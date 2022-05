Nathalie Vleeschouwer onthult haar 6 modegeheimen: “Fixeer je niet op wat jij denkt dat je maat is”

Deze zomer wordt de golfoutfit een hit en je hangt je kleerkast best op kleur. Ontwerpster Nathalie Vleeschouwer van het modemerk Fragile schiet je te hulp met fashionlessen. Zij vertelt wat er leeft in het komende modeseizoen en geeft zes praktische tips om een modefiasco te voorkomen. “Er is niets mis met een uniform.”

1. In welke modeval dreigen we als vrouw weleens te trappen?

“Het is verleidelijk om vast te houden aan dat waar we ons goed bij voelen, maar af en toe zou je dat moeten kunnen doorbreken. Je evolueert ook als persoon. Het is belangrijk om je daarin te laten begeleiden. Je mag ervan uitgaan dat in de kleinere boetieks mensen staan die weten wat er leeft, begaan zijn met mode, maar ook snel aanvoelen hoe de klant in het leven staat. Zij kijken, met hun ervaring, ook anders naar je lichaam en kunnen stukken aanreiken waar je zelf nooit aan denkt. Laat je op het vlak van kledingmaat goed adviseren. We beseffen soms niet dat we al jaren net iets te kleine kleren dragen. Of te grote, met het idee dat dat verslankt, wat niet altijd zo is. Vaak gaat dat gepaard met onzekerheid. Fixeer je niet op wat jij denkt dat je maat is. Terwijl het ene stuk mooier is in een large, is een ander stuk misschien een pak eleganter in een medium of een small.”

2. Welke outfit werkt altijd als onze ­inspiratie even zoek is?

“In dat geval grijp ik zelf graag naar een volledig zwarte of donkerblauwe outfit. Het slankt af en oogt instant stijlvol, zonder er al te veel tijd in te steken. En kies voor een snit die soepel valt. Het is oké om zo’n uniformpje in je kast te hebben hangen, ik raad het iedereen aan. (lacht)”

Quote De enige fout die je modegewijs kan maken is saaiheid, niet durven. Nathalie Vleeschouwer

3. Je ‘persoonlijke stijl’ vinden’, hoe doe je dat?

“De enige fout die je modegewijs kan maken is saaiheid, niet durven. Ik vind de gekste stukken en zelfs ‘foute’ combinaties vaak de leukste. Anderzijds kan je de kleur van je riem ook vandaag nog netjes afstemmen op die van je handtas. Het feit dat je erover nadenkt, maakt het tot jouw look, maar alles start bij hoe je je voelt. Ik zal mezelf gedurfder en kleurrijker kleden als ik energiek ben opgestaan. Maar er is ook niets mis met je af en toe volledig in het zwart te kleden, als je die dag geen zin hebt om in de kijker te staan. Je kleding wordt zo een vorm van communicatie: je toont hoe je de dag tegemoetkijkt. Probeer ‘comfortdagen’ af te wisselen met dagen waarop je wat meer durft. Veel persoonlijker kan je stijl niet worden.”

"Je kleding is een vorm van communicatie: je toont hoe je de dag tegemoetkijkt."

4. Welk basisstuk mag niet in onze kast ontbreken?

“In het huidige modebeeld vind ik de oversized blazer hét must-havestuk. Met een beetje epaulet maak je je silhouet sterker. Draag hem gerust als tussenseizoensjas over een warme trui of sweater en werk af met een grote sjaal. Met de aangepaste broek erbij spreken we over het mannenpak, wat pas echt een comfortstuk is, en een goeie basis om te combineren. Met een basic wit T-shirt en een paar sneakers zit je altijd goed. Zelf draag ik hem ook graag met een mooie blouse in een edele stof eronder, met wat opvallendere juwelen erbij voor een totaal andere look. Ook daar kan je weer variëren naargelang de situatie, of je mindset van die dag.”



5. Heb je tips voor het organiseren van onze kleerkast?

“Om te vermijden dat we elke dag voor dezelfde outfit kiezen is een overzichtelijke kleerkast een goeie oplossing. Het is niet slecht om ’s avonds al na te denken over je outfit van de volgende dag. Die zal avontuurlijker zijn dan wanneer je ’s morgens heel snel een keuze moet maken. Bedenk desnoods enkele opties, zo is er nog speling om rekening te houden met welk been je uit bed stapt."

