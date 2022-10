Ook Kate Middleton zwicht voor ‘grootste’ juwelentrend van het moment

BBC Radio 1 kreeg deze week hoog bezoek. Kate Middleton en Prins Harry kwamen langs om te praten over mentale gezondheid. De prinses van Wales droeg voor de gelegenheid een heel simpele outfit: een crèmekleurige blazer en top, en een zwarte broek. Toch wist ze haar outfit een persoonlijke touch te geven en dat met een zorgvuldig uitgekozen sieraad. Ze droeg namelijk een opvallende gouden ketting met een chunky hartje om haar hals. Bold and beautiful , jawel.

Gespot bij alle grote merken en alle populaire influencers

Haar keuze was ook modemagazine Vogue opgevallen. Ze noemen het zelfs een ‘stijlbreuk’. “Het is echt iets compleet anders dan de delicate, fijne juwelen die ze normaal draagt”, schrijven ze. “Anderzijds sluit deze halssnoer wel mooi aan bij de huidige hype, waarbij mensen verschillende grote kettingen tegelijk dragen.” Iets wat onze moderedacteur David Devriendt bevestigt. “Accessoires met grote schakels doen het al een tijdlang goed. Dat geldt voor armbanden en halskettingen maar ook handtassen bijvoorbeeld.”

Kate Middleton is niet bij een Belgisch, maar bij een Amerikaans merk gaan shoppen. Laura Lombardi is namelijk een designer uit New York, die zich specialiseert in moderne juwelen met een twist. In het geval van de prinses van Wales: een klassieke gouden ketting, maar mét een stevig bedeltje in de vorm van een hart.