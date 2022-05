OPROEP. Heb jij een stijlvraag voor onze modespecialist?

“Zo zien mijn ogen er meteen fris uit.” 4 beau­ty-ex­perts delen de geheimen die ze thuis zelf toepassen

Ze zijn experts in make-up, huidverzorging, nagels of haar en toveren anderen om in toonbeelden van schoonheid. Maar wat doen beautyprofessionals zélf om er goed uit te zien? Welke tips vinden ze zo essentieel dat ze ze op zichzelf toepassen? Make-upartieste Ines Borgonjon, nail design-fenomeen Anouk Nijs, BV-kapster Sofie Schrauwen en huidverzorgingsexperte An Verschooten delen hun beste geheimen, van de haartool die je in huis moét hebben tot de beste mascaratechniek.

17 mei