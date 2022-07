Nieuwe reispas nodig? Dankzij deze make-uptrucjes is jouw pasfoto altijd geslaagd

Halleluja: deze haartrend past bij elk haartype. “Bij sluik haar staat het chique, bij krullen speels”

De klassieke curtain bangs — een korte froufrou die langer wordt naar de zijkant toe — kennen we. Maken die binnenkort plaats voor een nieuwe trend? Enkele celebs en influencers gaan al overstag voor langere drape bangs. We moeten je wel waarschuwen: wie geen tijd in zijn kapsel wil stoppen, zet de schaar er beter niet in. Beautyredactrice Sophie legt haarfijn uit voor wie de look dan wel geschikt is.

