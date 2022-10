Stem je juwelen af op jouw huidskleur met deze tips. “Dit type huid staat eigenlijk met alles”

Goud, zilver, witgoud, ...: wie een nieuw juweel koopt, twijfelt vaak over de juiste kleur ervan. Het Antwerps high-end juwelenlabel Elliot & Ostrich vond daar nu een oplossing voor. Zij lanceerde een nieuwe collectie die past bij élke huidskleur én geeft meteen ook enkele tips mee voor de juiste keuze bij je volgende juwelenaankoop. “Heb je een warme ondertoon in je huid, dan haalt geel goud die warme gloed helemaal naar boven.”

Het Antwerpse juwelenhuis Elliot & Ostrich heeft een boeiende insteek bij hun nieuwe ‘Nude Collection’. Ze gaan voor juwelen die perfect aansluiten bij iedereen. Want goud, zilver of champagnekleur oogt op elke huidtype anders, klinkt het. De nude collectie bestaat uit sieraden in goud en ‘yosé’-goud.

Yosé-watte?

‘Yosé’-goud is een tint die ze bij Elliot & Ostrich zélf ontwikkelden. De warme, zachte, zalmkleurige variatie op geel goud past bij elk huidtype, en zéker bij blekere huidtinten met een rode ondertoon, aldus Sylvie Arts, co-owner Elliot & Ostrich. “Die kleur wordt vaak gekozen door vrouwen met een lichtere huidtint.” Maar, vervolgt ze, “ook mannen kiezen deze kleur voor bijvoorbeeld hun trouwring, omdat de tint iets subtieler oogt op de huid. Ideaal dus voor mensen die op zoek zijn naar een minder opvallend juweel dat voor niet te veel contrast zorgt.”

Voor de stenen in de nudecollectie werden diamantjes in nudekleuren gebruikt. “Denk aan bruinere tinten en champagnekleuren. Oorspronkelijk werkten we voornamelijk met ‘s werelds bekendste Antwerpse diamanten: de witte.” Maar het hoéft niet altijd wit te zijn. “Diamant komt in verschillende kleuren, dus we vonden het ergens jammer dat de meeste klanten naar de witte edelstenen bleven grijpen.” Inmiddels werken ze bij het juwelenmerk al een tijdje met edelstenen in nudetinten, die ondertussen razend populair zijn.

Volledig scherm Links de kleur goud, rechts de kleur 'Yosé'. © Elliot & Ostrich

(Lees verder onder het kaderstuk.)

Welk kleur past het best bij mijn huidskleur? Founder Jennifer Elliot geeft advies Tijd om kleur te bekennen: wat past nu het beste bij jou huid? “De ondertoon van je huid bepaalt welke juwelen jou het beste staan. We onderscheiden drie types ondertonen: warme, koele en neutrale ondertonen.” • Heb je een warme ondertoon in je huid, dan haalt geel goud die warme gloed in je huid helemaal naar boven. Bij deze ondertoon is het pigment caroteen overheersend. Over het algemeen zullen warme tinten en natuurtinten jou heel mooi staan. • Een koele ondertoon past het best met witgoud. • Heb je een neutrale ondertoon, dan heb je geluk en sta je eigenlijk met alles: zowel wit goud als geel goud zal jou staan. Bij een neutrale ondertoon is er niet zozeer één ondertoon die overheerst, maar heb je een mix van beide. Je komt dus zowel met geel goud als wit goud weg, maar ook een mix van witgoud met rosé of wit goud met geel goud zal je uitstekend staan. De diamanten en kleurstenen volgen hetzelfde principe. Warme kleuren zoals gele diamant passen het beste bij een warme ondertoon, terwijl grijze tonen goed gaan bij een bleke huid. Rozige stenen passen dan weer bij elk huidtype.

Net als flatterende make-up kunnen ook de juiste juwelen iemands schoonheid accentueren. Maar ze uitkiezen is dus niet altijd zo makkelijk. “Het hangt er natuurlijk ook van af van wat je juist wil doen met het juweel: kiezen voor iets dat een beetje clasht of juist een verlengde van de huid vormen.” Er zijn mensen die echt zoeken naar een ton sur ton en dus kiezen voor goud- zowel bij de ring als de steen. Ze verkiezen rust en harmonie. Waar anderen, met bijvoorbeeld een lichtere huid, net een steen willen die wat opvalt. “Zij kiezen best een fancygele diamant, die wat geelgoud is. Dat legt net wat meer een accent.”

De edelsteen die je uitkiest kan verklappen welke job je hebt

Kortom: naast je huidskleur, is ook wat je zelf wilt bereiken belangrijk bij het uitkiezen van een juweel. Maar er is nog meer om op te letten. Sylvie Arts: “We luisteren eerst naar de noden van de klant, zonder vooraf ontwerpen of juwelen te tonen. We vragen hen: wat wil je met de ring vertellen, welke betekenis schuilt er achter de ring die je gaat kopen? Hoe is jouw persoonlijkheid? En hoe omschrijf je jouw stijl? De combinatie van de drie geeft ons richting bij welke ontwerpen bij hen in de smaak zullen vallen.”

Quote Vrouwen die meer introvert zijn en houden van traditie, zijn geneigd om voor ronde vormen te kiezen Sylvie Arts, co-owner Elliot & Ostrich

In veel gevallen kan de job die je doet verklappen welke steen je mooi zal vinden. “Bepaalde ‘types’ vrouwen voelen zich aangetrokken tot bepaalde edelstenen”, legt Sylvie uit. “Vrouwen die bezig zijn met esthetiek en inrichting, vaak architecten, kiezen eerder een rechthoekige vorm. Dat geeft een beetje een art-decofeeling. Vrouwen die meer introvert zijn en houden van traditie, zijn geneigd om voor ronde vormen te kiezen. Een vrouw die analytisch bezig is in haar job en erg rationeel ingesteld is, zullen we geen perenvorm aanraden. Want dat is een speelse en sensuele vorm, niet symmetrisch en een tikkeltje minder harmonieus. Minder geschikt dus voor perfectionisten.”

Help, ik wil een (verlovings)ring cadeau doen

“If you liked it then you should have put a ring on it”, zingt zangeres Beyoncé luid. Ze doet het makkelijk klinken en toch lijkt dat het allesbehalve te zijn. Want als voor jezelf een juweel uitkiezen al zo moeilijk is, wat dan als je de smaak van anderen ook nog eens moet proberen te raden? Gelukkig zijn er tips die je een duwtje in de rug geven. “Eigenlijk moet je dezelfde drie vragen stellen. Voor wie koop je het juweel, hoe zit die persoon in elkaar en welk verhaal wil je vertellen? Door daar vooraf over na te denken, zal je veel vlotter een geschenk kunnen vinden”, gaat Sylvie verder.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Elliot & Ostrich

“Er komen heel wat mannen over de vloer die een verlovingsring willen. Door te kijken naar de job en de visie van die persoon geven we gericht advies. Zoals aangehaald, gaat het om een vrouw met een bleke huid die een juweel wil dat blend in haar sprankelde levensstijl? Kies dan voor fel geelgoud. Toch liever iets zachter? Dan is yosé een goed idee”, sluit Sylvie mooi af.

Wie al deze tips volgt, zal er gegarandeerd uitzien om door een ringetje te halen.

Elliot & Ostrich ontwerpt sinds 2018 juwelen. Het label huist in The Nest in Antwerpen. Prijzen starten aan 650 euro.

Lees ook: