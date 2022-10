NINA en Bel&Bo lanceren nieuwe collectie: dit zijn de favorieten van de redactie. “3 trends in één stuk, heerlijk”

De nieuwe collectie van Bel&Bo en NINA ligt nu in de winkel , met veel romantisch roze, berezachte teddystof en gezellige knitwear. Om dat te vieren zetten 6 NINA-redactrices hun favoriete stuk in de kijker. Ze vertellen waarom ze het item kozen en hoe ze het zouden dragen. “Hoewel deze stof jarenlang werd uitgespuwd door de modewereld, is hij nu helemaal terug.”

Kato koos voor de geruite blazer

“Als er één kledingstuk is waar ik telkens head over heels voor ben, is het wel de blazer. Het kledingstuk hangt in allerlei kleuren in mijn kleerkast, maar ik miste nog een tof exemplaar met een printje. De rood-bruine blazer met een fijne geruite print was dus precies wat ik nog zocht. Het jasje zit heerlijk, tailleert erg mooi en heeft de perfecte, warme kleur om de koude maanden die ons staan te wachten, te trotseren.”

“Een blazer kan je op allerlei manieren dragen. Ik koos er dit keer voor om hem als mijn ‘statement piece’ te zien en combineerde het met een wit T-shirt, zwarte jeans en enkele gouden juwelen. Even twijfelde ik tussen sneakers en een hakje, maar om de elegantie van het ontwerp door te trekken werd het die laatste optie. En mocht je thuis een nagellak in het bruin of bordeaux hebben liggen, maakt dat je outfit écht helemaal af.”

Stéphanie koos voor de roze ribfluwelen broek

“Deze broek vliegt bij Bel&Bo de deur uit en ik snap waarom. De kleur, oudroze, is prachtig. De stof, ribfluweel, heerlijk zacht. En lekker stretchy, dus geen randjes die in je huid snijden na een grote maaltijd. Mooi ook dat deze broek drie trends in één verenigt: trendkleur roze, een lekker losse snit en een hoge aaibaarheidsfactor.”

“Ik combineer hem met een truitje dat net zo aaibaar is: spelen met texturen, quoi. We blijven bij de pastelvibes en met een staaltje ‘sandwich dressing’ (lichtblauwe schoenen!) voelt alles als één geheel. Liever casual? Sneakers en een sweater erbij zijn sowieso ook heel cool.”

Geertrui koos voor de bloementrui

“Schijn bedriegt misschien, maar ik ben een kind van de jaren zeventig. Needless to say dat ik een zwak heb voor bloemen – flowerpower weet je wel. Vroeger zou ik dit truitje op het schap hebben laten liggen, omdat de tinten me te zacht waren. Maar sinds mijn zoon me over de streep trok om ook eens voor beige te kiezen in bovenstuks, ging ik overstag. De bloementrui combineert mooi met mijn ribfluwelen broek in zachtroze en enkele statement accessoires maken de look af.”

“Rol gerust de mouwen wat op, of draag het truitje in een rok of broek, met een riem erop, voor extra pit.”

Sofie koos voor de bruine jurk

“Gedurende mijn hele zwangerschap is mijn motto ‘comfort boven’. Sinds ik het fenomeen maternity jeans ontdekte, zie ik op tegen de dag waarop ik me weer in een gewone jeansbroek moet wringen. Gelukkig bestaan er ook toffe outfits die zowel tijdens als na de zwangerschap heerlijk comfortabel zitten. Deze sweaterjurk is er zo eentje. Hoewel ik een maatje groter ging wegens 8,5 maand zwanger, blijft-ie na de bevalling ongetwijfeld in mijn kast hangen.”

“Oversized is in, en ik heb alvast heel wat combinaties in mijn hoofd. Een hemdje of warme coltrui en toffe riem maken het instant fashion. Voorlopig draag ik ’m echter gewoon op zichzelf. Makkelijk, warm en lekker comfy.”

Chloë koos voor de warme trui

“Dit seizoen is weer hélemaal van de knusse kleuren en de nude tinten. Net daarom koos ik om deze gezellige, bruine trui heel simpel te combineren met een beige broek. Een kleurrijk detail om het wat te breken kan niet ontbreken, dus clashte ik met een feloranje tasje.”

“Het leukste vind ik de mouwen die een beetje poffen. En ik beloof je: deze trui is zó warm. Ik weet zeker dat dit een stuk is dat nog vele winters in mijn kast zal hangen en op koude ochtenden mijn hartje zal warmen. Ik zou hem bijvoorbeeld nog kunnen combineren met een kleedje met toffe print of met een zijden blouse onder. Want dat heb je met een goede basic: de opties zijn eindeloos.”

Liesbeth koos voor het roze hemdje

“Elk jaar vormt de herfst het begin van een nieuwe periode. Zachte stoffen liggen dan plots in de bovenste schuif (letterlijk en figuurlijk) en overal zie je wol, teddy en … ribfluweel. Want hoewel de dikke geribde stof jarenlang werd uitgespuwd door de modewereld, is hij nu helemaal terug. Het oudroze hemdje springt dan ook meteen in het oog.”

“Ik ging voor een maatje groter, zodat hij wat oversized valt en ik de mouwen kan opstropen — lekker nonchalant, toch? En omdat corduroy doet denken aan de jaren 70, kan je all-out gaan met een flared jeans en retro haarband. Maar niet wanhopen als dat niet je ding is: deze staple piece kan je werkelijk met alles combineren.”

