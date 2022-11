Maatje nul terug van weggeweest: experts waarschuwen voor impact op zelfbeeld

Het succes van ‘nordic beauty’: een routine met amper 3 producten. “Je smeert alleen wat de huid nodig heeft”

Wie in zijn badkamerkast kijkt, zal het misschien opvallen: ‘Nordic beauty’ verovert onze Belgische harten. En dat is een meevaller, want de Zweden zijn de beste in hun vak. Onze beautyredactrice Sophie somt vijf punten op waar ze absoluut in uitblinken: van een simpele routine tot de krachtigste ingrediënten. En ze verklapt ook wat de beste producten zijn die je in huis kunt halen.

22 oktober