Tijd om sweater en bikershort boven te halen, want het is ‘Prinses Diana-weer’. “Al 15 jaar een iconische look”

Het is Prinses Diana-weer, klinkt het op sociale media. Wat dat in hemelsnaam is? Wel, het verwijst naar het weer in september dat niet te warm maar ook niet te koud is. Het ideale moment dus om Lady Di’s iconische look met de oversized sweater en bikershorts te dragen. Onze mode-expert David Devriendt legt uit waarom die outfit zelfs na 25 jaar zo’n voorbeeld blijft.

Toegegeven: de Engelse royal family was de laatste weken al wat de klok slaagt. De dood van Queen Elizabeth II deed heel wat stof opwaaien. Maar een minstens even iconisch - zij het niet iconischer - figuur, was Diana Spencer: de prinses van Wales. Ze had veel iconische outfits, zoals haar fuck-you-jurk of de Barmoral-look, maar rond deze tijd van het jaar is het toch haar sportievere ensemble dat hot and happening is. Zelfs celebrity’s zoals Hailey Bieber werden al met de combinatie gepost.

(Lees verder onder de foto).

Volledig scherm Een foto van Diana (links) en Hailey Bieber (rechts) die verdacht veel op elkaar lijken. © Vogue

“We hebben Diana al in veel hoedanigheden gezien”, zegt mode-expert en Diana-fan, David Devriendt. “Als prinses met een tiara op haar hoofd, in een pikante jurk, op een polowedstrijd en ook in sportkleren na de gym. Zo ken je de meeste prinsessen niet. Voor de komst van Diana was het bijna uitgesloten dat je een prinses ooit in iets anders zou zien dan afgemeten, koninklijke kleren. Nu geldt dat eigenlijk nog steeds. Twee jaar geleden ging onze eigen prinses Elizabeth joggen in een legging van Belgisch merk Recto Verso. Ze haalde alle kranten en in een mum van tijd was de legging uitverkocht.”

(Lees verder onder de foto).

Volledig scherm Prinses Elisabeth in de legging die iedereen wou. © Koninklijk paleis

Ze koos er bewust voor om zich niét om te kleden, na de sportschool

In de jaren 80 en 90 waren fitness en aerobics groot. Dat een prinses er zo openlijk aan meedeed, was uitzonderlijk, zegt Devriendt. “Je wist vroeger niet waar prinsessen van hielden. Ze zaten in hun kastelen en reden op hun paarden. Op die manier bleven ze een ver-van-je-bedshow. Diana daarentegen liet met haar outfit zien dat ook zij zich in het zweet werkte in de sportschool, en nadien snel naar de schoolpoort moest om haar kinderen op te halen. Zo was ze gewoon, en veel vrouwen herkenden zich in haar.”

“Het sprak natuurlijk ook van het je m’n foutisme dat Diana zo typeerde: de meest gefotografeerde vrouw ter wereld op dat moment, ging naar buiten met een sportshortje, witte sportschoenen en een te grote trui, terwijl ze een dure Gucci of Versace-handtas om haar arm droeg. Ze had zich ook kunnen omkleden, maar koos er zeer bewust voor om dat niet te doen.”

(Lees verder onder de foto).

Volledig scherm © Getty Images

Athleisure op z’n Diana’s zien we nu nog op de catwalks

“Diana zou een goede influencer zijn geweest”, gaat de expert verder, “want ze wist precies wat ze op welk moment moest dragen om zo het meeste reactie uit te lokken. Het lijkt wel of die foto’s van haar in sportoutfit gisteren zijn genomen, en dat is haar grote kracht. Daarom kopiëren mensen vandaag haar nog steeds. Diana was degene die altijd buiten de lijntjes kleurde. Alles wat we dachten dat een prinses moest zijn, was zij niet. Er zit dan ook een rebelsheid in de foto’s van Diana op haar casualst.”

Quote Zo’n wieler­broek­je zie je van de catwalk van Dolce & Gabbana tot in het straat­beeld Mode-expert David Devriendt

“De athleisure-trend die nu al enkele jaren de mode overheerst, is voor een stuk ook schatplichtig aan dit legendarische beeld van de prinses die net uit de fitness komt. Zo’n wielerbroekje zie je van de catwalk van Dolce & Gabbana tot in het straatbeeld. Zo leeft de Princess of Hearts ook in onze kleerkasten verder.”

En wat dat Diana-weer betreft, dat begrijpt onze mode-expert ergens wel. “Ik ben vanmorgen nog gaan sporten in een short en een hoodie”, glimlacht hij. “Het is er inderdaad het ideale weer voor. Een beetje fris, maar niet koud. Maar het zou me ook niet verbazen moest het binnen twee maanden wéér Diana-weer zijn, alleen dit keer gekoppeld aan een van haar andere outfits. (lacht)”

Volledig scherm © Getty Images

Lees ook: