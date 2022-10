Op zoek naar make-up inspo voor de herfst? Kopieer in 4 stappen de beautylook van NINA en Bel&Bo

Dua Lipa is fan én seks is zijn stokpaard­je: dit moet je weten over opkomend Belgisch ontwerper Ludovic de Saint Sernin

Ken jij Ludovic de Saint Sernin (31)? Hoewel zijn naam misschien niet meteen een belletje doet rinkelen, is hij een rijzende ster in de internationale modewereld. De ontwerper is geboren in ónze hoofdstad en krijgt steeds meer bekendheid om zijn gewaagde creaties, die zelfs gedragen worden door de grootste wereldsterren, van Kim Kardashian tot Dua Lipa, Rihanna en Hailey Bieber. “Zijn ontwerpen zijn inclusief, rebels en gedurfd, niet voor muurbloempjes.”