“Zelf hang ik mijn kledij op kleur. Dat is erg praktisch. Het brengt rust en maakt het plan in je hoofd makkelijker uit te voeren. Hang je kast ook niet te vol. Voorzie liever een reservekast waarin je de stuks hangt die je wat minder draagt. Je favorieten kan je wel in je ‘gewone’ kleerkast laten hangen. Zo nu en dan eens snuisteren in die andere kast maakt het extra leuk. Ook zorg dragen voor je kledij vind ik erg belangrijk. Hang kledingstukken aan een hanger in plaats van ze op een hoopje te leggen op een stoel. Door stuks te verluchten hoef je ze minder vaak te wassen. We wassen te snel, en soms ook wat gedachteloos. Kies voor kleine wasjes, en per kleur. En wees zeer zuinig met de droogkast.”



6. Wat is het modebeeld van de komende zomer?

“Er is een grote variatie aan kleur. Ik wil zelf ook elk seizoen voldoende opties kunnen aanbieden. Wat ben je met die ene modekleur als die je niet flatteert? Al zijn zonnebloemgeel en smaragdgroen deze zomer misschien wel dé blikvangers. Het meest opvallende stuk uit mijn nieuwe collectie is de golfoutfit. Een short met een polotruitje én een bijbehorende pet. Ik ontwierp hem voor mezelf tijdens de lockdown. Sporten in groep mocht even niet meer en de fitnesscentra sloten de deuren. Ik ben dan maar beginnen te golfen. (lacht) Het ensemble zat zo comfortabel dat ik het in de collectie heb gestoken. En niet alleen voor op het golfterrein, je kan er zo de stad mee in. De pandemie heeft het modebeeld danig veranderd. Sportswear wordt algemeen aanvaard. Een mooi bloesje op een broek met elastiek is nu helemaal fashionproof. Uitermate comfortabel ook, en zo is de cirkel rond. (knipoogt)”

Mode ID • Wie is Nathalie? Ontwerpster, maar ook echtgenote, moeder van 3 kinderen en 2 honden, reizigster, natuurliefhebber, citytripper, zwemmer, fijnproever … • Favoriete kleur? Lila, al heb ik er heel even aan moeten wennen. • Modemotto? Een mooie jurk is meer dan een tweede huid, het is mijn instant feelgood-remedy.

Hoe ben je in het vak gerold?

“Mijn vader was inkoper bij C&A. Ik luisterde ’s avonds met veel belangstelling naar zijn verhalen, en kleedde mijn barbies aan met de stofjes die hij mee naar huis bracht. Op mijn zestiende ben ik als student beginnen te werken in de winkel, maar ook in het magazijn. We bezochten samen de fabrikanten en de stoffenbeurzen in Parijs. Ik heb toen van heel dichtbij de dynamiek van een bedrijf mogen meemaken en vond het allemaal bijzonder fijn en spannend, maar bleef op ­designvlak op mijn honger zitten. Ik begon me te bemoeien, bepaalde zaken in vraag te stellen en ging met mijn vader in dialoog."

"Aan de Modeacademie in Antwerpen leerde ik op een andere manier kijken naar kleding, en dat je in de modewereld moet knokken. "

“Het wereldje trok me zodanig aan dat ik besloot te gaan studeren aan de Modeacademie in Antwerpen. Ik leerde er op een andere manier kijken naar kleding, en dat je in de modewereld moet knokken. Toch wilde ik een andere weg inslaan, de ‘meer toegankelijke’. Na een doorgedreven opleiding patroontekenen kreeg ik al snel een eerste opdracht: het tekenen van zwangerschapskledij. Het aanbod op dat vlak vond ik zo bedroevend dat ik de uitdaging ben aangegaan. Door voor een nichemarkt te kiezen, kon ik me al snel onderscheiden. Ik begon een winkeltje, Fragile, met een atelier in de kelder. Toen ik in 2009 de WOMED Award won, is de bal aan het rollen ­gegaan. Ik startte met een nieuwe collectie onder mijn eigen naam en combineer nu de beide. Het allerfijnst aan mode? Elk seizoen het vorige mogen loslaten en opnieuw beginnen.”

