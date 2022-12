Toeloop naar outletwinkels blijft uit, ondanks crisis. Experts: “50 euro blijft 50 euro, hoe goed je ze ook uitgeeft”

In outletwinkels scoor je topmerken aan verminderde prijzen. Maar in deze economisch moeilijke tijden blijft een toeloop naar die goedkopere winkels verrassend genoeg uit. En die trend zagen we ook al vòòr we met z'n allen financieel op de rem gingen staan. Betekent dit het einde van de outletsector? Drie zaakvoerders en een retailexpert lichten toe. “Pakweg vijftien jaar geleden werd er neergekeken op outletshoppen, sommigen waren zelfs beschaamd om er gezien te worden.”

De traditionele koopjesperiode mag dan in januari zijn, in de outlets zijn er het hele jaar door solden. De nieuwste collecties vind je er weliswaar niet, maar wel vorige collecties van topmerken waar helemaal niets aan mankeert. De stuks die in een outletstore hangen, zijn de ongedragen voorraden van kledingwinkels die na solden niet aan de man zijn gebracht. Outletshoppers sparen dus niet alleen geld uit, ze dragen ook bij aan een duurzaam initiatief, want kledingmerken geraken zo van hun overstock af.

Armani-trui voor 100 in plaats van 200 euro

Sommigen outlets combineren dat ook met het opkopen van overstock in het buitenland, omdat daar het aanbod van de betere en populaire merken groter is. Zoals Sam Van Hoof, de medezaakvoerder van Brands Only. Met twee outletstores in Harelbeke en Antwerpen en vier tijdelijke outletsales per jaar bieden zij onder meer Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Replay en Liu Jo aan. “Zeg maar de betere merken, aan de helft van de originele winkelprijs. Een Armani-trui die in de boetieks 200 euro kostte, kost bij ons 100 euro.”

Quote Een outletstuk is voor mij minstens altijd aan min vijftig procent. Als het een seizoen later nog niet verkocht is, doe ik er nog eens vijftig procent af. Sam Van Hoof, Medezaakvoerder Brands Only

“Sommige outletcenters of -winkels doen soms maar min twintig of dertig procent, maar daar heb ik toch mijn vragen bij. Een outletstuk is voor mij minstens altijd aan min vijftig procent. Als het een seizoen later nog niet verkocht is, doe ik er nog eens vijftig procent af.”

Het is crisis voor iedereen

Die toegang tot luxemerken aan meer bereikbare prijzen is het allergrootste voordeel voor de consument. “Iedereen is blij als ze een mooi stuk aan de helft van de prijs kunnen kopen”, zegt ook Sigrid de Greef van luxuryoutlet The Barn. In een gerenoveerde 18de-eeuwse schuur in Grobbendonk heeft ze intussen kleding van een stuk of 14 - vooral Belgische - merken. Denk Nathalie Vleeschouwer, Hampton Bays en Dame Blanche. “Want er is niets mis met outletmode. Het zijn allemaal heel kwalitatieve en mooie stuks die jaren kunnen meegaan én het is vriendelijker voor je portemonnee.”

Volledig scherm © The Barn

En dan toch loopt het niet echt storm in de outletwinkels van ons land, zo blijkt. “Het is crisis voor iedereen”, zegt Van Hoof. “Het zijn moeilijke tijden en zeker in de retail is het niet gemakkelijk. Onze klanten voelen de effecten van de crisis en zijn bang voor de afrekening van hun energiefactuur. En dat merken we aan hun aankoopgedrag. Er zit een stop op hun portemonnee. Klanten die vroeger soms voor driehonderd of vijfhonderd euro uitgaven, kopen nu soms maar één bloesje.”

Quote Op het einde van de rit blijft vijftig euro nog altijd vijftig euro, hoe goed je ze ook uitgeeft. Benoit Schauvliege

Ook bij Lingerie Outlet dat acht vaste en vier tijdelijke outletwinkels heeft over heel Vlaanderen met 35 topmerken van lingerie en badmode, is het zeker niet over de koppen lopen. Medezaakvoerder Benoit Schauvliege: “Sowieso is lingerie een artikel dat beter verkoopt in de zomer dan in de winter, maar dan nog. Mensen springen nu echt anders om met hun budget. Op het einde van de rit blijft vijftig euro nog altijd vijftig euro, hoe goed je ze ook uitgeeft. En als je dat bedrag aan één iets uitgeeft, wordt het niet elders gespendeerd. Bovendien weten we dat de Vlaming traditioneel gezien ook graag geld uitgeeft aan een mooi en kwaliteitsvol lingeriesetje.”

Dat iedereen de kat uit de boom kijkt, en eieren voor hun geld kiest, bevestigt ook Stefan Van Rompaey, hoofdredacteur van RetailDetail en expert in consumentengedrag. “In theorie klopt het dat de huidige economische omstandigheden eerder gunstig zouden moeten zijn voor outletwinkels en outletcenters. Ze verkopen er grote, bekende merken met behoorlijke kortingen. Omdat kleding en accessoires geen noodzakelijke aankopen zijn, stellen ze dat liever uit. Er werden meer nuttige geschenken gegeven, om de uitgaven te verantwoorden, zoals elektrotoestellen die energiezuiniger zijn.”

