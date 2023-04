Trager kaal of langere lokken dankzij deze simpele keukenolie: sociale media is fan. Wat zegt de dermatoloog?

Mijntelco Slechte wifiverbin­ding? Dit apparaat maakt er komaf mee

Niets zo vervelend als een slechte wifiverbinding in huis. Sputterend thuisinternet kan aan veel factoren te wijten zijn, maar een vaak voorkomende oorzaak is gewoon de plek waar je je in huis bevindt. Op sommige plaatsen in je woning kan het internetsignaal namelijk maar moeilijk doordringen, wat een goede verbinding belemmert. Daar bestaat gelukkig een oplossing voor, in de vorm van een wifi-repeater. Mijntelco.be zoomt dieper op dit handige apparaat in.