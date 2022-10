Ken jij de Tamagotchi nog? Het plastic, elektronische huisdiertje is nu een geliefd mode-accessoire

Je moet hem eten geven, verzorgen en zijn poep opruimen. Maar het is geen gewoon huisdier, wel zijn digitale equivalent: de Tamagotchi. Het Japanse spel was razend populair rond de jaren 2000, maar trendsetters halen ’m nu weer van onder het stof als nostalgisch modeaccessoire. En het is niet het enige ‘techcessory’ dat momenteel cool is.

We hoeven het je niet meer uit te leggen: wat mode betreft, is nostalgie het allerhoogste goed. Momenteel spieken we volop bij de late jaren negentig en begin 2000 om trends te recycleren, zij het met een nieuw sausje over. Maar ook technologische accessoires van een vergeten tijd maken ons nostalgisch. Denk maar aan hoe ‘flitsend’ het tegenwoordig is om een platenspeler te hebben thuis.

Nintendo chips als oorbellen

Ook de oldskool iPod, oortjes met draad en koptelefoon deden opnieuw hun intrede, meer als modestatement dan omwille van hun gebruiksvriendelijkheid. ‘Techcessories’ worden ze genoemd: technologische items die als accessoire worden gebruikt. En aangezien de nillies momenteel hot zijn, kicken we op relikwieën uit die tijd. Enter: de Tamagotchi. Alle millennial babies hadden er een - of wilden er een, sinds het 26 jaar geleden voor het eerst op de markt werd gebracht. En vandaag gebruiken mensen ze als statement piece voor hun outfit: ze maken er juwelen of zelfs een top van: A$AP Rocky trad eerder dit jaar op met Tamagotchi rond zijn nek. Anderen hangen dan weer Nintendo chips in hun oren als oorbellen.

“We nemen de meest speelse elementen van de noughties die bij ons resoneren, en we vinden ze opnieuw uit", zegt trendvoorspeller Samantha Hince aan I-D Vice. “Deze trend wordt voor een groot stuk gestuurd door TikTok, door de technologie zelf. Iedereen is op zoek naar een zekere vorm van escapisme. Door speels te zijn en mode niet te serieus te nemen, komen er gevoelens van nieuwigheid en lichtheid in ons leven.”

Met Swarovski versierde Tamagotchi

Een typisch voorbeeld is het merk Laser Kitten, gezien bij Bella Hadid, zangeres Coi Leray en in Vogue, dat nostalgische accessoires maakt van technologische items. Met Swarovskisteentjes versierde Tamagotchi’s, GameBoy-kettingen, Trolls-armbanden, ... En de verkoop gaat hard, volgens oprichter Marisa Ravel. Eerder genoemde items zijn allemaal niet meer verkrijgbaar. “Alles is bijna altijd meteen uitverkocht. Mensen worden gelukkig als ze de items zien. We leven in een moeilijke wereld, en het doet mensen denken aan betere tijden.”

Wel nog te koop bij Laser Kitten: met speelgoed versierde body chains voor een bescheiden 675 dollar (zo'n 669,95 euro) en Furbyjassen voor zo’n 180 dollar (178 euro). De Tamagotchi-accessoires zijn momenteel uitverkocht, maar ondertussen sprongen ook verschillende andere merken al op de kar. Wie Tamagotchi googelt, wordt niet teleurgesteld. Op bol.com kan je het item bijvoorbeeld bestellen voor 32 euro: of je het nu in je outfit wilt incorporeren of simpelweg opnieuw zin hebt om je over een virtuele vriend te ontfermen.

