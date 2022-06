Sharing is caring: de hipste parfums zijn genderneutraal. “Bloemen kunnen mannelijk zijn”

Bloemenparfums zijn voor vrouwen, houtgeuren voor mannen. Dat was lange tijd vanzelfsprekend. Tot nu, want het genderneutrale geurtje rukt op: één flesje voor hem én haar. Beautyredactrice Sophie zoekt uit of ‘mannen-’ en ‘vrouwengeurtjes’ dan echt quatsch zijn en geeft advies om samen het perfecte parfum uit te kiezen. “In het Midden-Oosten dragen mannen traditioneel zware bloemengeuren zoals jasmijn of rozenextract.”

Beautyredactrice Sophie: Wanneer je dit leest, zit mijn eerste huwelijkscrisis erop. Mijn man heeft namelijk mijn parfumlade ontdekt. Enfin, hij wist al langer van het bestaan, maar sinds kort bevat die een nieuw geurtje. Mimosa & Cardamom van Jo Malone London, een sensuele, florale geur. Perfect voor een speciale gelegenheid, zo vond ik. Perfect om dagelijks gretig op zijn kathedraal van een lichaam te sprayen, zo dacht hij. Want als ik mijn nieuwe parfum voor het eerst wil dragen, blijkt de inhoud op mysterieuze wijze tot halverwege geslonken. “Is die dan niet voor mannen?”, klinkt het onschuldig, wanneer ik nijdig met het halflege flesje voor zijn neus sta.

Overtuigd van mijn gelijk wend ik me tot relatiebemiddelaar Google, en daar staat het. Zwart-op-wit: “For women and for men”. Nu is het fenomeen van de uniseks geur mij niet vreemd, maar meestal zijn dat neutrale, frisse citrusgeuren. Het parfum in kwestie is uitgesproken bloemig.

Quote Niet iedereen is klaar om een parfum voor iedereen te dragen. Joachim Nisen.

Joachim Nisen, parfumexpert en Education Manager bij Estée Lauder, moederbedrijf van onder andere Jo Malone London, Tom Ford en MAC Cosmetics, moet lachen wanneer ik verontwaardigd mijn relaas doe en benadrukt dat ik net trots moet zijn. “Niet iedereen is klaar om een parfum voor iedereen te dragen”, zegt hij. “Maar al te vaak krijgen we mannen over de vloer die Black Orchid dragen van Tom Ford, en zich rot schrikken wanneer de verkoopster hen meeneemt naar de vrouwenafdeling. Plots moeten ze het parfum dan niet meer hebben.”

Flesjes mét karakter

Het helpt dat de tijden aan het veranderen zijn, stelt Joachim Nisen. De neutrale uniseks geur van weleer is niet meer. Het is te zeggen, de flesjes bestaan nog, maar ze kregen gezelschap van geuren die een statement maken zonder per se mannelijk of vrouwelijk te zijn. “In 2013 lanceerde Cartier Le Baiser Du Dragon, een van de eerste vrouwengeuren op basis van vetiver. Dat parfum bestaat nu niet meer: het was te vroeg.”

“Nu denken zowel de mensen als de merken anders. Vorig jaar kwam Maison Francis Kurkdjian met Homme à la Rose, een mannenparfum op basis van rozen. Een bestseller. Hadden ze dat vijftien jaar geleden gedaan, had de geur nooit hetzelfde succes gekend.”

Quote In het Mid­den-Oos­ten gebruiken mannen traditio­neel zware bloemengeu­ren zoals jasmijn of rozenex­tract, terwijl wij zo’n geur als feminien ervaren. Joachim Nisen

Joachim Nisen: “Vergelijk het met wijn: moet je per se een man of een vrouw zijn om een bepaalde goede wijn te kunnen appreciëren? Helemaal niet. Bovendien zijn mannen- en vrouwengeuren erg cultureel gebonden. In het Midden-Oosten gebruiken mannen traditioneel zware bloemengeuren zoals jasmijn of rozenextract, terwijl wij zo’n geur als feminien ervaren.”

Al zien we ook daar een kentering, vertelt de parfumexpert. “De markt is veranderd. Door de immense populariteit van oosterse geuren, en omdat consumenten zich vaker laten leiden door wát er in een flesje zit, welke sfeer een parfum creëert. Ze kijken minder naar de marketing of een bepaalde mannelijke of vrouwelijke celebrity die een geur aanprijst, maar zoeken een uniek product waarbij kwaliteit en originaliteit primeren.” En dus zien we meer hybride geuren: parfums zonder gender maar boordevol karakter.

Volledig scherm © Pexels

De opmars van genderneutrale geuren zien we zelfs in de winkelschikking van de grote parfumeries. Het internationale marktonderzoeksbureau Statista keek recent nog, in 2018, naar alle nieuwe parfums die wereldwijd op de markt gekomen waren. Meer dan de helft (51 procent) van die flesjes kregen de stempel ‘uniseks’ – in 2010 was dat nog maar 17 procent.

Tips om het juiste flesje te kiezen

Parfum draait niet om geslacht, maar om persoonlijkheid, vindt ook Kristof Lefebre, neus bij het Belgische parfummerk MIGLOT. Zelf gebruikt hij het woord uniseks niet graag. “Omdat het geuren reduceert tot clichés. ‘Mannelijke’ parfums zijn dan stoer en krachtig, zoals houtgeuren. Typisch vrouwelijke geuren zijn bloemig, eerder subtiel en zacht. Terwijl er net heel krachtige bloemengeuren of zachte houtaroma’s bestaan.”

“Bovendien ruikt hetzelfde parfum bij iedereen anders. Doordat parfums reageren op je pH-waarde en huidtype, krijg je een unieke cocktail. Zo kan dezelfde geur bij de ene partner erg kruidig ruiken, terwijl het bij de ander net een zoet randje krijgt.”

Quote Door even stil te staan bij wie iemand diep vanbinnen echt is, kan je heel dicht bij je signature scent komen. Beautyredactrice Sophie

Het maakt het er alleszins niet makkelijker op in de parfumerie. Vind tussen alle eau de parfums, eau de colognes, eau de toilettes en noem maar op maar eens het perfecte geurtje. Gelukkig valt acute keuzestress te vermijden. Een parfum is namelijk een reflectie van wie we zijn. We beschrijven een parfum niet voor niets vaak op dezelfde manier als we iemands persoonlijkheid zouden beschrijven: sprankelend en vrolijk of net discreet en elegant. Complex versus simpel, altijd opgemaakt of net heel naturel. Dus denk eens na: hou je ervan om op te vallen of blijf je liever op de achtergrond? Ben je een extravagante ziel of eerder gereserveerd? Avonturier of huismus? Een romanticus of net stevig met beide benen op de grond? Door even stil te staan bij wie iemand diep vanbinnen echt is, kan je heel dicht bij je signature scent komen.

