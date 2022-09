Met druiven uit zijn (controversiële) wijngaard: Brad Pitt lanceert eigen beautylijn

Brad Pitt is van alle markten thuis. Naast gevierd acteur, wijnteler en beeldhouwer mag hij nu ook beautygoeroe aan zijn cv toevoegen. De acteur lanceerde zijn allereerste uniseks skincare lijn ‘Le Domaine’. Die bestaat tot nu toe uit drie producten: een crème, een serum en een reiniger.

Zowel het potje serum van slechts 30 ml, de crème van 50 ml en de reiniger van 100 ml hebben een wel zéér stevig prijskaartje: je betaalt er respectievelijk 350, 275 en 70 euro voor. Al valt dat volgens Brad makkelijk te verklaren. De producten zijn namelijk gemaakt van antioxidanten op basis van de druiven die de acteur zelf teelt in zijn Franse wijngaard Château Miraval. Je weet wel, die wijngaard die hij in 2008 kocht met zijn ex-vrouw Angelina Jolie en sinds de scheiding dé hoofdrol kreeg (en nog altijd heeft) in hun rommelige juridische strijd.

Helpt tegen huidveroudering

Ook het onderzoek naar de juiste ingrediënten voor de skincarelijn duurde bovendien maar liefst vijftien jaar, zegt Pitt. Al had al dat onderzoek wel een gunstig resultaat: de creatie van het exclusieve molecuul GSM10, “gemaakt van extracten van grenache-, syrah- en mourvedre-druiven die als krachtig tegengif werken tegen stress en verouderingsprocessen tegengaan.”

“Le Domaine wil het proces van huidveroudering helpen vertragen en iedereen, ongeacht geslacht of huidtype, de kans geven om mooi ouder te worden”, klinkt het op de website van het merk.

“Al wil ik niet dat mensen gaan rennen voor veroudering”, verklaarde Brad in Vogue. “Het is een concept waar we niet aan kunnen ontsnappen. Ik zou willen dat iedereen het een beetje meer omarmt. Het gaat vooral over je huid op een gezonde manier behandelen.” Daarnaast wilde de acteur ook niet dat de producten te sterk roken. In Glamour UK zegt hij: “Soms krijg je een stomp in je gezicht wanneer je een geur ruikt. Dat wilde ik vermijden. Ik wilde een subtiele geur creëren, zodat je daarna nog kan toevoegen wat je wil.”

Ook over het design werd goed nagedacht. Zo bestaan de dopjes van de producten uit eikenhout afkomstig van de wijnvaten op het wijndomein. “Ik hield van het idee om het eikenhout te upcyclen”, aldus Brad. “Het gamma bestaat ook uit flessen die je kan navullen. Het enige plastic in de hele lijn, is de pomp.”

Inspiratie gehaald bij ex Gwyneth Paltrow

Dat precies Brad op de proppen komt met een skincarelijn is wel erg opvallend te noemen. De acteur verkondigde in het verleden al vaker dat verzorgingsproducten hem totaal niet interesseren. “Mijn ex Gwyneth Paltrow (Brad en Gwyneth vormden drie jaar lang een koppel, red.) was waarschijnlijk de eerste vrouw die mij oplegde mijn gezicht twee keer per dag te wassen”, vertelde Brad in Vogue. Maar het was ook bij Gwyneth, die zelf haar lifestylemerk ‘Goop’ heeft, waar de acteur naar eigen zeggen zijn inspiratie vond voor ‘Le Domaine’. “Gwyneth is nog altijd een erg goede vriendin en bouwde een heus imperium uit. Ik hou er echt van wat zij met Goop heeft bereikt.”

Maar ook van een andere ex, Jennifer Aniston, kreeg Brad de nodige input. “Jennifer blijft me producten sturen, zoals haar haarverzorging ‘LolaVie’. Ik heb het nog niet uitgetest, maar ik vertrouw op haar kennis. Ze weet er alles van, net zoals Gwyneth. Als ik raad nodig heb, dan bel ik hen op”, zegt hij aan Glamour UK.

In januari brengt de acteur het vierde product van ‘Le Domaine’ op de markt, The Fluid Cream, voor 265 euro. Of hij zijn assortiment ook net zo zal uitbreiden als Gwyneth al deed met Goop valt af te wachten. Misschien eens een spraakmakende peniskaars proberen, Brad?

