een opvallend ‘hot pink’ ensemble.

Op de promotour voor zijn laatste film ‘Bullet Train’ droeg Brad Pitt de tint wel vaker, zij het chic of casual. En op de Oscars verbaasde acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson het publiek met zijn balletroze pak van Dolce & Gabbana, inclusief roos.

Volledig scherm Seth Rogan, Billy Porter, Brad Pitt en Dwayne Johnson. © Getty Images

Maar wie goed oplette, zag de trend al ver voor dit jaar aanhangers winnen. Al sinds het einde van de pandemie is roze aan een revival bezig. Modehuis Valentino zette die kracht bij, door in de zomer van 2022 een complete collectie in alléén maar ‘hot pink’ voor te stellen. Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton was toen zonder gêne het gezicht voor de mannencampagne.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Diezelfde zomer werd de film ‘Barbie’ ook aangekondigd. Dankzij enthousiaste trendsetters op sociale media sijpelde roze ‘barbiecore’ stilaan ieders kledingkast binnen. Ja, ook die van de man. Zelfs die van de Vlaamse man.

Wordt deze man de Harry Styles van Vlaanderen? “Elke man kan roze dragen”

Bij het Belgische Café Costume verkopen ze al sinds 2021 meer roze maatpakken aan mannen. “De schrik om op te vallen lijkt verdwenen te zijn”, zegt salesmanager Jens Lodewyckx. “Het mag wat meer zijn dan vroeger. Vroeger kozen mannen eerder voor klassieke zwart-witte of blauwe pakken, heel braaf en sec. Nu kiezen ze vaker voor kleurrijke kostuums. Daar vroegen ze de voorbije jaren nooit naar.”

Felroze is een kleur die het altijd goed doet in tijden van chaos Moderedacteur David Devriendt

Bekende Vlaamse mannen hebben nu hetzelfde lef. Op Tien om Te Zien dit jaar valt dat op. Zangers Hugo Sigal en Danny Fabry trokken het podium op in een lichtroze pak. En Aaron Blommaert maakte van de kleur zijn uniform. Hij draagt het op nagenoeg al zijn shows en voor alle promo van zijn single ‘Zonde’. Het lijkt erop dat hij vastberaden is om de Harry Styles van Vlaanderen te worden.

KIJK. Aaron Blommaert op de promoshoot voor zijn single, in felroze

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Echte mannen dragen zonder gêne roze, zegt styliste Sarah Roelstraete. “Dat zien we al langer in de modewereld. Mick Jagger droeg het al in de jaren zeventig. En zanger Harry Styles toont vandaag dat het kan, al is dat wel op een meer extravagante manier.” Denk aan zijn volledig roze look mét boa voor zijn optreden op Coachella 2022.

Volledig scherm Harry Styles op Coachella. © Getty Images for Coachella

“Roze is een fantastische kleur die elke man kan dragen”, zeggen de experten van Café Costume. “Het idee schrikt veel mensen af, terwijl de tint toch makkelijk te combineren is met verschillende stuks uit je kleerkast.”

“Deze tint roze is niet zoet, zachtaardig en meisjesachtig”, legt styliste Sarah Roelstraete uit. “Het heeft juist de potentie om een statement te maken en staat voor vrolijkheid, onschuld en optimisme. Iets wat we allemaal kunnen gebruiken in deze turbulente tijden.”

Verschil­len­de studies toonden al dat de kleur een kalmerend effect heeft op mensen Moderedacteur David Devriendt

“Felroze is een kleur die het altijd goed doet in tijden van chaos”, zegt onze moderedacteur David Devriendt. “Het roept gevoelens op die je in onzekere tijden van oorlog en crisis tekortkomt. Verschillende studies toonden al dat de kleur een kalmerend effect heeft op mensen. Het tempert frustraties en geeft hoop voor de toekomst.”

Hoe draag je het zelf?

“Heel wat opvallende kleuren zijn heel trendy deze zomer”, zegt styliste Sarah Roelstrate. “Roze past in dat rijtje en gaat mooi samen met een zongebruinde huid. De kleur kan clashen met groen: zowel lichtgroen, kaki of een iets dieper groen.” Een veiligere combinatie kan ook: met bruin, voor wat zachtheid. “Of met een wit of grijs onderhemd, dat past heel mooi bij een roze blazer”, zegt Jens van Café Costume.

Als het formeler moet, werk je outfit dan af met neutrale tinten zoals beige en crème Styliste Sarah Roelstraete

De durvers kunnen zich zoals sommige sterren aan een monochrome look wagen: alles in oranje. Wie echt houdt van kleuren mengen, zit goed met felblauw, rood, oranje of paars. “Als het formeler moet, kies dan voor een combinatie met oudroze. En werk je outfit af met neutrale tinten zoals beige en crème”, zegt Roelstraete.

Lees ook: