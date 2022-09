“Nee, Emily!” Hoofdpersonage knipt in ‘Emily in Paris’ zélf haar pony. Véronique Leysen tipt hoe je dat goed doet

Mode & BeautyHet was schrikken: in de trailer van het derde seizoen van Netflixserie ‘Emily in Paris’ zien we Emily plots met een froufrou die ze zélf knipte. “It’s just bangs! Sometimes people cut bangs when everything is fine” , gilt ze dramatisch. Gewaagd, want de schaar in eigen froufou zetten loopt héél vaak fout. Véronique Leysen heeft jaren ervaring: zij zegt je hoe je dat goed doet. “Knip niét recht.”

Froufrous zijn er in alle vormen en maten. Gaat jouw voorkeur uit naar een Emily Cooper-pony? Of toch meer naar de curtain bangs of French fringe van Véronique Leysen? Die laatste zet nu al jaren geregeld zelf al de schaar in haar lokken. “Soms wandelde ik ontevreden buiten bij de kapper, en dan voelde ik mij slecht in mijn vel. Ik vind het heel bevrijdend om zelf mijn haar te kunnen stylen, omdat ik heel goed weet wat ik precies wil. Het is echt een handige vaardigheid om te hebben.”

Nu zou ze niet meer zonder haar curtain bangs kunnen. “Ze zijn een deel van mezelf geworden.” Wie nog twijfelt, en vooral twijfelt om het zelf te doen: geen zorgen, zegt Véronique. “Als je echt zeker bent, go for it. Zelf je froufrou knippen kan ik je voor de volle honderd procent aanraden. Zolang je je maar goed voorbereidt, kan het niet mislukken, geloof ik. Het geeft je gezicht meer vorm en doet het meer afgelijnd ogen.”

Véroniques essentiële tips: “Knip op vochtige lokken”

1. Bezint eer gij begint. Denk er eerst heel goed over na, zegt Véronique, want je kan de tijd niet terugdraaien als je niet tevreden bent met het resultaat. En dat kan weleens gebeuren, leert het internet ons: sociale media barsten van de video’s waarin mensen hun pony knippen en radicaal de mist in gaan. Onthoud dus: het is een grote stap en verandert je look volledig.

2. “Ga niet aan het knippen zonder jezelf eerst bij te scholen”, zegt Véronique. Ze raadt aan om online tutorials te bekijken. “Ik volg zelf een zekere Jayne Mathews, zij legt zeer goed uit in filmpjes hoe je thuis je haar kan knippen. Maar je vindt online nog veel meer filmpjes van anderen.”

3. Klaar voor de schaar. “Als je een schaar gebruikt, is het heel belangrijk dat je niét recht — of horizontaal dus — knipt. Je kan beter ‘inknippen’ of dus omhoog knippen.” Doe dat traag en gestaag tot je lokken voor je gezicht op een gelijke lengte zijn waar je blij mee bent.

4. Nog beter dan de schaar. “Klinken die kniptechnieken wat te eng? Dan kan je voor een ‘rasercut’ gaan, zoals Jayne Mathews ook doet en veel kappers met haar: zij gebruikt een scheermesje.” Daarmee ‘schraap’ je over je haar heen, verticaal naar beneden, tot je lokken de gewenste lengte hebben. Dat gaat wat trager, en dus is er minder ruimte voor fouten. Véronique maakt zelf ook gebruik van zo’n speciaal scheermesje, zoals je ziet in haar tutorial hieronder.

5. Doe het niet droog. “Knip niet op droog of heel nat haar, maar wél op vochtige lokken. Ik gebruik altijd een spray om mijn voorste haren lichtjes te bevochtigen.”

6. Knip geregeld bij. Bereid jezelf alvast mentaal voor: nu je een froufrou hebt, zal je kapsel geregeld bijgeknipt moeten worden. “Elke twee tot drie weken zet ik er weer de schaar in”, zegt Véronique, “want het groeit supersnel.”

Nieuwe look, nieuw hoofdstuk?

Ook in ‘Emily in Paris’ volgen ze het cliché: je haar knippen luidt altijd een nieuw hoofdstuk in. Ook professor Liesbeth Woertman, hoogleraar in de psychologie, ziet veranderen van kapsel als een soort ‘overgangsritueel’. “Voor velen symboliseert het een overgang van jeugd naar volwassenheid of de stap richting een nieuw hoofdstuk na een punt te hebben gezet achter een relatie”, vertelde ze eerder aan ‘NINA’. Van kapsel veranderen na een breuk wordt door ‘Vogue’ ook wel omschreven als ‘break-up hair’.

Ook Stijn Pellegrims, kapper en uitbater van salon Mo’na is het hiermee eens. “In de documentaire ‘In Her Own Words’ vertelt prinses Diana over het kantelmoment in haar leven, het ogenblik waarop ze zich niet langer slachtoffer voelde, maar het heft weer in eigen handen nam”, zegt hij in ‘Goed Gevoel’. “Ze zegt: ‘Toen Sam (haar kapper, red.) mijn haar afknipte, was dat het begin van iets anders.’ Een kristalheldere uitspraak. Geen lichaamsdeel is zo emotioneel gekleurd als onze lange lokken.”

