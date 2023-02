Pamela Anderson verklapt het geheim achter haar iconische kapsel en je had het nooit kunnen raden

Ze sierde veertien maal de cover van ‘Playboy’ en haar legendarische slowmotionscènes in ‘Baywatch’ staan zowat in ons collectief geheugen gegrift. We kunnen gerust zeggen dat Pamela Anderson verantwoordelijk was voor héél wat erecties in de jaren negentig en menig mannenhart sneller deed slaan.

De 55-jarige actrice is momenteel te zien in een Netflix-documentaire over haar carrière, al is het vooral haar liefdesleven dat aan bod komt. We krijgen de langverwachte uitleg en context bij het feit dat ze zes keer getrouwd is (waarvan twee keer met dezelfde persoon), iets waarvoor ze regelmatig bekritiseerd werd.

Iedereen wil de ‘Pammy Updo’

En al even langverwacht: het geheim achter haar sensuele lokken. Van nature is Anderson brunette, maar dankzij Garnier Nutrisse Ultra Color in de tint PL1 krijgt ze die blonde lokken die haar zo typeren. “Mijn mama heeft mij geleerd hoe ik mijn haar kan verven met producten van de kruidenier. Vijf dollar voor een doos, en ik kan het zelf doen op twintig minuutjes tijd. Scandinavisch blond, here I come!”, zegt ze daarover in de documentaire.

Maar het is niet enkel de kleur die haar lokken zo sensueel maakte. Ook haar typische kapsel, ook wel de ‘Pammy Updo’ genoemd, draagt bij aan haar sexy look. De haarstijl werd vorig jaar opnieuw bijzonder populair, al mag dat niet verbazen aangezien we voor mode-inspiratie voortdurend spieken bij de jaren negentig. Kim Kardashian recreëerde de kenmerkende look onder andere en ook op TikTok circuleerden verschillende tutorials van hoe je het kapsel kan nadoen.

Dít petieterige kledingstuk gebruikt ze voor haar lokken

Maar alle speculaties terzijde: in een recente video van het Britse Vogue, waarin ze de inhoud van haar handtas laat zien, onthult Pamela zelf hoe ze haar haren in de nineties opstak. En het item dat ze daarvoor gebruikte, zal je waarschijnlijk verbazen. “Jij hebt misschien een haarelastiek in je handtas, nou: ik een G-string. Dit is dé truc van het vak, recht uit de jaren negentig. Mijn nonchalant opgestoken haar? Er zat altijd een onderbroek in.”

In de video toont ze hoe ze de string gebruikt om haar lokken bijeen te houden, en het voorwerp blijkt er effectief zeer geschikt voor.

Volledig scherm © Vogue

Andere spullen die ze uit haar tas haalt zijn onder andere een vintage zonnebril, make-upproducten van het cultmerk ILIA, lippenbalsem van Dr. Hauschka, een paars kristal en zonnecrème — “daar had ik heel wat meer van moeten gebruiken toen ik jong was”, aldus de babe.