Quote Ik hou scherp in de gaten hoe jongeren zich kleden en gedragen. Nathalie Vleeschouwer

Wie of wat inspireert je als ontwerper?

“Het dagelijkse leven, tout court. Het zien en voelen wat er in de wereld gebeurt, hoe mensen wonen en leven. Ik ga het ontdekken in Parijs, Milaan en Tokio, maar evengoed hier in Antwerpen. Ik hou ook scherp in de gaten hoe jongeren zich kleden en gedragen. De durf die er vaak van uitgaat, vind ik enorm interessant en probeer ik te vertalen naar mijn collecties. Ik vertrek ook vanuit mezelf, van de vrouw die ik los van mijn beroep ben.”

Welke vrouw heb je voor ogen wanneer je ontwerpt?

“Een actieve, vrijgevochten vrouw. Vandaar mijn keuze voor comfort. We moeten vrij kunnen bewegen. In alle collecties zitten best wat stretchstoffen, en doorgaans wat ruimer zittende snits. Een hakje kan prachtig zijn, en zal ik zelf weleens dragen voor een feestje of op restaurant. Maar het behoort niet tot mijn dagelijkse look. Aan vrouwelijke ­details besteed ik wél de nodige aandacht, en het sexy aspect zit ’m in de subtiliteit. Ik wil geen androgyne collectie maken, hoe mooi dat ook kan zijn. Verder luister ik ook graag naar de feedback van mijn partner, die ook actief is in de zaak. Ik streef naar zelfstandigheid, maar ik vind het niet onbelangrijk dat mijn man mij mooi vindt. Ook de feedback van andere vrouwen is voor mij belangrijk, een van de redenen waarom ik dagelijks mijn eigen collectie draag. Die feedback neem ik mee naar de ontwerptafel.”



Je werkt samen met je dochter. ­Inspireren jullie elkaar?

“Daar is de samenwerking wel naar geëvolueerd, ja. Na haar studies grafische vormgeving begon het bij haar te kriebelen om ook iets in de modewereld te betekenen. Ze heeft eerst zowat alle aspecten van het vak doorlopen, om voeling te krijgen met het bedrijf. En haar plaats te vinden. Nu, op haar 28ste, ontwerpt ze de catalogussen, maar ook de prints voor de collecties. Vroeger kochten we die aan bij de stoffenfabrikant. Haar aanwezigheid zorgt voor een nieuwe dynamiek in het bedrijf. Het trekt andere jonge creatievelingen aan. We omarmen dat, en dat is ook voelbaar in onze collecties. Het grote voordeel aan samenwerken met familie is dat de geremdheid grotendeels wegvalt. Alles wordt uitgesproken, wat zeer verrijkend is.”

Hoe hard en op welke manier is je job geëvolueerd?

“Een tiental jaar geleden werden we heel erg geconfronteerd met het aspect duurzaamheid. De kledingindustrie werd zwaar aangevallen. Ik voelde me op-en-top verantwoordelijk, want we zitten aan de bron. Ik worstelde daarmee en begon te twijfelen aan het nut van mijn job. We dachten zelfs heel even aan stoppen. Welk weerwoord konden we bieden? ­Gelukkig keerde dat snel. Net omdat we aan de bron zitten, kunnen we de boel omgooien. Wij kunnen iemand zich mooier, beter in zijn vel laten voelen. We hebben wél een maatschappelijke functie. We zijn nu een pak kritischer naar onze leveranciers toe en stellen ook in vraag in hoeverre zij hun verantwoordelijkheid opnemen. Ook proberen we ervoor te zorgen dat we niet met grote overschotten zitten en werken we in zekere mate seizoensoverschrijdend. ­Tegelijkertijd horen we voor vernieuwing te zorgen. Ook dat wordt van ons verwacht, zo werkt fashion. Het is een immense uitdaging, maar we gaan ze voluit aan.”

