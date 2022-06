Steeds meer kleine ondernemers gekopieerd door grote ketens. “Een patent in België kost me al 8.000 euro”

Fast-fashionketens kunnen het maar niet laten om inspiratie te zoeken bij andere ontwerpers. Vooral de Chinese modewebsite Shein lijkt op dat vlak kampioen. De hashtag #SheinStoleMyDesign ging viraal en heeft intussen 7,6 miljoen views op TikTok. Onder meer Ralph Lauren en Levi Strauss confronteerden de retailer al met juridische stappen wegens inbreuk op het auteursrecht.

Ook in België zijn kleine ondernemingen steeds vaker het slachtoffer van kopieergedrag door buitenlandse giganten. Sophie Bertels, uitbaatster van PUUR Wonen Sophie, ontdekte recent dat haar designs gekopieerd werden door exportbedrijven in India, Indonesië en China. Ze ontwerpt kandelaars en windlichten die ze verkoopt in haar winkel in de Antwerpse gemeente Ravels. “Het is spijtig genoeg een probleem waar Belgische ontwerpers in elke sector mee te maken krijgen”, aldus Sophie, “en er valt bijna niets tegen te doen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Puur Wonen By Sophie (@puur.wonen)

Jouw designs, aan de andere kant van de wereld

Naast de kandelaren en windlichten die ze zelf ontwierp, verkoopt Sophie ook nog andere woonaccessoires, meubels en gordijnen. “Ik koop mijn andere producten in bij groothandelszaken in Nederland. Hun exporteurs komen uit Indonesië, India en China. Via hen kwam ik erachter dat er kopieën van mijn ontwerpen in die landen worden doorverkocht aan veel lagere prijzen. En het ergste van al? Verschillende Nederlandse groothandelszaken waar ik klant was, verkochten die kopieën gewoon. Dat vond ik heel erg fout en onprincipieel.”

“Dat heeft mij persoonlijk enorm geraakt. Veel mensen zeiden: ‘Beschouw het als een compliment, dat betekent dat je goed bezig bent’. Maar dat kon ik in eerste instantie absoluut niet. Ik was woest. Je steekt zoveel tijd, geld en een stukje van je ziel in die ontwerpen. Als je er dan achter komt dat ze aan de andere kant van de wereld jouw designs binnen de week besteld, nagemaakt en verkocht krijgen, doet dat veel pijn. Kunnen ze nu zelf niets verzinnen?”

De wet helpt niet

“Nadat ik erachter was gekomen, heb ik geïnformeerd naar een octrooi (een door de overheid verleend recht voor het maken en verkopen van een artikel, red.). Bescherming in België zou me al 8.000 euro gekost hebben, maar mijn probleem reikt veel verder dan ons land. En zelfs als ik er al mijn geld had ingestoken, had het niet veel uitgehaald. Zodra ze vijf kleine veranderingen aan je ontwerp maken, is het toch toegestaan. Ik moest me er met andere woorden gewoon bij neerleggen.”

Volledig scherm Links: de namaakproducten, rechts: de originele producten. © Sophie Bertels

Wel ondernam Sophie enkele stappen om zichzelf te beschermen. “Ik laat mijn kandelaars in België met de hand maken en laat er een ‘P’ van PUUR Wonen in drukken. Als gevolg contacteerden verschillende klanten me met de vraag of ze hun kandelaar zonder ‘P' konden omruilen voor een nieuwe. Daar verschoot ik toch van. Het was exact hetzelfde artikel, maar mensen hechten klaarblijkelijk veel belang aan ons merk en de exclusiviteit. Hetzelfde met onze windlichten. We lieten stickers van PUUR Wonen maken om erop te plakken. Degenen die geen sticker hadden, mailden en belden me massaal met de vraag of ik een sticker kon opsturen.”

Het blijft moeilijk, maar mettertijd is Sophie het kopieergedrag beginnen los te laten. “Ik heb er geen boterham minder door gegeten. De zaken lopen nog steeds goed en ik heb er geen klanten door verloren. Er zal altijd een publiek zijn dat mijn producten niet kan betalen en sowieso nooit bij mij gekocht had. Ze krijgen me in India en Indonesië niet klein met hun slechtere kopieën.”

Sophie is niet de enige

Sophie is lang niet het enige slachtoffer van kopieergedrag. Over de jaren heen doken er steeds meer gevallen op. De Gentse ontwerpster van lingeriemerk La Fille d’O, Murielle Scherre, vond haar ontwerpen al terug in de winkelrekken van H&M en op de catwalk bij de Australische ontwerpster Nicky Zimmermann in New York.

Zimmerman kopieerde een van Scherres best verkochte beha’s, ‘Naughty’. Het ging specifiek om de herkenbare beugel die in veel van Scherres ontwerpen terugkomt. Zimmerman beweerde er niets van af te weten. “De suggestie dat we een beha gekopieerd hebben is teleurstellend en onwaar. Ik heb nog nooit van het merk gehoord of hun lingerie gezien”, zegt ze aan Frockwriter. Scherre vroeg aan Zimmerman om het model niet op de markt te brengen, anders zouden er rechtelijke gevolgen komen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Vogue Australia (@vogueaustralia)

Niet veel later kopieert de Zweedse kledingketen H&M haar ‘Fast Girls’-beha. H&M verkocht het exemplaar aan 19,99 euro, terwijl eentje bij La Fille d’O 125 euro kost. Toch ondernam ze toen geen gerechtelijke stappen. Twee jaar later daagt de ontwerpster H&M toch voor de rechter, vermoedelijk omdat ze opnieuw een stuk plagieerden.

