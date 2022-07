Luchtig gekleed naar kantoor zonder er als een vakantieganger uit te zien? Styliste geeft tips

“Veel kleren die in mijn kast hangen, draag ik alleen op vakantie”, vertelt stylist Emily De Snoeck ons. “Daar kan en mag alles. In tegenstelling tot op kantoor of in een werkomgeving, waar ik graag een bepaalde professionaliteit uitstraal. En dat kan lastig zijn, want we zijn deze hitte niet gewend in België.”

Vermijd deze kledingstukken ...

Lastig, maar niet onmogelijk: Emily geeft ons enkele no-go’s en tipt outfits die zowel heat als office proof zijn. “Een eerste tip: vermijd kledingstukken zoals (te) korte jeansshortjes en spaghettibandjes. Zéker te vermijden: slippers. Hitte of niet, in een werkomgeving is het not done. Een blote of zichtbare buik vind ik op het randje. Je wilt er niet uitzien als een festival- of vakantieganger, of er te uitdagend bijlopen. Kies daarom een gepaste outfit om de warmte te trotseren.”

(Lees verder onder de foto.)

... en draag deze in de plaats

“Ik ga meestal op zoek naar lichte T-shirts, bijvoorbeeld van linnen, als het zo warm is”, aldus Emily. “Een T-shirt zonder mouwen kan ook, eventueel met epauletten - zolang het maar geen spaghettibandjes zijn. Als onderstuk kan je gaan voor wijde lange broeken in een lichte stof, bijvoorbeeld in kostuumstijl. Eventueel in een knalkleurtje, voor een extra leuke touch.

(Lees verder onder de foto.)

“Het perfecte, luchtige stuk voor dit weer: de lange rok, eventueel met split. Die is bedekkend genoeg, maar je kan er toch in ademen. Combineer met een wijder hemd, of eventueel zelfs een iets kortere top. Aangezien je een lange rok draagt, kan dat wel. Maar het is een ‘of-of-verhaal’: draag je een rok die wat korter is, zorg dan dat je bovenstuk bedekkend genoeg is.”

“Lange rokken zijn momenteel bijzonder trendy, het is dan ook een bijzonder veelzijdig stuk. Op kantoor zal niemand vreemd opkijken als je het draagt. Maar ook op vakantie of op festivals staat het leuk: combineer dan met een croptop of eventueel een bikinitop.”

(Lees verder onder de foto.)

“Zolang ze niet te kort of bloot zijn, kan je ook zeker een kleedje aandoen. Een goede kantooroptie vind ik dan de hemdjurk. Die komen tegenwoordig in veel verschillende gedaantes, dus je vindt vast wel eentje die je aanspreekt.”

(Lees verder onder de foto.)

Nog zo'n fantastisch kledingstuk dat lekker fris én office proof is, is de broekrok. Daarin zit je sowieso veilig. Een minder veilige optie: slippers. Nee, je hoeft geen leren schoenen of hakken te dragen met dit weer, maar kies dan liever voor sandalen of een open schoen. De iets langere, geklede shorts die het nu goed doen, de zogenaamde maxishort, zijn ook een goede optie voor op kantoor. Een salopette is ook de max, als dat jouw stijl is, maar kies dan wel voor een lang model.”

Emily heeft nog een laatste, nuttige tip voor ons. “Als je dan toch redelijk bloot wilt gaan, bijvoorbeeld door een streepje buik te laten zien of met een korter onderstuk, combineer dan met een (linnen) hemd of een kimono erover. Zo oog je direct stukken professioneler, en je outfit sluit meteen aan bij de huidige trends.”

(Lees verder onder de foto.)

Nog meer inspiratie vind je hieronder.

