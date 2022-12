Mascara van Action scoort beter dan die van Lancôme: “En honderd procent veganistisch”

Haat jij het ook om je te ontschmin­ken? Geen watjes nodig en klaar in een wip dankzij deze hack met micellair water

Als er een gouden beautyregel is die we allen zouden moeten volgen dan is het wel de volgende: was je gezicht áltijd voor het slapengaan. Picasso mag in geen geval vergeten om zijn kunstwerkje (lees: make-up) aan het einde van de dag van zijn of haar gezicht te halen. Alleen is dat vaak het laatste waar je dan zin in hebt. Wat als we je vertellen dat dat proces eenvoudiger, sneller én ecologischer kan? Dankzij deze baanbrekende hack mag je watjes achterwege laten en is het voorgoed gedaan met klungelen.

21 oktober