Roze is vrolijk, zwart is gestresseerd: ‘mood rings’ die ‘reageren op je emoties’ zijn weer ultrapopulair

In de nineties liep iedereen er al mee rond, maar tegenwoordig is de mood ring opnieuw een echt hebbeding. Ook andere stemmingsjuwelen, zoals kettingen, worden steeds populairder. Waarom? De juwelen, die stemmingswisselingen zouden aantonen, zijn voor velen meer dan een mooi accessoire.

In de jaren ’90 vond men mood rings in de cadeaushops van musea, later werd het juwelenmerk Claire’s erdoor bekend. En nu, zo’n 25 jaar later, brengen allerlei juwelenmerken zulke stemmingsjuwelen opnieuw op de markt. “In de jaren ’90 en begin ’00 draaide alles om zelfexpressie”, vertelt Claire’s marketing officer, Kristin Patrick in Refinery29. Onze hunker naar nostalgische hebbedingen leeft dus op, net zoals de kleuren van de mood juwelen.

Rood is angstig, roze is vrolijk

Maar wat is zo’n mood juweel eigenlijk? Het stemmingsjuweel is een accessoire waarbij de steen bestaat uit thermotrope vloeibare kristallen. Wanneer de temperatuur hoger of lager wordt, dan verandert de steen van kleur omdat de kristallen gaan bewegen. Maar er wordt ook gezegd dat die kleurveranderingen onze emoties aantonen.

Wie zo’n sieraad koopt, krijgt er daarom ook steevast een handleiding bij over wat elke kleur precies betekent. Kleurt de steen rood? Dan ben je angstig. Is hij donkerblauw, dan ben je ontspannen. Zwart geeft aan dat je gestresseerd bent en bij groen vliegen je emoties alle kanten op. Pronkt er een roze ring aan je vinger, dan ben je opgewekt en vrolijk.

Leuk dus om zo’n regenboogjuweel in huis te hebben. Sommige enthousiastelingen zien het zelfs als een handig hulpmiddel om hun emoties onder controle te houden en angsten te reguleren. “Het is een makkelijke manier om te laten zien wie je bent en daarbovenop een prachtig accessoire dat je goed kan mixen en matchen met je kledij”, zegt Claire’s marketing officer Kristin Patrick nog.

Wie heeft die moodjuwelen oorspronkelijk bedacht?

Waarom men zoveel betekenis geeft aan de mood juwelen is niet geweten. Al zijn er wel een aantal theorieën over de oorsprong. Zo wordt er beweerd dat een stel uit New York de eerste mood ring introduceerde nadat de man, Joshua Reynolds, zijn stressvolle job op Wall Street links liet liggen.

Een andere theorie is dat de Californische juwelier, Marvin Wernick, al in 1965 op het idee kwam om zulke juwelen te creëren nadat hij in het ziekenhuis zag hoe artsen thermotrope tapestrips gebruikten om de lichaamstemperatuur bij kinderen te meten. Wat wél met zekerheid te zeggen valt, is dat er in de eerste drie maanden na de lancering van de mood ringen in de jaren ’90, zo’n 40 miljoen exemplaren werden verkocht.

En ook vandaag zijn mood juwelen dus opnieuw een ware trend, met intussen zo’n 5,5 miljoen views op TikTok. Wil jij ook zo’n stemmingsjuweel kopen? Shop ze dan hieronder.

