Kleden we ons straks zoals Christina Aguilera in de nillies? De ultrakorte jeansrok is weer hip

Wie mooi wil zijn ... kan zich tegenwoordig niet meer bukken. Een van de nieuwste modetrends die momenteel de straten inpalmt, is namelijk de ultrakorte jeansrok. Hoe korter, hoe beter. Bekende merken als Diesel nemen het kledingstuk alvast op in hun najaarscollecties. Nu jij nog, als je durft.

Wie opgegroeid is in de nineties en de nillies, herinnert zich ongetwijfeld nog de denim minirok. Popsterren als Britney Spears en Christina Aguilera droegen hem vaak, net als Paris Hilton en Nicole Richie in de realityreeks ‘The Simple Life’. Nu maakt het kledingstuk dus een comeback, alleen is hij nog korter, nog sexyer en nog gewaagder.

Volledig scherm Links: Christina Aguilera op de rode loper. Rechts: Paris Hilton en Nicole Richie in een promobeeld voor ‘The Simple Life’. © Getty Images

Opmerkzame modeliefhebbers hebben het spijkerrokje wellicht al gespot tijdens modeshows voor de herfst/wintercollecties van dit jaar. Onder meer bij het Italiaanse modemerk Diesel of het iets minder bekende Franse label Coperni. Zelfs bij Fendace, de coole samenwerking tussen Fendi en Versace, hangen er enkele ultrakorte jeansrokjes tussen de kapstokken. En zoals gewoonlijk geldt in het Rijk Der Trends: wat gedaan wordt bij luxemerken, wordt vliegensvlug gekopieerd door de grote, goedkopere modeketens. Dat is nu niet anders, ook merken als Zara, H&M en Primark vullen hun rekken met de denim minirok.

Volledig scherm Diesel, Coperni, Zara. © Getty Images / rv

Het is niet de eerste keer dat de minirok z’n opwachting maakt in het modebeeld. Eerder dit jaar was er nog veel te doen over de micro skirt van Miu Miu, maar nu gaat de denim versie dus met alle aandacht lopen. Dat de trend zo alom aanwezig is, verbaast NINA’s moderedacteur David Devriendt niets. “We voelen nog steeds de naweeën van corona. Als de mens uit een crisis komt, zie je in de mode altijd dat we ons wat sexyer gaan kleden”, legt hij uit.

Daarnaast bestaat er zoiets als ‘de (Helmut) Gausscurve voor de minirok’, zegt David Devriendt. Die is heel simpel uit te leggen: hoe slechter het er op economisch vlak aan toe gaat, hoe korter de rok. Die bevinding gold al in de jaren 90. Tussen 1994 en 1996 werd de lengte van de minirok namelijk korter, terwijl de zoom van de rok tegen het jaar 2000 weer lager tegen het been schuurde. Het is dus niet vreemd dat de rokken net nu, terwijl de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne nog woekeren, weer letterlijk de hoogte invliegen.

Bekende sterren zijn grote fan

Verschillende bekende sterren durven alvast kortgerokt naar buiten te komen. Rihanna, Bella Hadid, Dua Lipa, Hailey Bieber en Kendall en Kylie Jenner: allemaal zijn ze fan. Dua Lipa combineerde de denim rok met een bijpassende bralette, terwijl Rihanna vooral opvallende hemden verkiest. Hailey Bieber pakt het iets braver aan, met een zwarte top. Wil jij je er ook aan wagen? Dan adviseert modebijbel ‘Vogue’ om de look van Kendall Jenner te kopiëren, namelijk de rok te combineren met een witte tanktop. Simpel, maar sexy. “Als je een korte rok wil dragen, combineer het dan niet met een lange T-shirt of top die het nog korter doet lijken. De proporties moeten juist zitten”, voegt Devriendt daar nog aan toe.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door DUA LIPA (@dualipa) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Justin Bieber (@justinbieber) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: