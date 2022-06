Niet nerdy, maar trendy: zo draag je sokken in sandalen. “2.000 jaar geleden liepen de Romeinen ook zo rond”

Jarenlang verafschuwde de modepolitie sokken in sandalen. Het werd gedragen door ‘nerdy vaders, rasechte toeristen of brakke festivalgangers’. Maar vandaag is het allesbehalve nog een fashion faux-pas : het is juist hip om een sok in je sandaal of hak te dragen. Lekker comfy, maar vooral zéér handig tijdens frissere lentedagen. Ook de celebrities zijn fan en tonen ons hoe het moet, die ‘nerdy’ trend aan je voet. Stylist Sarah Roelstraete geeft praktische tips.

Sokken in sandalen? Het katapulteert je zowaar terug naar je kindertijd, toen je mama je maar al te graag kleedde in witte sokken met klittenbandsandalen. Comfortabel en een ideale combinatie om tijdens het voorjaar te dragen. Dat je ouders al jaren voorliepen op de trend die nu opnieuw de lente en zomer verovert, had je wellicht nooit verwacht. En toch is het de realiteit, want de sok-sandaal-combinatie is terug van weggeweest.

Volwaardig accessoire

“Veel mensen die niet bezig zijn met mode vinden kousen in sandalen nog steeds vreemd. Maar modebewuste jongeren kijken er eigenlijk niet meer van op”, aldus stylist Sarah Roelstraete. “De kous is uitgegroeid tot een volwaardig fashion accessoire. Tegenwoordig dragen heel wat vrouwen stijlvolle sokken in sandalen met een hak. Of hipsters sportsokken in een slipper. Al blijft die typische toerist met driekwartbroek en witte sokken in sandalen toch ergens een beetje fout.”

Quote 2.000 jaar geleden droegen de oude Romeinen ook al sokken in hun sandalen.

De combinatie van sokken in sandalen gaat trouwens nog veel verder terug dan je zou denken. Zo’n 2000 jaar geleden, om precies te zijn. Toen droegen de oude Romeinen exact dezelfde combinatie. En toch bleef het, ondanks die diepgewortelde oorsprong, doorheen de geschiedenis een ‘controversiële’ modecombinatie.

Pas in 2014 werd die visie deels doorbroken, toen de stijl plots werd geaccepteerd onder de noemer van het opkomende ‘normcore’, een modestijl waarin het ‘normale’ weer trendy werd. De sok in sandalen kwam stilletjes aan terug in beeld, maar werd vooral de laatste jaren erg populair. Die trend zal deze lente en zomer een hoogtepunt kennen.

Verschillende celebs, zoals Sophie Turner en Bella Hadid, geven het goede voorbeeld. Terwijl de een een comfy-look verkiest met badslippers, voegt de ander een hoog glamour-gehalte aan de trend toe door een sokje in een sandaal met hak te dragen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Bella Hadid / Sophie Turner © Getty Images

Toch nog bang om in het elan van rasechte toeristen en nerdy vaders te vallen? Wie de sok-sandaal-combinatie wil rocken, moet vooral de juiste balans en stijlkeuze toepassen, verklapt Roelstraete. “Draag je sok in elk geval hoog opgetrokken. Dat is een trend die is overgewaaid uit de skatewereld. Denk maar terug aan zangeres Avril Lavigne, zij pakte in 2002 al uit met haar tomboy-look en sportieve kousen.”

Wil je zelf ook sokken in sandalen dragen? Deze combinaties zijn your way to go:

Birkenstocks

Dat Birkenstocks onlosmakelijk verbonden zijn met sokken, moeten we je niet meer vertellen. De combi is universeel en kan op allerlei gelegenheden worden gedragen door zowel M/V/X. Denk aan een barbecue, naar het strand of naar de supermarkt, de Birkenstocks met sok(s) zijn onmisbaar.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door arrel - responsible apparel (@arrel.de)

Klittebandschoenen

Nog zo’n look die waarschijnlijk op je netvlies staat gebrand: ‘de paterlook’, oftewel witte sokken in klittenbandsandalen. De combinatie werd vroeger als gruwelijk bestempeld maar keert nu helemaal terug. Wil je nog wat extra opvallen? Kies dan voor een sok met een printje. Lekker fout, maar duidelijk niet out.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Teva (@teva)

Badslippers

De badslipper-sok-combo is nog zo eentje in de rij van trends. Ook hier geldt hetzelfde principe: stereotiep met een witte sok, fashionable met een printje.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 🦅 L E V I 🦅 (@levivanhoorn)

Hakken

Een zichtbare sok hoeft niet enkel comfortabel en casual te zijn, zo bewees Bella al. In combinatie met een hak staat het juist bijzonder elegant, maar kies dan wel voor een vrouwelijk paar sokken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Farah El Bastani (@farahelbastani)

