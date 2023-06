Last van droge lokken na een dag in de zon? Zo behandel je je ‘haarkater’

Plezier in de zon staat niet per se gelijk aan plezier voor je haar. Ooit al wakker geworden met droog en futloos haar na een zomers uitje? Dan had je last van een ‘haarkater’. Hoe je je coupe dan redt en nog beter, hoe je een haarkater vermijdt, tipt een kapper.

De kater na een nachtje stappen kennen we allemaal: je bent moe, misselijk, hebt barstende hoofdpijn. En het voelt alsof je lichaam en energie op het feestje zijn achtergebleven. Net zoals je gezonde haren, want die kunnen na een nachtje uit op een droge pruik vol knopen lijken. Het beestje heeft zelfs een naam: een ‘haarkater’.

Gelauwerde kapper Pascal van Loenhout weet hoe dat nest in je haar ontstaat en hoe je het kan fiksen: “Zelf ga ik al eens graag naar een festival en daar zie ik al meteen waar het misloopt. Zelfs op de primitiefste campings zullen mensen altijd hun huid blijven verzorgen, maar vergeten ze het haar”, aldus de haarstylist.

“Ook op vakantie zie je dames in hun mooiste badpakken en een lichaam dat prachtig glanst van de zonnebrandolie, terwijl hun haar erbij ligt als een hoopje stro.” (lacht)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

“De belangrijkste tip die ik kan geven: blijf altijd en overal aandacht besteden aan je haar. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn of veel tijd in beslag te nemen”, belooft van Loenhout. “Als je het toch een keer vergeet, dan is het sleutelwoord ‘hydrateren’.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer je een dagje uit hebt gepland, is het een goed idee om voorzorgmaatregelen te treffen. Geef je haar voor vertrek de nodige verzorging om een kater te vermijden. Van Loenhout: “Voor je in de douche gaat, is het aangeraden om je haar te borstelen en eventuele knopen te verwijderen. Daarna was je je haar, bij voorkeur met koud water, en breng je een conditioner aan die je niet hoeft uit te spoelen.”

Als je je haar vlecht terwijl het nog nat en gehydra­teerd is, kan je er drie dagen zorgeloos mee uit de bol gaan. Haarstylist Pascal van Loenhout

“Na het douchen kan je je haren kammen om je lokken op orde te krijgen. Ook is het een goed idee om een vlecht te maken”, vindt de kapper. “Als je je haar vlecht terwijl het nog nat en gehydrateerd is, kan je er drie dagen zorgeloos mee uit de bol gaan, zonder dat het gaat klitten.”

2. Investeer in goede producten

Of je nu preventief aan de slag gaat of al een haarkater hebt, de juiste producten maken altijd het verschil. “Ik ben enorme fan van de Tangle Teezer”, zegt van Loenhout. “Dat is een haarborstel die klitten en knopen in het haar op een zachte en pijnloze manier verwijdert.”

Volledig scherm © Getty Images

“Ook de ‘Un.Tangled conditioning spray’ van Kevin Murphy heeft het vermogen om je haar snel te ontknopen. Ten slotte raad ik ook nog de ‘Leave.In Repair Treatment’ uit het gamma van Murphy aan. Dat is een lichte conditioning crème die je haar enorm hydrateert zonder het zwaar of vettig te maken”, tipt de haarstylist.

SWIPE. Dit zijn de must-haves volgens haarstylist Pascal van Loenhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3. Hydrateren en nog meer hydrateren

“Als je toch ten prooi valt aan een haarkater, dan doe je best net hetzelfde als bij een gewone kater: je lichaam hydrateren”, aldus van Loenhout. “Na een avondje uit is het aangeraden om je haar de volgende morgen opnieuw te wassen. Doe dat met koud water, zodat je de bloedcirculatie in je hoofdhuid stimuleert. Op die manier ontstaat er ook minder vetproductie dan bij warm water”, adviseert van Loenhout. Breng vervolgens een overvloedige massa conditioner aan en je krijgt weer mooie, levendige en shiny lokken.”

Lees ook: