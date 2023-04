Snoepjes die je van binnenuit mooier maken? Onze beautyredactrice doet de test: “Duidelijk sterkere nagels”

Van glijmiddel tot snoepjes voor je vagina: steeds meer celebs verkopen producten voor je intieme hygiëne

Move over, Lactacyd. Tegenwoordig bestaan er véél meer producten die beloven om je vagina in topconditie te houden. Gwyneth Paltrow is een van de bekendste voortrekkers, maar intussen zijn er steeds meer beroemdheden die zich op de markt van intieme hygiëne werpen. Van zangeres Christina Aguilera die wil dat we glijmiddel omarmen tot de vaginasnoepjes van Kourtney Kardashian: een overzicht.