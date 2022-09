Tennislegende en mode-icoon Serena Williams: “Ik dacht: zo kan ik niet het veld op. Maar ik deed het toch”

Na haar laatste Amerikaanse U.S. Open verlaat tennislegende Serena Williams (40) voorgoed het veld. Maar de impact die ze had op de mode in haar sport? Die blijft. Met haar tegendraadse outfits zette ze meermaals de tenniswereld op z’n kop. Voormalig sportvrouw Sabine Appelmans en mode-expert David Devriendt schetsen hoe. “Serena was niet bang om te shockeren.”

Maandag ging het Amerikaanse toernooi U.S. Open van start in New York, waar de crème de la crème van de tenniswereld tot zondag 11 september tegen elkaar zal strijden voor de winnende titel. Serena Williams (40) weet er alles over, want zij won het toernooi maar liefst zes keer (in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014). Al is dat slechts het tipje van de ijsberg; het icoon heeft een bescheiden totaal van 539 overwinningen op haar palmares staan. Nu doet Williams voor een laatste keer mee aan de U.S. Open, om zo in schoonheid haar tenniscarrière van 27 jaar af te sluiten.

Die carrière heeft trouwens allang de grenzen van de sport overschreden. Inmiddels is er een film uitgebracht over het leven van Williams en haar zus Venus, studeerde ze mode en richtte ze haar eigen merk op, mocht ze de cover van ‘Vogue’ sieren en liep ze al mee in meerdere modeshows.

Liefde voor ‘black power’ en spelen met codes

In een recente video op YouTube voor 'Vogue’ bespreekt Serena de modehoogtepunten uit haar loopbaan - en dat waren er héél wat. “Daar droegen we nog kralen in ons haar. En waren we nog jong”, blikt ze al lachend terug. Het gaat om een fotoshoot voor ‘Vogue’ met zus Venus Williams in 1998.

“Dit is waarschijnlijk een van mijn all time favorite looks”, vertelt ze over haar outfit tijdens de French Open in 2002, die ze toen voor het eerst won. “Ik droeg de kleuren van de Kameroense vlag, en inspiratie voor die outfit haalde men bij de klassieke voetbaltenue. Ik droeg hoge sokken en voetbalschoenen, maar dan zonder de tippen. Ik weet nog dat ik zo zenuwachtig was, en dacht: zo kan ik niet het veld op. Maar ik heb het toch gedaan, een iconisch moment.”

Volledig scherm Serena Williams in 2002. © Getty Images

Een eerste van velen. Want Williams stond er niet alleen voor bekend om te winnen, maar ook om te shockeren op het veld. Met haar outfits, weliswaar. Moderedacteur David Devriendt: “De tenniswereld is vrij conservatief, met klassieke toernooien en reglementen die werden opgesteld door voornamelijk witte mannen. Het was nogal discriminerend. Er waren altijd bepaalde codes die gevolgd moesten worden, zeker voor vrouwen. Die droegen liefst een rokje, en alles moest wit en sober zijn.”

“Serena speelde met die codes: zo droeg ze vaak contrasterende kleuren op het veld. Daarvoor haalde ze inspiratie bij zwarte atletes uit de jaren 80. Die ‘black power’-symboliek wilde ze echt doortrekken in haar eigen carrière. Bij Wimbledon zijn de regels heel streng. Je mocht alleen spelen in het wit, dus daar week Serena niet van af. Wél gaf ze er dan nog haar eigen draai aan. Ze verscheen ooit in een witte blazer van Nike op het veld, of in een trenchcoat. Dat had niemand haar voorgedaan.”

Volledig scherm © Getty Images

Serena’s top 3 outfits

Toch was zij niet de eerste die opviel met haar outfits. Devriendt. “Andre Agassi, een bekende mannelijke tennisser uit de jaren 90, deed dat ook al. Hij kleedde zich in heel korte shortjes, droeg felle eighties kleuren, zweetbandjes, had een wild kapsel,... Hij was een echte rockster op het tennisveld. Hij had tennis en mode dus ook al proberen verzoenen, maar voor een vrouw was het ongezien. Serena nam ook echt een voorbeeld aan Agassi.”

Volledig scherm Andre Agassi op Roland Garros in 1998. © Getty Images

Devriendt: “In het begin werd Williams gesponsord door Puma. Haar outfits bleven toen nog sober, maar hadden wel al veel kleur. ‘Ik ben jong en ik wil plezier maken’, straalde ze daar mee uit. Gaandeweg werd dat eerder: ‘Ik ben de beste, en ik wil gezien worden’ - de Williamsen staan er namelijk om bekend een vrij groot ego te hebben. Nadien is ze overgestapt naar Nike, die iets meer design gedreven waren, interessantere snits en kleurencombinaties hadden.”

Haar iconische jeansoutfit op de US Open in 2004 markeerde het begin van die samenwerking. Zelf zegt Williams daar het volgende over: “Als ik mijn top drie van lievelingsoutfits moet samenstellen, zit deze daar altijd bij. Ik zei tegen Nike: ‘Als ik naar jullie overschakel van Puma, dan wil ik meer inspraak. De jeansshorts die Andre Agassi droeg vond ik geweldig, dus ik wil een jeansrok dragen.’ We ontwierpen samen een rok. Het was gemaakt van een zeer lichte jeansstof, want ik moest erin kunnen presteren. Toen ik in deze outfit verscheen, werd mijn status als mode-icoon in tennis bezegeld. Sindsdien vroeg iedereen zich af: wat zal ze de volgende keer dragen op het veld?”

