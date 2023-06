Niet meer tuttig, zelfs een tikkeltje sexy. Dé jurk van deze zomer hangt waarschijnlijk gewoon al in je kast

Bloemenjurken lijken cliché, deze zomer zijn ze vooral weer cool. En een tikkeltje meer sexy dan anders. Zelfs realityster Kylie Jenner, de laatste persoon bij wie je zo’n jurk zou verwachten, wikkelde zich fier in een lang, flirterig model. Bloemenjurken hebben even veel fans als haters, maar is het deze zomer dan toch tijd om ze een kans te geven?

Rond de lente zien we elk jaar opnieuw jurkjes met bloemenpatronen in de rekken verschijnen. En ze verdwijnen doorgaans niet tot de zomer op z’n einde loopt. Nieuw is het concept van bloemenjurken dus niet. Wat wel opvalt, is dat het aanbod dit jaar groter is dan ooit, en dat we het printje nóg meer op straat zien.

Niet gek, want we zagen ook bloemenjurken op de catwalks, bij onder andere Loewe, Richard Quinn and Roksanda. Ook betaalbare merken verkopen momenteel héél wat bloemenjurken en bewijzen dat het vrouwelijke kledingstuk helemaal niet saai of tuttig hoeft te zijn. Frisse kleurencombinaties en originele patronen blazen de klassieker nieuw leven in.

Loredana Falone, partner van Matteo Simoni, is duidelijk fan: recent postte ze twee foto’s met een bloemenjurk. “Ik heb liever bloemen op mijn jurk, dan diamanten rond mijn nek”, grapt ze. En zelfs Kylie Jenner (zie topfoto), die normaal nogal gewaagd gekleed gaat, springt op de trend. En dat geeft haar meteen een compleet andere look.

Kortom: misschien is het toch tijd om een bloemenjurk aan te schaffen, zelfs al vond je ze altijd al vreselijk. Handig zijn ze alvast zeker, want dankzij hun luchtige modellen zitten ze vaak comfortabel, terwijl ze toch zorgen voor een elegante look. Je kan ze dragen naar kantoor, maar even goed op een terrasje of naar een festival. En als je een zuiderse vakantiebestemming op de planning hebt staan, mogen ze al zeker niet in je koffer ontbreken.

Toch nog wat sceptisch?

Wij verzamelden de origineelste jurken om je kleerkast een goeie portie flowerpower te geven.