Quote In de beginjaren stonden ze hier in rijen aan te schuiven, maar die exponen­tiële groei is er nu niet meer. Sam Van Hoof

Immer hete adem van e-commerce

De economische crisis laat zich dus ook in het outletlandschap voelen, maar zelfs vóór we allemaal letterlijk en figuurlijk bibberden, zag de sector al beren op de weg. “In de beginjaren stonden ze hier in rijen aan te schuiven, maar die exponentiële groei is er nu niet meer”, zegt Sam Van Hoof van Brands Only. “Door de jaren heen zijn er veel meer concepten bijgekomen. Er is een wildgroei van merken, het aanbod wordt groter. De taart is rond en is nu in zoveel meer stukken verdeeld, maar het budget van de mensen stijgt niet proportioneel mee. De afgelopen tien à vijftien jaar staat kleding niet meer bovenaan in de top tien van hun uitgavenposten.”

En dan is er nog de immer hete adem van de e-commerce. Webshops rijzen als paddenstoelen uit de grond, vaak over de grenzen heen en velen hebben bijna permanent een soldencorner. Sam Van Hoof: “Dat heeft een enorme impact die experts volgens mij nog te vaak minimaliseren. Wij zetten zeker ook in op online, maar als outlet overzicht brengen in een webshop blijft een moeilijk gegeven.”

Volledig scherm © Getty Images

Beleving is de heilige graal

Van Hoof: “Wij verkiezen dat mensen naar de winkels komen, want daar hangt alles op maat en kleur en zijn er verkoopsters om je te helpen. Alles om de shoppingervaring zo aangenaam mogelijk te maken.”

Beleving is de heilige graal voor bakstenen winkels die moeten opboksen tegen het onpersoonlijkere world wide web. En ja, dus ook voor outlets, bevestigt retailexpert Stefan Van Rompaey. “In outletcenters zoals Roosendaal en Maasmechelen Village zie je heel duidelijk dat ze meer en meer investeren in die beleving. Ze voegen meer horeca toe aan het aanbod, ze verzorgen hun aankleding en verfraaien de shops. Voor hen is dat belangrijk want dat verantwoordt voor een stuk ook nog altijd de meerprijs die je betaalt voor een luxemerk. Ja, het is outlet, maar niet zeker niet minderwaardig.”

Quote Pakweg vijftien jaar geleden werd er neergeke­ken op outletshop­pen, maar dat is nu volstrekt omgekeerd.

De vraag is natuurlijk of iedereen dat intussen doorheeft. Met andere woorden, wordt er door het grote publiek soms nog onterecht op outlets neergekeken omdat het om onverkochte en afgeprijsde goederen gaat? Benoit Schauvliege van Lingerie Outlet: “Pakweg vijftien jaar geleden gebeurde dat zeker. Mensen kenden het concept van outlet nog niet zo goed en sommigen waren zelfs beschaamd om er gezien te worden. Maar nu is dat toch volstrekt omgekeerd. Intussen weten mensen dat je slim kan zijn door naar een outlet te gaan, want je krijgt er topkwaliteit voor dezelfde prijs die je anders zou betalen bij een keten.”

Vergelijk het met de groenteboer

Outlets leven bij gratie van overstocks van merken. Zonder overstocks, geen outlets. Steeds meer merken trekken de kaart van duurzaamheid en proberen hun aanbod te beperken. Al blijft het heel moeilijk om overschotten helemaal de wereld uit te bannen. Spijtig genoeg heeft niemand een glazen bol en kan niemand op voorhand voorspellen hoeveel stuks je van iets zal verkopen. En niet genoeg voorraad hebben kan in sommige gevallen ook slecht zijn voor de omzet en groei. Benoit Schauvliege vergelijkt het graag met de groenteboer. “Op het einde van de week zal die ook nog wat wortelen en tomaten niet kwijt geraakt zijn. Van een deel kan hij soep maken, maar uiteindelijk zal hij altijd nog wat over hebben. Restvoorraad maakt nu eenmaal onderdeel uit van de structuur.”

Volledig scherm © Getty Images/Maskot

Verwende consumenten

En dan is er nog altijd de veeleisende consument die graag keuze te over heeft en daar ook niet te lang op wil wachten. Sigrid de Greef van luxe-outlet The Barn: “Ik vind het zelf ook zonde dat alles zo vergankelijk is in de mode. Een collectie hangt maar een half jaar in de boetieks en winkels en daarna moet je er niet meer mee afkomen. Al blijven dat allemaal mooie stuks. Ik denk niet dat het evident is voor een boetiek om te zeggen: ‘we hebben dit seizoen geen nieuwe stuks, het is nog de vorige collectie’. Maar onze maatschappij zit nu eenmaal zo in elkaar. De klanten willen constant iets nieuws.”

Dat fenomeen merkt ook Sam Van Hoof van Brands Only in zijn outletstores. “In Antwerpen hebben we een ruimte van 600 m2 vol kleren en dan nog krijg je soms de vraag: komt er nog iets nieuws binnen? Fast fashion speelt daar een grote rol in, maar ook op social media moet het altijd maar sneller en vernieuwender. Zolang dat niet verandert, zullen de overschotten blijven bestaan. En het is geen schande om een deel daarvan door te sluizen naar outlets. Wat moet je er anders mee doen, in de kelder of op zolder steken? Dan kunnen wij het maar beter aanbieden en zo nog een tussenleven geven.”

