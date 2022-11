Skincycling of gymlips? Beautyexperte tipt de 10 beste beautyhacks en producten die op TikTok circuleren

Beauty is trending op TikTok. De app is een onuitputtelijke bron van inspiratie, zo blijkt. De soms bizarre trends, gehypete producten en trucjes volgen elkaar in sneltempo op. Tijd voor een basiscursus voor beginners: wij tippen de tofste beautyhacks en producten die iedereen moét hebben, ook jij. “Het is al jaren de bestseller van het gamma, maar werd dankzij de vele fans op TikTok populairder dan ooit. Wereldwijd gaat er elke minuut een flesje over de toonbank.”

In een niet zo ver verleden was TikTok vooral een platform voor dansende tieners, vandaag is de app ook een plek voor beautyfans. Hier zien nieuwe trends het daglicht. Hielden beautymerken tot enkele jaren geleden nauwlettend in de gaten wat er op de catwalk gebeurde, dan richten ze nu hun blik op het universum van korte filmpjes en vluchtige hypes. Marketeers wrijven zich in de handen wanneer een product viral gaat. Je hoeft geen dansende tiener te zijn om wat op te steken van het populaire sociale medium.

1. Skincycling

Skincycling is een verzorgingsroutine waarbij je vier nachten een ander product aanbrengt en voorkomt dat je te veel ­actieve ingrediënten met elkaar combineert. Zo kunnen de producten beter hun werk doen. De aanpak is niet nieuw, maar werd dankzij de Amerikaanse dermatoloog Whitney Bowe een hype op TikTok. Op de eerste avond gebruik je een exfoliërend product (geen scrub!). De volgende avond smeer je een crème met retinol (vitamine A). Daarna volgen twee herstelnachten en volstaat voor het slapengaan een hydraterende crème. Het resultaat is een kalme, goed gehydrateerde huid.

1. Verso, Clarifying Gel met retinol, 95 euro bij Blos

2. The Ordinary, AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution, 8,50 euro bij debijenkorf.be

3. Yves Rocher, nachtcrème, 37,90 euro bij Yves Rocher

2. Gym lips

Laat lipfillers voor wat ze zijn. Dankzij de ‘gym lip’-trend krijg je vollere lippen zonder dat er ook maar een prik aan te pas komt. De term ‘gym lips’ werd voor het eerst op TikTok geïntroduceerd door ­make-upartiest Kelli Anne Sewell, die zegt dat ze ‘het wiel niet opnieuw uitvond’, maar wél liefhebber is van de natuurlijke look. De make-uptruc is simpel en de essentiële producten heb je misschien gewoon al in huis.

Hoe doe je het? Kies een lippotlood in precies dezelfde kleur als die van je natuurlijke lippen. Omrand de contouren van de mond en kleur een beetje buiten de lijntjes. Daardoor lijken je lippen voller. Breng een voedende balsem of een transparante gloss over de lippen aan voor een subtiele glans. Ga ook echt naar de fitness. Of niet, want deze liplook staat even leuk bij een avondje uit.

1. Labello, Caring Lip Oil, 6,99 euro bij Di

2. Rimmel, Lasting Finish Lip Liner, 9,99 euro bij Kruidvat

3. 90's Brush

Denk: glamoureus golvend haar waar zelfs de Jennifer ­Aniston van de jaren 90 jaloers op zou zijn. Een bezoek aan de kapper is geen must, want met de tips van handige contentcreators kan je – zonder warme rollers of gehannes met een ronde borstel – zelf aan de slag. Föhn de haren eerst droog en breng een stylingproduct aan. Klem een lok haar bij de wortels tussen een steiltang en maak een halvemaanvormige beweging naar beneden. Deze techniek geeft volume. Gebruik de steiltang om de puntjes van de haarlokken naar boven te krullen.

1. Aveda, Nutriplenish Styling Treatment Foam, 30,50 euro bij Mo’na

2. Philips, Prestige Straightener, 129,99 euro bij Vanden Borre

10 TikToktoppers om te zien ... en te proberen

Een studie van TikTok becijferde dat 43 procent van de gebruikers na een scrolsessie weleens een beautyproduct in het winkelmandje dropt. De hashtag #TikTokMadeMeBuyIt is inmiddels goed voor bijna 28 miljard views.

1. Caviar stick

De smeuïge oogschaduwsticks zijn handig in gebruik en de kleur ‘Cocoa’ ­flatteert – aldus TikTok – ­iedereen.

Laura Mercier, Caviar Stick Eye Color in ‘Cocoa’, 33 euro bij Parfuma

2. Sky High Mascara

Het filmpje waarin tiktokker Jessica de Sky High-mascara testte, ging meteen viral. Niet verbazend, want haar lange, volle en gitzwarte wimpers zijn verbluffend.

Maybelline, Lash Sensational Sky High-mascara, 15,99 euro bij Kruidvat

3. Pillow talk

Gen Z blaast de ooit ­verguisde liplinertrend uit de jaren 90 nieuw leven in. ­Favoriet is de nudetint van Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Lip Cheat, 23 euro bij debijenkorf.be

4. Black Honey-lipstick

De Black Honey-lipstick van Clinique kent dankzij TikTok opnieuw succes. De donkere kleur ziet er intimiderend uit, maar is het niet. Het transparante pigment van de balsem versmelt met de natuurlijke lipkleur en flatteert ieders lippen.

Clinique, Almost Lipstick in ‘Black Honey’, 26 euro bij ICI PARIS XL

5. Lip Glow Oil

Bij de revival van alles wat hip was in de vroege jaren 2000 mogen glossy lippen niet ontbreken. Gelukkig bestaan er nu wél formules die niet als plakkerige stroop op de lippen voelen.

Dior, Lip Glow Oil in ‘Pink’, 35,90 euro bij April

6. Cicaplast

De crème werd in 2011 gelanceerd om beschadigde huid te herstellen. Nu gebruiken tiktokkers het op het gezicht, als balsem voor droge huid.

La Roche-Posay, Cicaplast Baume B5, 16,95 euro (100 ml) bij de apotheek

7. Cloud

Ook #perfumetok is een dingetje. Ariana Grande’s parfum met lavendel, vanille en kokosnoot is een succes.

Ariana Grande, eau de parfum Cloud, 39 euro (30 ml) bij Parfuma

8. Olaplex

Deze voedende olie houdt krullen en pluizend haar onder controle en hydrateert droge puntjes. Kan tegen de hitte van stylingtoestellen.

Olaplex, N°7 Bonding Oil, 29,75 euro bij Hairdis

9. BHA Liquid Exfoliant

De leave-informule op basis van salicylzuur verwijdert dode huidcellen en maakt poriën vrij. Het product is al jaren dé bestseller van het Paula’s Choice- gamma, maar werd dankzij de vele fans op TikTok populairder dan ooit. Wereldwijd gaat er elke minuut een flesje over de toonbank.

Paula’s Choice, Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant, 39 euro bij Peaufiné

10. Hydraterende reinigingscrème

Huidverzorgingsmerk CeraVe bestaat al meer dan tien jaar, maar kende dankzij TikTok een giga boost. De betaalbare producten vallen in de smaak bij de jonge skincareliefhebbers. De milde reinigingscrème is met stip de favoriet.

CeraVe, Hydraterende Reinigingscrème, 14,95 euro (473 ml) bij de apotheek

