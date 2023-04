Steeds meer Belgische modemerken doen aan tweedehands. Een mooi gebaar, met één grote valkuil

De verkoop van vintage kleding boomt en ook steeds meer Belgische merken zetten daarop in. Want (je) kleren een tweede leven geven loont: zo ben je lief voor de planeet én voor je portemonnee.

“We zien daarin een mooie evolutie, ook bij de grotere bedrijven”, begint Annelies Tolenaar, head of research bij COSH, een online platform dat consumenten begeleidt naar duurzame en lokale winkels. “We willen graag de mode-industrie versnellen naar een circulair model zonder slavernij.”

Quote We proberen een kleding­stuk altijd te hergebrui­ken of door te geven. Is dat niet mogelijk, dan proberen we de kledij te repareren. Recycleren is de laatste optie. Annelies Tolenaar, COSH!

JBC geeft het goede voorbeeld en deze ‘ladder’ moet je onthouden

Vandaag hebben we het over mode. En Tolenaar heeft het gevoel dat steeds meer Belgische kledingmerken van duurzaamheid hun prioriteit maken. “Wij hanteren op gebied van circulaire mode de 9R ladder van o.a. repair, reuse en recycle.”

“Met andere woorden: we gaan in de eerste plaats altijd opperen een kledingstuk te hergebruiken, dus blijven dragen. Is dat niet mogelijk, dan suggereren we de kledij te herstellen. Pas daarna komt doorgeven of doorverkopen. Recycleren is altijd de laatste optie waarvoor we zullen kiezen.”

JBC geeft alvast het goede voorbeeld door twee opties op die ladder aan de klant aan te bieden. De keten lanceerde Op-Nieuw, een permanente tweedehandshoek in enkele fysieke JBC-winkels, waar gedragen stuks opnieuw verkocht worden.

Als ouder kan je hier kleding van je vaak snelgroeiende spruiten binnenbrengen, of ze nu van JBC zijn of andere externe merken (zoals CKS en fred + ginger) die er te koop zijn. In ruil voor de ingeleverde kleding krijgen klanten een marktconforme prijs in de vorm van JBC-punten, die ze als korting kunnen inzetten bij aankoop van pre-loved items of items uit de nieuwe collectie.

Maar JBC heeft sinds november ook een nieuw filiaal op de Meir met een Repair Corner. Een in-house kledingmaker helpt klanten daar verder die, tegen een kleine vergoeding, hun kleding (al dan niet van JBC), kunnen binnenbrengen en laten repareren.

Quote Klanten zullen sneller zo’n filiaal binnenstap­pen dan dat ze naar een klerenma­ker zouden gaan. Annelies Tolenaar, COSH

Tolenaar: “Klanten zullen dit opmerken en geïnspireerd raken om hun kleding te laten herstellen. Dat kan op deze manier gemakkelijk in de winkel gebeuren.”

Ook deze merken doen mee

JBC is niet alleen: ook Juttu stapt na zeven jaar op de tweedehandstrein. Sinds februari hebben zij in hun fysieke winkels in Brussel, Antwerpen, Leuven en Gent een hoekje genaamd ReJUsed - Not brand new. Hier kan je een aanbod aan unieke vintage en upcycled stukken vinden, gecureerd door Arkaiv en Studio Retag. Leuke extra: je kan deze artikelen betalen met ecocheques.

Zelfs bij Zeeman kan je oude kleren inleveren die nadien aan een goed doel worden geschonken, of met een speciaal resale-kaartje en prijs opnieuw worden verkocht in hun winkels. Ook Decathlon geeft je de kans om oud of ongebruikt sportmateriaal te (ver)kopen, zelfs als je het niet bij Decathlon kocht.

“Belangrijk is vooral om te kijken naar lokale ondernemers die vanuit een duurzame missie zijn gestart”, zegt Annelies. “Duurzame pioniers zoals HOST House Of Sweets & Things in Antwerpen Berchem, Mais Oui in Brugge en SeventyOne in Antwerpen hebben elk hun eigen tweedehands concept naast hun aanbod van nieuwe duurzaam geproduceerde kledij.”

Mensen die normaal niet tweedehands shoppen, worden zo toch gelokt

Annelies vindt het een mooie ontwikkeling dat we evolueerden van recyclingbakken in de winkel naar het introduceren van zulke tweedehandssystemen. “Als we dankzij dit soort initiatieven vaker kleding en spullen kunnen hergebruiken (of repareren) in plaats van te recycleren of weg te gooien, is dat natuurlijk heel positief”, zegt ze. “Bovendien spreekt de retailer mogelijk een nieuwe doelgroep aan die het merk aan volle prijs niet zou kunnen betalen.”

Quote Mensen die normaal niet aangetrok­ken zijn tot tweede­hands, zullen zo toch sneller een gebruikt stuk aanschaf­fen.

Een bijkomend voordeel: het trekt mogelijk ook een publiek dat nooit de kringwinkel zou binnenstappen. “Als er dingen opnieuw in de winkel worden gehangen of online te koop worden aangeboden, vervaagt de grens tussen tweedehands en nieuw.”

