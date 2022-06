Omaatjes aan de kust zijn hét stijlicoon deze zomer. 6 tips om je als ‘coastal grandmother’ te kleden

Niemendalletjes, korte jurken, blote schouders: het is wat je normaal gesproken verwacht te zien tijdens de zomer. Niet dit jaar, want we halen inspiratie uit een wel héél onverwachtse hoek, namelijk: bij omaatjes aan de kust. Vergeet ‘hot girl summer’, wie trendy wil zijn anno 2022 kleedt zich als een ‘coastal grandma’.

Geen paniek, je hoeft namelijk geen kleinkinderen te hebben, noch aan de kust te wonen om aan het stijltje te voldoen. Om een coastal grandma te zijn is het al meer dan voldoende om te houden van lange strandwandelingen, altijd verse bloemen in huis te hebben en een fles wijn te openen om 16 uur. Precies dát type vrouw is ons modevoorbeeld deze zomer, bij haar levensstijl doen we trouwens even graag inspiratie op.

Even relaxed als chique

Iédereen kan coastal grandmother-energie uitstralen, het is zelfs bijzonder trendy. Op TikTok verzamelde de hashtag al meer dan drie miljoen views, al werd de stijl daar zeker niet uitgevonden. “Ik ben al klaar voor #coastalgrandmother-chic van voor TikTok bestond. Moge dit modemoment nooit eindigen”, schrijft actrice Anne Hathaway, die zich al kleedde als een coastal granny avant la lettre op haar Instagrampagina. Ook Diane Keaton in ‘Something’s Gotta Give’ en Jane Fonda in ‘Grace and Frankie’ zijn stereotiepe voorbeelden.

(Lees verder onder de foto’s.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Anne Hathaway (@annehathaway) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Jack Nicholson en Diane Keaton in Something's Gotta Give (2004) © Warner Bros

Naar je werk, op vakantie of tijdens het aperitief: je kan je innerlijke coastal grandmother bij zo goed als elke gelegenheid naar boven halen. Het leuke aan het stijltje is dat het even chic als relaxed oogt, en je hoeft helemaal niet op de dijk van Knokke te wandelen om ermee weg te komen. Het staat elegant bij vrouwen van alle leeftijden: mama’s en oma’s, maar evengoed tieners en twintigers. Bij die laatste twee leeftijdsgroepen is coastal chic zelfs het populairst, leert scrollen op Instagram en TikTok ons.

(Lees verder onder de video.)

Hoe kleed je je als een coastal grandma?

1. Kies voor neutrale tinten zoals (gebroken) wit, beige, greige, licht- en donkerblauw. Als je prints draagt, hou het dan simpel, bijvoorbeeld door een gestreept hemd te dragen.

2. Draag veel luchtige texturen zoals linnen en satijn.

3. Kies voor comfort aan je voeten: sandaaltjes, Birkenstocks, clogs, espadrilles,...

4. Hou je outfits simpel en smuk ze op met accessoires zoals chique foulards, haarklemmen, (veel) gouden juwelen of hoofddeksels om je te beschermen tegen de zon, bijvoorbeeld een vissershoedje of zonnehoed.

5. Rieten en gebreide items zijn een must.

6. Het is niet verboden om een trui over je schouders te knopen, en zelfs aangeraden.

Naar inspiratie voor je moodboard hoef je niet lang te zoeken: Instagram staat er vol mee. Wij tonen je enkele van onze favoriete coastal chic-looks.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door lex nicoleta (@lex_nicoleta) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Yeva Gavrilov (@yevagavrilov) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Felicia Akerstrom (@fakerstrom) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Katie // Personal Stylist (@theeditbyklm) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MATILDA DJERF (@matildadjerf) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: