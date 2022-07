Nog nooit iets voor een vrouw ontworpen en nu mag hij prinses Delphine kleden: wie is ontwerper Pol Vogels (25)?

Bloot, bloter, blootst: 8 modetrends regeren op de festival­wei (en de meeste zijn weinig verhullend)

Zon, muziek, frisse drankjes en een coole outfit: het is de droomcombinatie voor een geslaagde dag op de festivalwei. Voor dat eerste rekenen we op de weergoden, met dat laatste helpt onze moderedacteur David Devriendt een handje. Of je nu gaat dansen op Rock Werchter, Paradise City, Dour Festival, Tomorrowland, Pukkelpop of WECANDANCE: met deze trends scoor je overal. Ook ná de festivals.