Volledig scherm Links: het ontwerp van Muriel Scherre. Rechts: de beha van H&M. © Louis-Philippe Beauduin / H&M

Ook Belgische designer Toos Franken werd al slachtoffer van copycats. De Spaanse modeketen Zara bracht in 2017 een trui uit die als twee druppels water leek op een model dat Toos Franken eerder uitbracht in haar Micro Manifesto-collectie.

Volledig scherm © rv

Jessica De Block, uitbaatster van Antwerp Avenue en co-founder van Alfavrouwen, postte recent nog een video op haar Instagramaccount waarin ze toont dat haar zelfontworpen planners gekopieerd en verkocht werden door veertig verschillende Chinese fabrieken. Andere onderneemster reageerden met ‘dat is inderdaad zo rot, been there’ en ‘je weet dat je aan het winnen bent als ze jou kopiëren’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jessica De Block 🪐 Business Bestie (@jessicadeblock)

Wat kan je doen als je ontwerp gekopieerd wordt door een grote speler? Advocate Fabienne Brison: “Je kan een vordering indienen om de productie en distributie in België stil te leggen”, zegt ze. “Daar bestaat een specifieke procedure voor, namelijk de stakingsvordering. Dat houdt in dat je als eiser de rechter kan vragen de tegenpartij te bevelen alle inbreuken op jouw auteursrechten stop te zetten. Indien je deze zaak wint, moet de tegenpartij stoppen met de productie en distributie, en eventueel de producten die al in de winkel staan, terug uit de rekken te halen. Maar je moet dit dan wel zo specifiek aanvragen.” Quote Houd voldoende bewijsmate­ri­aal bij van jouw creatief proces om te bewijzen dat jij de ontwerper bent. Advocate Fabienne Brison “Je moet natuurlijk best ook het een en het ander in orde brengen vooraleer je naar de rechtbank stapt”, vervolgt Brison. “Om auteursrechten te verkrijgen, moet je geen formaliteiten vervullen. Maar je moet wel kunnen bewijzen dat de ontwerpen van jou zijn. Als je zelf de ontwerper bent, moet je allereerst voldoende bewijsmateriaal bijhouden van jouw creatief proces, zoals schetsen en tekeningen. Ten tweede moet je de datum van je creatie kunnen bewijzen. Je moet kunnen aantonen dat je vóór Zara of H&M, bijvoorbeeld, was. Vervolgens moet je ook kunnen bewijzen dat jij de rechten op het ontwerp hebt. De wet geeft aan dat je best een copyrightvermelding zet op je creatie, zoals de © gevolgd door jouw naam op een tekening. Het is geen wettelijke verplichting, maar je bent er beter door beschermd.” “Stel dat je een ontwerper hebt aangenomen om iets voor jou te creëren, dan is het belangrijk dat je de nodige contracten hebt gesloten waarin vermeld staat dat jij de rechten van de ontwerpen hebt. Dat zijn allemaal kleine dingen die je als onderneming kunt doen om jezelf beter te beschermen. Zorg ervoor dat je dossier goed in orde is, dat je alles bijhoudt, dat scheelt.” Schadevergoeding “Wanneer designers hun ontwerpen tonen aan mogelijke producenten, stellen juristen dikwijls voor om een non-disclosure agreement (NDA) te sluiten. Dat is een geheimhoudingscontract dat de producent in kwestie moet ondertekenen. Concreet houdt het in dat de producent jouw ontwerpen die je hebt getoond, geheim moet houden en niet mag kopiëren indien de samenwerking niets wordt. In realiteit is het voor een kleine ontwerper niet altijd makkelijk om dat af te dwingen van een grotere partij. Maar al die elementen samen kunnen wel maken dat je een stakingsvordering kan aanvragen bij de rechtbank én kans hebt om te winnen. Let wel op: bij deze specifieke procedure kan je enkel een staking aanvragen indien je gekopieerd wordt, geen schadevergoeding.” Quote Als jouw ontwerpen in het buitenland worden gekopieerd, zal je in dat land de rechtszaak moeten houden. Advocate Fabienne Brison “Je bent niet verplicht om een stakingsvordering in te stellen. Je kan ook voor een ‘normale’ procedure kiezen waar je tegelijk zowel de staking als de schadevergoeding aanvraagt. Het gevolg van die keuze? Dat de rechtszaak wel wat langer zal duren. De stakingsvordering, die meestal enkele maanden in beslag neemt, is eigenlijk in het leven geroepen om vrij snel een uitspraak te kunnen krijgen. Daarna kan je alsnog kiezen om ook een procedure voor de schadevergoeding in gang te zetten, maar deze kan enkele maanden tot een jaar langer duren omdat de rechtbank dan ook nog daarover moet gaan beslissen. In de praktijk kiezen de meesten dus eerst voor de stakingsvordering en vervolgens eventueel voor de schadevergoeding.” Een Belgische rechter mag zich helaas enkel uitspreken over wat er op Belgisch grondgebied gebeurt. “Als jouw ontwerpen in het buitenland worden gekopieerd, zal je de inbreuk in dat land de aan de bron moeten droogleggen. Dat is de realiteit jammer genoeg.”

