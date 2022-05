Niet-chirurgische neuscorrecties zijn in opmars. “Het resultaat is onmiddellijk zichtbaar”

Zware plastische chirurgie is out. Kleine, niet-invasieve ingrepen zijn in. Althans toch als we sociale media mogen geloven: online tonen verschillende mensen het resultaat van ‘liquid rhinoplasty’, een neuscorrectie waar je niet voor onder het mes hoeft maar die uitgevoerd wordt met een spuitje. Keel-, neus- en oordokter Gert Jeunen: “Het is een laagdrempelige behandeling die in de praktijk gebeurt onder verdoving.” Hij vertelt ons over de voor- en nadelen.

Neuscorrecties zijn één van de meest uitgevoerde ingrepen ter wereld. Niet geheel onverwacht maakte de liquid rhinoplasty, ofwel een niet-chirurgische neuscorrectie, zijn intrede op TikTok. Hoewel het nu online aan populariteit wint, is de ingreep zelf niet nieuw. De Amerikaanse TikTokker Madi B Webb toont hoe het werkt. Ze haalde meer dan 26.000 likes, het topic leeft dus op sociale media.

(Lees verder onder de video.)

#liquidnosejob #nashville #filler_botox ♬ Buttercup - Jack Stauber @madibwebb a nose job?? we don’t know her 💅🏽 before you ask: I went to Southern Aesthetics in Nashville! #fillercheck Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet alleen op sociale media is er meer aandacht voor gelaatsbehandelingen. De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die hun uiterlijk een boost geven. “We zien in onze praktijk een verhoging van de vraag naar esthetische behandelingen in het gelaat”, vertelt Gert Jeunen van The Face Clinic in Lommel. “Dat is een algemene tendens. Mensen kiezen steeds vaker voor fillers, botox, ooglidcorrecties, ... Velen willen iets aan hun neus laten doen, maar liefst op een minimaal invasieve manier. Liquid rhinoplasty is dan een goede optie.”

Geen blauwe plekken

“Het voordeel van een niet-chirurgische neuscorrectie is dat het een laagdrempelige behandeling is. Het gebeurt in de praktijk onder verdoving en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar. Er zijn geen blauwe plekken of grote zwellingen zoals na een operatieve ingreep. De kostprijs is ook een groot voordeel: het ligt tussen de 250 en 500 euro, afhankelijk van het product dat we gebruiken. Een echte neuscorrectie kost gemiddeld tussen 3.000 en 4.000 euro.”

Quote Het effect van een niet-chirurgi­sche neuscorrec­tie verdwijnt na ongeveer twee jaar. Gert Jeunen, Keel-, neus- en oordokter

“Bij een liquid rhinoplasty wordt er een gel ingespoten. Alle gels die je inspuit, zijn tijdelijk. Het effect van niet-chirurgische neuscorrectie verdwijnt dus na ongeveer twee jaar. Als je zo’n niet-chirurgische neuscorrectie tien jaar lang moet blijven herhalen, komt de prijs uiteindelijk wel in de buurt van die van een echte neuscorrectie.”

“Of je voor een chirurgische of niet-chirurgische neuscorrectie kiest, hangt af van de patiënt en van de pathologie. We bespreken altijd de verschillende voor- en nadelen. Heb je bijvoorbeeld een grote knobbel op je neus? Dan kun je twee dingen laten doen. Ofwel ga je die knobbel camoufleren aan de hand van een niet-chirurgische behandeling, ofwel ga je voor een definitieve oplossing. De meeste fillers worden in de regio van de neusrug gespoten, boven en onder een knobbel. Na een trauma of operatie kunnen we onregelmatigheden ook op die manier opvullen of camoufleren. ”

“Het grootste nadeel van een niet-chirurgische neuscorrectie is het risico van de inspuiting. De neus is een regio die eigenlijk niet gemaakt is voor injecties, omdat er veel bloedvaten in en onder die huid zitten. Als er gel in of dicht bij een bloedvat gespoten zou worden, kunnen er doorbloedingsstoornissen en necrose (het plaatselijk afsterven van weefsel, nvdr.) ontstaan, de meest gevreesde complicatie. Daarom moet je je als dokter aan de regels houden, heel voorzichtig zijn en niet in de risicogebieden injecteren. In dat geval is de behandeling perfect veilig.”

Poll Zou jij een niet-chirurgische neuscorrectie overwegen? Ja

Nee Zou jij een niet-chirurgische neuscorrectie overwegen? Ja (16%)

Nee (84%)

Lees ook: