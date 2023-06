Styliste Linda (70) haalt vrouwen uit hun comfortzone. Haar 9 beste tips: “Deze bekende jurk valt altijd mooi”

“Als ik een minirok wil dragen, doe ik dat, punt.” Dit mo­de-icoon is 61 jaar oud en hyperpopu­lair

Misschien zegt haar naam je niks, maar ze is een van de meest gefotografeerde vrouwen ter wereld. Haar outfits halen miljoenen likes en verschijnen in alle globale media. En toch is mode-icoon Anna Dello Russo 61, ‘oud’ in haar branche. Nu deelt ze exclusief met ons haar geheim voor zo veel zelfvertrouwen op die leeftijd. “Ik heb dat ook moeten leren, met veel vallen en opstaan.”