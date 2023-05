Na de nieuwe man is er de ‘man in progress’: alle rolmodellen op een rij

‘Ik zie u graag, maat.’ Mannen die hun vriendschap vieren en hun waardering voor elkaar uitdrukken: niets wereldschokkends. Al was dat ooit anders. De klassieke rolmodellen waar mannen zich aan spiegelen, zijn flink geëvolueerd door de jaren heen. Van de alfaman tot de nieuwe man en de bewuste ‘man in progress’: in hokjes denken doen we al lang niet meer.

Een rolmodel bepaalt hoe een man zich zou moeten gedragen en hoe hij eruit zou moeten zien. Dat is een houvast voor jongens en mannen die worstelen met de vraag: hoe moet ik ervoor zorgen dat ik een echte, succesvolle man ben?

Dat ze daarmee zitten, is niet zo gek. Een mens is een sociaal dier, op zoek naar bevestiging en appreciatie van de rest van de groep waartoe hij behoort. Om in de ogen van andere mannen beschouwd te worden als een ‘echte man’, is het een geruststelling om een rolmodel als leidraad te hebben. Onderzoek toont ook aan dat mannelijkheid veel vluchtiger is en veel meer herbevestiging vraagt dan vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid wordt minder in vraag gesteld en van zodra je de status hebt verworven, is die veel moeilijker weer kwijt te spelen. Wie moeder wordt, bijvoorbeeld, claimt die status voor het leven. De status van mannelijkheid is veel moeilijker te verwerven. Een man moet zich zijn hele leven bewijzen om als ‘echte man’ aanzien te worden.

De metroman

En die ‘echte man’ was lange tijd de alfaman. Een stoer, sterk leidersfiguur, een macho op wie vrouwen kunnen bouwen. Al zijn we als maatschappij door de jaren heen gelukkig milder geworden. Is de alfaman vooral het haantje-de-voorste, dan is de metroman een zachter rolmodel met een veel vrouwelijkere kant. Het woord is afgeleid van het Engelstalige ‘metrosexual’, voor het eerst gebruikt in 1994. Al heeft de term ‘metroseksueel’ niets te maken met seksuele geaardheid. De metroseksuele man is veelal een stedeling die zich graag bezighoudt met mode en zijn uiterlijk en die daar ook voor durft uitkomen.

De nieuwe man

Tussen die twee uitersten zit de nieuwe man: een veel genuanceerder rolmodel. Hij verzoent zijn vrouwelijke met zijn mannelijke kant. Hij neemt huishoudelijke taken op zich en ontfermt zich over de kinderen, gaat graag shoppen om zijn eigen stijl te bepalen en carrière maken is niet het enige doel. In zijn vrije tijd geniet hij van een concert of een goede film en volgt hij de actualiteit. Maar de nieuwe man gaat net zo goed op café met zijn vrienden. En als daar een schunnige mop wordt verteld, lacht hij luid mee.

De ‘man in progress’

Nu komt daar nog een nieuw rolmodel bij: de ‘man in progress’. Die man staat bewust in het leven, op verschillende manieren. Hij is een moderne man die het leven door een optimistische bril bekijkt. Hij is tegelijkertijd sterk, gevoelig, besluitvaardig, stijlvol, bescheiden, geduldig en zelfzeker. Hij creëert zijn eigen stijl om zijn identiteit uit te drukken. In het gezin neemt hij evenveel huishoudelijke taken op zich als zijn partner. Hij is bewust bezig met duurzaamheid en past zijn gedrag daar ook op aan. En zoals gezegd: de mens is een sociaal dier. Die nieuwe mannelijkheid zit ‘m dus ook in de relaties die hij heeft met vrouwen, vrienden, familie en collega’s. Zo praat de ‘man in progress’ openlijk over gevoelens en durft hij ook tegen vrienden te zeggen: ik zie u graag, maat.

Volledig scherm © Jules

Mode voor elke man

En voor die bewuste man ontwerpt het Franse merk JULES relaxte, duurzame items. Onder het label ‘Men in Progress’ werkt JULES elke dag aan vooruitgang en wil het duurzame collecties ontwerpen die een positieve impact hebben. Zo gebruiken ze biologische gerecycleerde stoffen, willen ze de textielafvalberg zoveel mogelijk beperken en verkleinen ze stap voor stap de ecologische voetafdruk van hun productie. Hun mode is speels, maar toch duurzaam: ‘désidurable’, zoals ze het zelf noemen. En dat is ook hoe de ‘man in progress’ in het leven staat.

Ontdek hier wat ‘Men in Progress’ betekent voor JULES. Shop de duurzame collectie online en in een van de 13 winkels in Vlaanderen.