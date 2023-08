Opeens kijken vrouwen helemaal anders naar de simpele paardenstaart: “We verstoppen ons niet meer”

Tegenwoordig is een paardenstaart niet meer louter functioneel. Wel hipper dan ooit en hét symbool voor zelfvertrouwen op de werkvloer, het sportveld of een festival. Nochtans was het kapsel niet altijd zo populair bij vrouwen. BV-kapper Jochen Vanhoudt tipt hoe jij de perfecte staart krijgt.

Niet de dot, noch de vlecht waren op het recente WK voetbal voor vrouwen, waar Spanje kampioen werd, de meest gedragen haarstijl door de atleten. Dat was de simpele en gemakkelijke paardenstaart. Maar ook de film ‘Barbie’ bracht deze haarstijl opnieuw onder de aandacht. Zo heeft de hashtag #barbieponytail zo’n 134 miljoen views op de video-app TikTok. Het is dus niet langer een kapsel dat vrouwen enkel dragen uit gemakzucht.

Ooit een haarstijl puur voor mannen

“De allereerste paardenstaart werd gedragen door Germaanse en Keltische vrouwelijke strijders (zij leefden zo’n 2000 jaar geleden, red.)”, aldus Bekx. “Bij de Romeinen en de Egyptenaren zag je het ook heel veel”, zegt ook BV-kapper Jochen Vanhoudt.

Heldhaftige, vrouwelijke krijgers op paarden, de Amazones, werden in de Griekse mythologie eveneens vaak afgebeeld met de haarstijl, vertelt Bekx. “Het is nogal moeilijk om je tegenstander in de pan te hakken als je haar voor je ogen zit.”

Toch werd de paardenstaart een tijdlang ook iets heel mannelijk geacht. “In het begin van de 17de à 18de eeuw, tijdens het kolonialisme, was het een verplichte haarstijl voor Europese mannen. Een paardenstaart straalde aanvaardbaarheid en professionaliteit uit”, zegt de trendwatcher.

Volledig scherm Links: hoe Chinese mannen de verplichte haarstijl droegen tijdens de Qing dynastie. Rechts: portret van Oostenrijkse componist Mozart (1756-1791) door Barbara Krafft. © Pictures From History/Universal / De Agostini via Getty Images

“Denk aan de Britse of Franse soldaten en scheepslui van die tijd. In het Oosten, in China, droegen mannen evenzeer een staart, al dan niet gevlochten. Tijdens de barokperiode (eind 17de en begin 18de eeuw, red.) koos men dan weer veel voor pruiken met een staart.” Ook in onze tijd dragen mannen nog steeds staarten. Denk aan de overleden Chanel-designer Karl Lagerfeld die gekend stond om zijn iconische, lage staart.

Niet enkel praktisch, maar ook mooi, vrouwelijk en krachtig

Dat je haren zo mooi uit je gezicht blijven, is waarom deze haarstijl zo populair werd bij vrouwen. Vooral in de topsport. “Probeer maar eens hordelopen of een zevenkamp te doen als je haar voor je ogen hangt”, zegt Bekx. “De vrouwensport is ook jaren verwaarloosd geweest, maar tegenwoordig zien en horen we het meer en meer.”

“Het is haast een hele nieuwe beweging. Denk aan sportsters als Lotte Kopecky of Nafi Thiam. Dat zijn nu echte rolmodellen voor talloze jonge vrouwen. Niet enkel op vlak van sport, maar ook op vlak van haardracht.”

Volledig scherm Links: Lotte Kopecky. Rechts: Nafissatou Nafi Thiam. © Photo News/Jan De Meuleneir/BELGA/Eric Lalmand

“Kortom, de paardenstaart staat tegenwoordig voor elegantie, vrouwelijkheid, zelfvertrouwen en kracht”, zegt de trendwatcher. “Veeleer bij sportieve vrouwen vanaf de jaren 70, al droeg model Brigitte Bardot, hét sekssymbool van die tijd, de staart ook al in de jaren 50 en 60.”

Naast comfortabel is de paardenstaart ook erg stijlvol. “Het doet de vorm van je gezicht beter uitkomen, maar ook je make-up en eventuele sieraden vallen zo meer op”, aldus Bekx. “We willen ons niet langer verstoppen achter onze lokken en er goed uitzien voor onszelf, niet iemand anders.”

Volledig scherm V.l.n.r. Brigitte Bardot in 1963, Janet Jackson in 2003 en Madonnna tijdens haar Blonde Ambition tour in 1990. © Evening Standard/Frank Micelotta/Getty Images/ Arun Nevader/WireImage

Het is dus een echte vrouwelijke powerlook. Zo droeg Madonna de staart in de jaren 90. Janet Jackson bond destijds dan weer haar box braids samen, een variant op de paardenstaart die ook actrice Zoë Kravitz graag draagt. Beyoncé verscheen in 2015 met een paardenstaart op het Met Gala. Maar het voorbeeld bij uitstek blijft Ariana Grande, gekend om haar iconische paardenstaart.

Volledig scherm Links: Ariana Grande. Rechts: Beyoncé op het Met Gala in New York in 2015. © Steve Granitz/WireImage/Mike Coppola/Getty Images

Ook Bekend Vlaanderen is fan. Zo draag je de paardenstaart anno 2023, aldus kapper

“Vroeger stak je je haren in een staart, omdat het er slecht uitzag. Als een soort noodmiddeltje. Nu is het geschikt voor op events of bij een avondje uit”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. Je zou het ook het go-to kapsel van bossladies kunnen noemen, want ook op de werkvloer zie je het praktische kapsel tegenwoordig veel.”

De paardenstaart anno 2023 ziet er volgens Vanhoudt zo strak mogelijk uit. “En kan zich zowel van achter op het hoofd als er recht bovenop bevinden. Hiervoor gebruiken we vaak een valse paardenstaart. Die koop je vanaf zo’n 60 à 70 euro. Hij komt met een speciaal bandje dat je gewoon op je eigen staart kan vastklikken.”

Volledig scherm Links: Laura Tesoro bij 'Tien om te Zien'. Rechts: Camille Dhont. © Joel Hoylaerts/Photonews/ Instagram @camilledhont

“Een mooi voorbeeld is Laura Tesoro, die onlangs ‘Tien Om Te Zien’ presenteerde. Wind of regen, haar haar bleef de hele avond goed liggen.” Camille Dhont droeg deze haarstijl ook al. “Ook een ‘bubble tail’, die je met behulp van meerdere elastiekjes maakt, of de glamoureuze staart à la Barbie zijn populaire varianten hierop.”

Hoe maak je deze perfecte, strakke paardenstaart zelf? “Een goede haarelastiek is hier van groot belang”, aldus Vanhoudt. “Die is voor iedereen anders en kan dus klein, dun, heel dik of met twee haakjes aan zijn. Vooral met die haakjes kan je heel zuiver te werk gaan. Let wel op met de kwaliteit van de elastiek, anders kan je een pak haren uittrekken.”

“Je maakt de staart ook best met haren die al een beetje vettig zijn. Anders kamp je met veel zichtbare, kleine babyhaartjes. Draai dan een lok van je haren rond je elastiek om die te verbergen. Extra leuk: maak eerst een vlecht en draai het dan rond je staart. Maak je look af met een finishing crème of een beetje haarlak, zeker als je haar pas gewassen is. Ik raad de Sublimate Finishing crème van het merk Sebastian aan.” Die koop je hier voor 23,50 euro.

