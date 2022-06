Mannen, zet jullie schrap: de gevreesde ‘speedo’ is terug van weggeweest

Het fenomeen omgekeerd je haren wassen: wil je ooit nog iets anders?

Haren wassen is kinderspel. Inzepen, uitspoelen, conditioner erin en klaar. Toch? Niet dus. Als je fijn of vet haar hebt (of gewoon graag meer volume wil), kun je beter voor de ‘reverse wash’ gaan. Op sociale media zweren vrouwen bij deze nieuwe manier van haren wassen. Of die hack ook echt werkt en welke conditioner je dan best gebruikt? Beautyredactrice Sophie legt het haarfijn voor je uit.

8 juni