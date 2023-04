Olga Leyers trouwt in mini-jurk van Natan: “We wilden zéker niks traditioneels. Het mocht gewaagder”

Zaterdag zei Olga Leyers (25) het ja-woord in een trouwjurk van Natan. Het Belgische couturehuis maakte het kleed op maat voor haar met de identiteit en stijl van de presentatrice in het achterhoofd. En zo creëerden ze iets unieks, vertelt Pieterjan Van Biesen van Natan daarover. “Olga en ik raakten aan de praat en ze zei me: niemand mag het weten, maar ik ga ook trouwen.”

Afgelopen zaterdag stapte Leyers-telg Olga (25) in het huwelijksbootje met modeontwerper Giancarlo Angeletti (43). De vonk sloeg drie jaar geleden blijkbaar onmiddellijk over. Via Instagrambeelden van enkele genodigden op de bruiloft, van Jennifer Heylen tot Laurent James, kregen we een intiem kijkje achter de schermen.

Natan ontwierp al voor Koningin Mathilde en Marie Wynants, voor Olga Leyers

Niet alleen de bruiloft deed de tongen rollen, ook Olga’s jurk kreeg de nodige aandacht. Het was een trouwjurk van Natan die speciaal voor haar gemaakt werd, met de nodige inspraak, weliswaar: een nauw aansluitende mini-jurk tot boven de knie. De transparante sluier van twee meter lang zorgde voor een elegante touch en de open halslijn van Shantung-zijde was de kers op de taart. Het geheel werd gecombineerd met lange crèmekleurige handschoenen, ook op maat.

Het Belgische luxehuis Natan staat dan ook bekend om zijn op maat gemaakte ontwerpen. Eerder, in 1999, ontwierp het brein achter het merk, Edouard Vermeulen, ook al de trouwjurk van Koningin Mathilde. Daardoor werd hij hofleverancier van ons koningshuis.

Quote Het trouwkleed van koningin Mathilde paste honderd procent bij haar identiteit. Ik vind dat dit kleed ook honderd procent bij de rock&roll-identiteit van Olga past. Pieterjan Van Biesen, Hoofd Marketing Natan

“Het trouwkleed van koningin Mathilde paste honderd procent bij haar identiteit. Ik vind dat dit kleed ook honderd procent bij de rock-’n-rollidentiteit van Olga past”, begint Pieterjan Van Biesen, hoofd marketing bij Natan. “Twee jaar geleden hebben wij de trouwjurk van Marie Wynants ontworpen. Daardoor raakten Olga en ik aan de praat tijdens de persdagen van Natan. Ze zei me: niemand mag het weten, maar ik ga ook trouwen.”

De lengte van de jurk werd een best gewaagde keuze

De bal ging aan het rollen. “We vroegen haar om een moodboard te maken van dingen die ze mooi vond. Olga had hele toffe ideeën die matchten met de identiteit van ons merk. In ons modehuis krijg je inspraak in je creatie, in tegenstelling tot bij andere merken waar de designer zegt: dit is mijn jurk, punt. We besloten samen om voor de Italiaanse sixtiesvibe te kiezen.”

Quote Vergis je niet: het is niet omdat het een mi­ni-jurk­je is dat daar minder tijd in kruipt dan in langere trouwjur­ken. Pieterjan Van Biesen, Hoofd Marketing Natan

“We wilden zeker niet de traditionele jurk ontwerpen dit keer.” Net zoals Kourtney Kardashian afgelopen jaar, trouwde Olga dus in het kort. “Om de knipoog naar de traditie toch in ere te houden, voegden we een lange voile toe. Het mocht dan wat rock-’n-roll en wat gewaagder zijn, het blijft voor veel vrouwen een speciale dag waar ze lang naar uitkijken.”

En wat mag dat kosten?

Aan zo’n jurk die op maat gemaakt wordt hangt een stevig prijskaartje. “Vergis je niet: het is niet omdat het een mini-jurkje is dat daar minder tijd in kruipt dan langere trouwjurken. Dat neemt ettelijke uren in beslag."

“Wij hebben daarnaast honderden stoffen om uit te kiezen. Als je pure Shantung-zijde neemt zoals Olga, zit je in de hoogste categorie. Al onze stoffen worden bovendien in Italië gemaakt, goedkoop is het daar niet. Al doen we soms tegemoetkomingen naar onze klanten toe.”

Allesbehalve een bridezilla

In het geval van Olga en Natan werd het een partnership. “Ze kan overal waar ze wil gaan shoppen, maar kiest toch voor Belgisch vakmanschap om in te trouwen. Dat vind ik mooi. Olga is iemand die wij enorm bewonderen. Hoe ze overkwam in ‘De Slimste Mens’, zo is ze echt. Dat is geen rolletje dat ze speelt, dat is gewoon een hele toffe madam.”

Quote Olga heeft een heel makkelijke persoon­lijk­heid, dus het was een plezier om samen de jurk te creëeren. Pieterjan Van Biesen, Hoofd marketing Natan

Een bridezilla was ze dan ook allesbehalve. “Totaal niet, zelfs”, aldus een lachende Pieterjan. “Ze heeft een heel makkelijke persoonlijkheid, dus het was een plezier om samen de jurk te creëren. Bij het ontwerpen zei ze: ik dacht nooit dat ik ooit zó’n meisje zou zijn. Maar tijdens het passen besefte ze dat het toch wel een unieke dag was waarop ze zich voorbereidde.”

