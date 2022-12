Lopen we straks allemaal rond ‘zonder wenkbrauwen’? Het is trendy om je wenkbrauwen licht te kleuren

Jaar en dag was het in de mode om dikke, geborstelde wenkbrauwen te hebben. Maar intussen is een nieuwe trend in gang gezet, met dank aan Kim Kardashian. Steeds meer mensen proberen nu hun wenkbrauwen te bleken en onzichtbaar te maken. Al houdt die behandeling wel wat risico’s in. “Er is maar één manier om je gebleekte wenkbrauwen te onderhouden.”

Ze werden lange tijd beschouwd als controversieel en absolúút niet modieus, maar de gebleekte wenkbrauwen oftewel bleached brows bewijzen tegenwoordig het tegendeel. Of eigenlijk deed Kim Kardashian dat. De realityster verscheen een tijd geleden in de ‘American Dream’-uitgave van het tijdschrift ‘Interview’, en haar ontblootte ronde derrière ging toen even hard over de tongen als haar gebleekte wenkbrauwen.

In een mum van tijd startte ze een nieuwe golf aan interesse voor de edgy trend: het aantal zoekopdrachten op internet verdubbelde nadat Kim de foto op haar sociale media plaatste. Ook op TikTok maakte de foto heel wat los, want in slechts enkele uren steeg het aantal views op #bleachedbrows naar 515 miljoen.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook tijdens New York Fashion Week waren de gebleekte ‘wenkies’ niet van de catwalk weg te slaan. Zo verschenen Bella en Gigi Hadid ermee, net zoals Julia Fox en Amelia Gray.

Ook bij ons gespot bij enkele dapperen

Toch is de trend niet helemaal nieuw, want Kendall Jenner, Maisie Williams, Lizzo en Ariana Grande werden afgelopen jaar al gespot met deze gewaagde look. Zelfs op Belgische bodem gingen sommigen overstag. Kijk maar naar fitfluencer Loewi Monbaliu, die zo’n 16.000 volgers heeft op Instagram, en presentatrice Flo Windey. Die laatste deed een shoot voor het tijdschrift ENFNTS TERRIBLES en toonde trots haar gebleekte wenkbrauwen aan haar bijna 70.000 volgers op Instagram.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Gigi Hadid, rechts: Julia Fox © Getty Images

Kortom, de bleached brows doen al lang geen wenkbrauwen meer rijzen. En dat is best straf, want de voorbije jaren was het alleen maar volle wenkbrauwen wat de klok sloeg, met dank aan het model Cara Delevingne en haar wereldberoemde frons. Waar die plotse ommezwaai dan vandaan komt?

Volgens professor mode-ontwerp Andrew Groves zit de pandemie er voor iets tussen. Aan de Britse krant The Guardian vertelt hij het volgende: “Door de plotse verplichting om mondmaskers te dragen, moesten we vooral spreken en uitdrukkingen overbrengen via onze ogen. Maandenlang zetten we onze ogen dan ook in de verf, met oogschaduw, eyeliner en een set prominente wenkbrauwen.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nu snakken we naar verandering en neigen we naar het tegenovergestelde. Op die manier verklaart de ‘dress doctor’ en de oprichtster van het Fashion Psychology Succes Dawnn Karen het succes van de witte wenkies. “We willen de focus niet meer leggen op onze ogen, maar op het volledige gezicht. Op de totale persoon.”

Zo krijg je de look zelf

Wil je het zelf uitproberen? Dan rest ons één goede raad: don’t try this at home. Je wenkbrauwen bleachen houdt wat risico in. “Een bleekmiddel is veel sterker dan gewone wenkbrauwverf. Daarom kan het schadelijk zijn voor je wenkbrauwen, waardoor je haartjes dunner en droger worden”, zegt celebrity-wenkbrauwspecialist Joey Healy in magazine Glamour.

“Als je je er toch aan waagt, zorg ervoor dat het product niet druipt of in de buurt van je ogen komt. Als je huidirritatie voelt, verwijder het dan onmiddellijk. Eigenlijk werkt bleachen het beste als je een wenkbrauw van zwart naar donkerbruin of van donkerbruin naar middenbruin neemt. Als je het bleekproduct te lang laat zitten, dan kan het oranje uitslaan. Roep dus gewoon de hulp in van een schoonheidsspecialist.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mocht je toch een ‘wenkbrauwwaaghals’ zijn, dan is ook het onderhoud van die witte rupsjes boven je ogen niet om te lachen. “Kort door de bocht: je laat je wenkbrauwen best uitgroeien, anders is het bijna onmogelijk om ze goed bij te werken”, zegt Healy. “Wanneer je opnieuw bleekmiddel aanbrengt, kan je de eerder gebleekte haartjes niet meer zien. De natuurlijke haartjes gaan dan wel mooi wit worden, maar degenen die je al eerder hebt behandeld, kunnen oranje uitslaan. Ook zal de schaduw in je wenkbrauwen dan niet mooi egaal zijn.”

Snellere methode met concealer op je wenkbrauwen, werkt dat?

Lichtpuntje aan het einde van de tunnel: er zijn wél een aantal dingen die je kan doen om die gespikkelde hergroei te verbergen. “Gekleurde wenkbrauwgel kan helpen om een meer gelijkmatige look te creëren”, aldus Healy. “Een andere optie is wenkbrauwserum die je beschadigde wenkbrauwen herstelt. Of je kan je wenkbrauwen ook met make-up verbergen. Dat doe je door concealer met een wenkbrauwborsteltje op je wenkbrauwen te smeren.”

Redactrice Maaike probeerde die laatste tip van Healy als bruinharige uit. “Ik moest toch héél wat concealer aanbrengen om mijn donkerbruine wenkbrauwen te verbergen. Het resultaat oogt niet super natuurlijk: op de foto ziet het er beter uit dan in ’t echt. (lacht) Ondanks dat ik de concealer met een wenkbrauwborsteltje verspreidde, zag je de dikke laag nog steeds erbovenop liggen. Het is een goede tip om te testen of bleached eyebrows iets voor jou zijn, maar ik zou persoonlijk toch een bezoekje brengen aan de schoonheidsspecialist.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Redactrice Maaike testte het uit met concealer. © Rv

Lees ook: