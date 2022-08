Quick lanceert voor de eerste keer nagellak en doet dat met campagne die gendernormen doorbreekt

Felroze blijft ook dit najaar dé modekleur: zo draag je het. “Heel mooi bij een zongebruin­de huid”

Roze is al een tijdje hip deze zomer, maar ook voor de herfst en winter zet de trend zich gezellig door. Toch als we Valentino mogen geloven, want het Italiaanse modehuis lanceerde hun Pink PP Collection voor het najaar. En daarvoor strikten ze Formule 1-piloot Lewis Hamilton. De rest van de modewereld? Die zet de trend mee verder. Volgens styliste Sarah Roelstraete is 'hot pink’ dan ook combineerbaar met álles: zo draag je de kleur.

19 augustus