“Kijk maar naar Juttu, een winkel die normaal geen vintage spullen aanbiedt. Ik denk dat mensen die normaal niet aangetrokken zijn tot tweedehands zo toch sneller een gebruikt stuk zullen aanschaffen als ze het zien hangen in hun favoriete winkel.”

Een bijkomend voordeel: merken kunnen de kwaliteit van hun eigen kleding monitoren

“En ze kunnen die eventueel bijsturen. Hoe zien de stukken die ze binnenkrijgen eruit? Zijn de knopen eraf gevallen, is de stof vervaagd of uitgerekt, ... Op die manier kan het bewustzijn over wat merken precies produceren vergroot worden. Kwaliteitsvolle stukken aanleveren die zo lang mogelijk meegaan is daarin de maatstaf.”

Al zou het in sommige gevallen ook om greenwashing kunnen gaan

Op de kortingsbonnen die je voor je tweedehands stukken in de plaats krijgt, heeft Tolenaar wel wat kritiek. Lokken die zo juist niet meer klanten in hun winkel die mogelijks onnodige aankopen doen? “Het zou de wegwerpcultuur kunnen aanmoedigen, waardoor het als vorm van greenwashing (het zich ecologisch verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is, red.) kan tellen.”

Quote Het kan een mentali­teit creëeren die zegt: ik hoef het niet meer, dus ik geef het weg, want dan kan ik er toch iets voor in de plaats kopen. Annelies Tolenaar, COSH!

“Het kan een mentaliteit creëren die zegt: ik hoef het niet meer, dus ik geef het weg, want dan kan ik er iets voor in de plaats kopen aan een lage prijs. Maar het hangt er natuurlijk van af hoe het publiek reageert en hoe er met die kortingsbonnen wordt omgegaan.”

Tolenaar: “Ook kan het door de retailketens als een ‘gemakkelijke’ manier gezien worden om een duurzaam imago te kweken, zonder aandacht te besteden aan duurzaamheid in andere facetten. Want wat daadwerkelijk gebeurt met de textieloverschotten die niet verkocht raken en over welke volumes het gaat, is nog onduidelijk.”

Bellerose pakt het nét een beetje anders aan

Het Belgische merk Bellerose heeft op haar website een service waar je tweedehands kleding van het merk kan (ver)kopen. Je stuurt je oude Bellerose-stukken op. Die ondergaan een kwaliteitscontrole, krijgen op basis daarvan een nieuwe, stevig verminderde prijs en worden opnieuw op de website te koop aangeboden, in hun tweedehandssectie. Als verkoper krijg jij het geld terug in de vorm van een tegoedbon bij Bellerose, eens je artikelen gekocht worden.

Tolenaar: “Als kleding van eender welk merk zou worden aangenomen, zou dat natuurlijk nóg beter zijn. Want zo kan alles wat de consument niet meer wil hebben hergebruikt, gerepareerd of gerecycleerd worden. Maar voor merken is het natuurlijk niet logisch om ook andere merken te aanvaarden. Tenslotte wil elk merk de klant binden aan hen, en hen niet per se met andere merken in contact brengen.”

“Doordat winkels enkel kleding van hun eigen merk aannemen, krijgt niet alles een tweede leven. Maar zo nemen ze ten minste wel al de verantwoordelijkheid voor wat ze zelf geproduceerd hebben. Dat is al een hele mooie stap en stimuleert mensen te overwegen wat ze inleveren.”

Dit moet je, als je kan, vermijden

Bellerose biedt deze dienst, in tegenstelling tot JBC, enkel online aan. “Daardoor komt er ook weer een hele hoop heen en weer verzenden bij kijken. Dat is ook het grote probleem bij initiatieven zoals Vinted of Sellpy. Zij bieden kleding een tweede leven, maar ook een hoop transport en dat is wéér slecht voor het milieu. In België biedt het platform Okret hier een oplossing voor. Belgische retailketens kunnen met hen in zee.

Door verhuurdiensten te gebruiken, draag je je steentje bij

“Het is goed dat kleding doorverkocht en opnieuw gedragen wordt, maar het is nog beter als mensen hun kleding zelf zo lang mogelijk gebruiken”, zegt Tolenaar. En die definitie is breed: je kan dingen doorgeven, doorverkopen of ruilen met vrienden. “Organiseer bijvoorbeeld een evenement waarbij jij en je vriendinnen de kledingstukken waarop je bent uitgekeken, kunnen ruilen.”

Nog een goede optie voor een duurzame planeet, die Tolenaar tipt: kleding huren in plaats van te kopen. “Zo huur je bij Dressr lokale duurzame merken met een lidmaatschap (ook te betalen met ecocheques, red.). Essentiel Antwerp biedt, net als steeds meer andere Belgische merken, ook een verhuurdienst aan op haar website. Zo vermijd je jurken te kopen voor één evenement, om ze nadien stoffig te laten worden in je kast.”

Ga naar de website van COSH voor meer tips voor een duurzaam leven en een overzicht van de winkels die ecologisch verantwoord te werk gaan.

