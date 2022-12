Make-upartiest van Netflix-hit ‘Wednesday’ verklapt producten en techniek achter Jenna Ortega’s look

‘Wednesday’ is de meest bekeken én meest besproken serie van het moment. Niet enkel de acteerkunsten, maar ook de stijl en make-up van Jenna Ortega als Wednesday Addams veroveren harten over heel de wereld. Zo vergaarde de hashtag #WednesdayAddamsMakeUp op TikTok al 38 miljoen views. Kortom: de gothic look is cool, en je hoeft daar niet meer tot Halloween voor te wachten.

Jenna Ortega’s make-uplook uit ‘Wednesday’ recreëren doe je zo:

Stap 2: De smokey eye is dankzij de Netflixserie ‘Wednesday’ weer helemaal in en accentueert vooral de grote ogen van Jenna. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, zijn drie MAC-oogschaduwen in de kleuren Script, Carbon (22 euro) en Glitch in the Matrix (22 euro). De kleur Script is helaas niet meer verkrijgbaar, maar de MAC oogschaduw in de kleur Soft Brown (21,95 euro) zou vrijwel dezelfde tint hebben. Die bracht de make-upartieste eerst aan op Jenna’s ooglid, in de oogplooi en op het onderoog. Vervolgens voegde ze ook wat zwart, Carbon, toe net onder het oog. Een smokey eye-achtig effect verkrijg je door de kleur Glitch in the Matrix aan te brengen als een soort eyeliner. Maak je look vervolgens helemaal af met wat mascara.