Volledig scherm Venus Williams en Serena William tijdens 2004 U.S. Open. © WireImage

Quote Terwijl andere spelers alleen maar bezig waren met matchen winnen, wilde zij ook modieus zijn op het veld, en daar ook risico’s in nemen Sabine Appelmans

Voormalig tennisspeelster Sabine Appelmans, die zelf tegen Williams speelde, bevestigt dat: “Vroeger bepaalden de merken die je sponsorden wat je droeg. Serena is een van de eersten die echt zélf inspraak vroeg. Ook moest kledij vroeger vooral praktisch en comfortabel zijn, maar Serena hechtte daarnaast ook belang aan het esthetische. Ze probeerde de huidige mode te vertalen naar sportkledij, en ging zo als het ware een stapje verder met haar outfits. De ene keer was haar tenue misschien al meer geslaagd dan de andere, maar ze dúrfde wel echt alles. Terwijl andere spelers alleen maar bezig waren met matchen winnen, wilde zij ook modieuze risico’s nemen op het veld.”

Trashy en respectloos?

Maar die risico’s leverden haar van tijd tot tijd ook kritiek op. “Sommigen noemden haar outfits trashy, niet stijlvol en respectloos naar de tenniswereld toe. Smaken verschillen natuurlijk, maar Serena had het gevoel dat er voor haar vaak andere maatstaven werden gebruikt. Ze was zwart, kwam uit een achtergestelde buurt en zag er volgens velen ‘mannelijk’ uit door haar spieren. Mode was voor haar een manier om mensen uit te dagen, en te tonen dat ze toch lekker haar ding zou blijven doen. Ze wilde rebels zijn.”

Quote In 2018 droeg ze een catsuit op Roland Garros. Achteraf werd het reglement aangepast, zodat catsuits niet meer werden toegelaten David Devriendt

“Veel tegenspelers vonden dat zij te veel met mode bezig was, en niet genoeg met tennis. Ze kreeg vaak tegenkanting, niet alleen van het publiek, maar ook van scheidsrechters en journalisten. Als je de kudde niet volgt en je eigen ding doet, ben je natuurlijk een makkelijk mikpunt. Maar ik denk dat ze die controverse ergens wel opzocht, en leuk vond. Het is een deel van haar imago geworden.”

“Zo kreeg ze bijvoorbeeld kritiek over de kralen in haar haar, die er aan het begin van haar carrière tijdens matchen soms uitvielen. In 2018 droeg ze een catsuit op Roland Garros, en daar was heel veel heisa rond. Williams was lang niet de eerste die het droeg, maar omdat zij het deed, werd het plots shockerend. Dat effect had ze wel vaker. Mensen reageerden heel fel op haar. Achteraf werd het reglement aangepast, zodat catsuits niet meer werden toegelaten.”

Volledig scherm © Getty Images

Williams over onderstaande outfit: “Ook dit pak, ontworpen door Virgil Abloh (bekende modeontwerper die recent is overleden, red.), hoort in mijn top drie van favoriete outfits thuis. Ik hou van tutu’s en ik hou ervan om ‘gekleed’ het veld op te gaan. Dat is hoe ik Virgil ontmoette en we hadden meteen een klik.”

Volledig scherm © Getty Images

Quote Ofwel word je een icoon door je prestaties, ofwel om hoe je eruitziet. Serena had de twee Moderedacteur David Devriendt

Hoewel Serena veel op haar vingers getikt is, is ze altijd zichzelf gebleven. Devriendt: “Daardoor is ze dan ook zo’n stijlicoon geworden, ook ver buiten het tennisveld. Ze besefte natuurlijk: miljoenen mensen kijken naar mijn match, dus ze heeft dat uitgebuit. Da’s pure marketing, het zou dom zijn om dat niet te doen. Ofwel wordt je een icoon door je prestaties, ofwel om hoe je eruitziet. Serena had de twee.”

“Tennisster Anna Kournikova, partner van zanger Enrique Iglesias, was bijvoorbeeld een mooie verschijning, maar lang niet zo’n sterke speelster als Williams. Door haar sterke prestaties heeft Serena zichzelf volledig kunnen ontdekken en uitdrukken. Moesten die minder zijn geweest, had ze waarschijnlijk nog meer kritiek gekregen. Toch heeft ze, ondanks alle tegenwind, haar dromen kunnen verwezenlijken. Zo was ze in 2015 de eerste zwarte atlete die op de cover van ‘Vogue’ stond.”

Volledig scherm Serena Williams op de U.S. Open. © Corbis via Getty Images

“Tijdens de openingsceremonie van de US Open, haar laatste toernooi, droeg ze een outfit met heel veel diamanten die de sterrenhemel van New York moesten representeren. Na haar zwangerschap droeg zij een ontwerp van Virgil Abloh waar ‘mother’ op gedrukt stond. Dat is typisch Serena: ze probeerde altijd boodschappen mee te geven over haar eigen leven op het veld, of het nu een boodschap was naar de zwarte community, andere tennissers of moeders toe.”

Appelmans: “Dat anderen dingen niet mooi vonden, zag zij niet als limiet. Zij oefende een bijzonder grote invloed uit, niet alleen op tennis, maar op alle vlakken. We hebben het nu gehad over kledij, maar ook de manier waarop zij in het leven stond was invloedrijk. Ze zei echt: ik doe mijn ding en ik ga daarvoor, en ze trok dat door in alles. Ze was niet bang om te shockeren, daarvoor moet je een sterke persoonlijkheid hebben. En die had ze.”

