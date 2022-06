Kim Kardashian lanceert een skincarelijn voor net geen 700 (!) euro. Dit is alles wat je erover moet weten

Kim Kardashian is on a roll . Na het succes van haar shapewearmerk SKIMS wil ze nu ook de beautywereld veroveren met de lancering van haar huidverzorgingslijn SKKN BY KIM. En ja, die lijn kun je zelf shoppen. Alleen moet je daar een aardige duit voor in het zakje doen. Waarom is skincare bij bekendheden zo’n big business? Onze beautyjournalist Sophie Vereycken legt uit.

“A lot of you have asked me about my skincare routine”, met die zin word je om de oren geslagen wanneer je je sociale media opent. Influencers en celebs doen met plezier hun hele stappenplan voor een stralende huid uit de doeken. En daar moet Kim Kardashian haar mosterd - moisturizer liever - hebben gehaald. Want de realityster komt met een gloednieuw assortiment aan huidverzorging in samenwerking met het Frans-Amerikaanse modemerk Coty.

Na de sluiting van KKW Beauty vorig jaar wachtten fans van Kim vol spanning op wat ze nu zou lanceren. Over haar make-uplijn viel na de pijnlijke scheiding met Kayne West het doek. Niet gek, want de afkorting staat voor Kim Kardashian West. Het was tijd voor een frisse start en die kwam er op 1 juni, toen Kim ons trakteerde op een glimp van haar minimalistische high-end huidverzorgingslijn. “Ik ben verheugd om jullie de lijn voor te stellen: een verjongend huidverzorgingsritueel in negen stappen”, liet ze op Instagram weten.

Minimalistisch met stevig prijskaartje

En vanaf deze week is de lijn met negen producten dus online beschikbaar. Van cleanser, toner, oogcrème tot nachtolie: wie het hele pakket wil, betaalt daar 675 euro voor. Kim zelf tipt vooral het vitamine C-serum dat volgens haar onmisbaar is. Voor 30 ml betaal je 105 euro. Niet mals, al moeten we toegeven dat het minimalistische design van de flesjes in aardkleuren ons durft doen twijfelen. Fun fact: het design sluit aan op Kims enorme villa ontworpen door de Belg Axel Vervoordt.

Ook handig is dat je de potjes kunt houden en hervullen. Los daarvan kwam er al wat kritiek op de lijn. Blijkbaar bestond het merk al: er is een salon SKNN+ in Brooklyn onder dezelfde naam. Maar er lijkt geen zaak van te komen, want de lijn van Kim werd deze week gelanceerd en de Instagrampagina kan al op 3,6 miljoen volgers rekenen. Hoe komt het toch als celebs iets doen, het vrijwel altijd een schot in de roos is?

Met Kim wordt het lijstje van sterren die een bijbaan zoeken in de skincare-industrie steeds langer. “Actrice Jessica Alba was een van de eersten, toen ze in 2011 Honest Beauty oprichtte”, vertelt onze beautyjournalist Sophie Vereycken. “Daarna volgde model Miranda Kerr met Kora Organics en ook Gwyneth Paltrow verkoopt via haar lifestylesite Goop huidverzorgingsproducten. Je hebt ook Kylie Jenner met Kylie Skin en Kylie Cosmetics en Rihanna met Fenty Skin en Fenty Beauty.”

Skincare is hot

“Een verklaring moet je niet ver zoeken. Ze hebben simpelweg de financiële basis om een bedrijf te starten en dankzij sociale media kunnen ze hun producten meteen aan de man brengen”, voegt Sophie toe. “Bovendien is de trend van sterren die zich aan een professionele zijcarrière wagen niet nieuw. Tien jaar geleden lanceerden veel celebs parfums, maar die hype is ondertussen wat gaan liggen. Hetzelfde geldt voor make-up. Daarentegen is alles wat je huid in de watten legt – crèmes, cleansers, toners, maskers, serums, boosters,... – aan een stevige opmars bezig. Het is dan ook niet zo gek dat veel celebrity’s mee op de kar springen.”

Waarom skincare het zo goed doet? Er zijn, volgens Sophie, verschillende redenen. “Koreaanse invloeden zijn de voorbije jaren onze westerse cosmeticacultuur binnengesijpeld en een goede huidverzorging staat centraal bij K-beauty. Op sociale media zien we ook steeds meer influencers die hun skincareroutines delen. Maar de allerbelangrijkste verklaring: ons schoonheidsideaal is veranderd. Waar we vroeger make-up gebruikten om bepaalde probleempjes te verdoezelen, is er nu meer focus op authenticiteit. Geen volgeplamuurde snoetjes meer, maar net naturelle make-up. En dan is een goede skincareroutine natuurlijk belangrijk.”

