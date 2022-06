Tine (31) heeft grote borsten: “Ik vind het zo moeilijk om me stijlvol te kleden.” Onze ‘fashionfixer’ geeft tips

Iedereen kan weleens een hulplijn gebruiken als het op mode en kleding aankomt. Om de zoveel tijd helpt onze moderedacteur David Devriendt een lezeres met een prangende kwestie. Beschouw hem maar als jouw nieuwe ‘modevriend’, als ‘de fashionfixer’.

Tine Huysegems (31) uit Meerhout omschrijft zichzelf als een plussize dame met maat 44-46. “Ik heb grote borsten, maat F, en dan ook nog eens een flinke kont. Ik vind het heel moeilijk om me deftig te kleden voor mijn job. Ik werk als vervangend kantoorhouder bij Bpost. Ik werk dus zowel aan het loket als in de onthaalruimte waar ik afspraken doe met klanten over hun bankzaken.”

“Ik grijp vooral naar een jeansbroek of rok met een T-shirt met V-hals, of een lange jurk. Het is niet de bedoeling dat ik er zit met spaghettibandjes en korte rokjes. Vaak is een decolleté er meteen al over voor mijn werk. Dus daarom de vraag: hoe kleed ik me als volle dame met grote boezem en kont deftig maar toch zeer stijlvol voor mijn werk?”

Dit zegt NINA’s moderedacteur David Devriendt, alias de ‘fashionfixer’

“Tine is hier de spreekbuis voor veel curvy vrouwen die vaak met hetzelfde probleem worstelen. De meeste merken zijn nog altijd niet inclusief en laten grote maten links liggen. Vrouwen met wat meer rondingen denken daarom nog vaker dat veel modetrends die je in de winkelrekken ziet hangen niet voor hen weggelegd zijn. Gelukkig keert het tij stilaan. Tal van labels pakken uit met plussize lijnen of bieden zelfs hun hele aanbod aan in alle maten. Ook op social media tonen bodypositivity-activisten en influencers dat stijlvol en trendy voor de dag komen niets te maken heeft met dat getal op de weegschaal of de omtrek van je heupen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 'Fashionfixer' en onze moderedacteur David Devriendt. © rv

“Tines go-to voor haar kantoorjob is meestal een jeansbroek met een V-hals T-shirt en een lange vest erover of in de zomer een lange rok met een T-shirt of een lang jurkje. Daar is zeker niets mis mee, maar er zijn genoeg trendy alternatieven voorhanden om haar garderobe wat bij te kruiden. Verandering van spijs doet eten, ook in de mode. Met enkele klassiekers – of noem ze liever basisstukken – kan ze al wonderen doen. Ze zijn bovendien niet alleen kantoorproof, maar ook perfect draagbaar op feestjes en andere gelegenheden. Tine gaf aan dat ze die multifunctionaliteit belangrijk vindt.”

1. (Oversized) blouse

“Laat ons bovenaan beginnen. Zowel aan het loket als in haar onthaalruimte zit Tine meestal achter een tafel en zien klanten vooral haar bovenlichaam. En wat het meest zichtbaar is, verdient extra aandacht. Vergelijk het met wie (ver)bouwt: de living en keuken worden eerst aangepakt, want daar komt het bezoek. De zolder komt als laatste. Wat meer impact creëren met het bovenstuk is dus de topprioriteit. De vertrouwde T-shirt met V-hals waar Tine doorgaans naar grijpt, is op zich een goede keuze. Alleen noemt ze het zelf ‘basic’ en dat is dus al het eerste probleem.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Zama Chakalaka Buthelezi (@zama_chakalaka) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Een T-shirt is nooit een sidekick, het is altijd het hoofdpersonage. Het bedekt je hele bovenlichaam, dus is zijn rol niet te onderschatten. De kwaliteit van de stof, de snit, de lengte van de mouwen … dat speelt allemaal een rol. Een flinterdun T-shirtje zal minder aan de verbeelding overlaten, en dichter op het lichaam kleven. Niets mis mee, maar misschien minder kantoorproof. Een T-shirt met wat meer structuur zal mooier vallen en een silhouet sterker maken. Zeker als het ook licht oversized is. Of neem er een met lange mouwen en horizontale marinestreepjes. Très Parisienne. Een tip: stop het T-shirt mooi in je jeans. Dat ‘tucken’ is nu erg in en zorgt zelfs voor een meer afgelijnde scheiding tussen je bovenstuk en je onderstuk. Een V-hals is bovendien geen must. Je kan perfect voor een ronde kraag gaan.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jade Wakeling (@jadewakeling) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Een waardig alternatief voor het T-shirt is ook een blouse. Dat staat misschien iets chiquer. Ga bij voorkeur voor een licht poffend effect aan de schouders of mouwen. Dat verlegt de aandacht van de boezem en is ook een grote trend – voor alle leeftijden en alle maten. Je kan dat zelfs dragen onder een jurk met spaghettibandjes (wie zegt dat dat niet kan op het werk?). Je kan zo’n blouse zelfs onderaan dichtstrikken voor een zomerse touch. Speels en stijlvol. Wit is een klassieker, maar kleur kan evengoed. Zeker na corona en sinds ze mama is geworden, gaf Tine aan dat ze net zoals zovelen steeds meer met kleur experimenteert. En dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JORDON | PLUS SIZE 💜 (@plussizejord_) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2. Flared jeans

“Jeans is Tines veilige haven – een modeklassieker en uiterst populair als kantooroutfit. Zelf ben ik een grote denimhead en dus begrijp ik haar volkomen. Maar soms is het wijs om van koers te veranderen. Al is het maar met een heel klein rukje aan het stuurwiel. Jeansbroeken zijn er in alle vormen en kleuren – dus genoeg keuze om eens iets nieuws te proberen. Zo zijn flared (wijd uitlopende) pijpen nu heel trendy. Je kan daar zo ver in gaan als je zelf wil, maar zelfs met een licht flared effect creëer je al een ander silhouet.”

Quote Zorg dat de broekspij­pen van je jeans niet te lang zijn, toon je enkels en draag sandaal­tjes voor een speelse en zomerse toets. David Devriendt, de ‘fashionfixer’

“Extra tip: zorg dat de broekspijpen niet te lang zijn, toon je enkels en draag je jeans met sandaaltjes voor een speelse en zomerse toets. Instant glam en toch geschikt voor je werkomgeving. Ook een jeansrok kan een aangename afwisseling zijn, en is makkelijk te combineren met een T-shirt of een blouse die natuurlijk voldoet aan de regels van hierboven. Je hoeft je liefde voor jeans dus zeker niet af te zweren, gewoon een tikje heruit te vinden.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sydney Grace (@ohhhhhhhhhoney) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Geklede broek

“Tine is er niet meteen een fan van, en ziet eerlijk gezegd geen reden om ze te dragen, maar ik zou toch durven te pleiten dat ze haar mening herziet. Stijlvol door het leven gaan is ook een kwestie van soms eens uit je comfortzone te treden. Geklede broeken hebben soms de kwalijke reputatie dat ze stijve harken zijn, maar niets is minder waar. Ze zijn allesbehalve saai. Intussen bestaan ze in allerlei lengtes, stoffen, kleuren en prints.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Fabiana Cleise - DONA DE CASA EMPODERADA (@lardacleise) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Een mooie zwarte broek met een T-shirt erin geeft meteen een heel sterk silhouet, maar je kan ook gaan voor een opvallende kleur. Of je kan beginnen met een simpele, zwarte broek en gaandeweg meer kleur en prints incorporeren. Rome is niet op één dag gebouwd, en hetzelfde geldt voor een nieuwe garderobe. Zo’n geklede broek is liefst ook lichtjes oversized beneden en kan je heel makkelijk mixen met T-shirts en blouses.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door ✨Jocelyn✨ (@j_inezc) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zelfs een bijbehorende blazervest is very stylish bij zo’n geklede broek. Soms krijgen vrouwen met grote borsten die niet altijd even goed dicht of voelen ze zich daar niet zo prettig bij, maar je kan een blazer perfect openlaten. Dat wordt in modekringen zelfs net als heel chic beschouwd. Ik geef het maar mee ... Gun je lieve jeans dus af en toe eens een dagje rust.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Candace•Plussize Style📍Chicago (@candesland) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4. Hemd- of doorknoopjurk

“In de kleerkast van Tine hangen naar eigen zeggen twee jurken die geschikt zijn voor het werk. Dat is niet bijster veel. Misschien is de tijd aangebroken voor een mooie hemdjurk? Ja, dat heeft iets zakelijks maar voelt toch heel casual aan. Een hemdjurk op het werk kan in verschillende lengtes – van net boven de knie tot aan de enkels. Neem er met voorkeur eentje met een lint, die kan je mooi dichtknopen in een strik en je creëert er een taille mee. De knoopjes kan je bovenaan zoveel openzetten als je zelf wil prijsgeven. De kraag leidt bovendien de aandacht af van je decolleté. Fashionista’s zijn net zoals spionnen en dieven. Ze zijn goed in afleidingsmanoeuvres.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Xhosa Barbie 🌸 (@yayamwanda) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Tine draagt ook graag sneakers, laarsjes en sandalen – drie types schoenen die perfect samen gaan met dit modebasisstuk. Een mooi alternatief is een hemd-jumpsuit, met de bovenkant die eruitziet als een hemd. Leuk meegenomen: met zo’n jurk of jumpsuit ben je in één keer gekleed. Geen stress met boven- en onderstukken.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Aryanna Sierra (@aryanna.sierra) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. Mouwloze gilet en kimono

“Met laagjes werken is altijd een goed idee. Tine combineert haar jeansbroek en T-shirt vaak met een lange vest. Dat bedekt de zones waar ze zich wat minder zeker over voelt en creëert lengte. Het kan ook heel sterk en heel mooi zijn om de lange vest achterwege te laten, en enkel een boven- en onderstuk te dragen om zo al je rondingen mooi in de verf te zetten.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door crystal bella ♡ (@crystalbellamua) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Als je je daarbij te ongemakkelijk voelt, kan ik twee eigentijdse alternatieven aanraden voor de lange vest. De mouwloze gilet is nu iets trendyer en is heel makkelijk te dragen met een T-shirt en een blouse. Beige is een klassieker, maar ze zijn er in alle kleuren van de regenboog. Ook de kimono (kort of lang) is al enkele jaren een vaste waarde en zorgt meteen voor extra kleur en schwung in je dagelijkse leven. You can rock it, Tine!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Leila Morais (@leilamoraisplus) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: