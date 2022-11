Julie Van den Steen en Jens Dendoncker ‘twinnen’ in hun nieuwe quiz. “Dit was pure fun”

Deze week zagen we Julie Van den Steen (30) en Jens Dendoncker (32) als kersverse quizmasters op ons scherm. Opvallend: hun matching outfits die ‘twinning is winning’ schreeuwen. Verantwoordelijk voor die (16!) zeer geslaagde looks was styliste Farah El Bastani. Zij verklapt ons hoe ze die samenstelden en dat er nóg meer zit aan te komen. Onze moderedacteur geeft drie gouden tips voor wie zelf zo’n matching look wilt proberen.

“Eindelijk een grote broer!", schrijft Julie enthousiast op Instagram. Jens en Julie lijken inderdaad bijna broer en zus, want tot nu verschenen ze altijd met een bijna identieke outfit in het programma ‘Even Goeie Vrienden?’. Niet toevallig, want in die quiz brengen ze twee Bekende Vlamingen samen die elkaar niet kennen, maar waarvan ze denken dat ze elkaar perfect gaan aanvullen. Net als de outfits van de quizmasters dus.

‘What the hell dacht ik?’

Toen Julie en Jens met het idee kwamen om ‘Even Goeie Vrienden?’ te maken, kwam al snel het idee om iets te doen met matching outfits. Het creatieve brein achter die zorgvuldig gekozen looks? Styliste Farah El Bastani. “Op een bepaald moment dacht ik even: what the hell did I think? Het moest zestien keer na elkaar even matching zijn. Al doende kwam het allemaal mooi samen en zijn we ongelooflijk blij met het resultaat. En er staan nog top looks op de planning.”

De ene keer draagt het duo outfits die bijna exact hetzelfde zijn, de andere keer werd er gewerkt met contrast of gelijkaardige tinten en kleurencombinaties. “Hoewel ik ze laat twinnen, wou ik ook wel eigenheid in de looks stoppen, dus ik voegde verschillende details en accenten toe. Al was dat zeker niet altijd makkelijk. Julie en Jens zijn zo anders dat het nooit echt overkomt als: oh my god, kijk die twee cuties in ‘t roze. Ze zien er gewoon hot uit.” (lacht)

Inspiratie bij Gucci, padvinders en twinfluencers

Als we Farah vragen waar ze haar inspiratie haalt, denkt ze niet lang na. “We zien tegenwoordig veel twinfluencers en ook Gucci met hun ss23-collectie gaf me richting.” Het luxemerk pakte tijdens de modeweek in Milaan uit met eeneiige tweeling op de catwalk.

Quote Jens dacht bijvoor­beeld aan padvinders en daar pikte ik op in. En zo ontstond bijvoor­beeld de look met beige jasjes. Styliste Farah El Bastani

Julie en Jens hadden ook zelf iets in de pap te brokken. Farah: “We deden een brainstorm samen en bespraken enkele ideeën. Jens dacht bijvoorbeeld aan padvinders en daar pikte ik op in met de look-and-feel die filmmaker Wes Anderson uitstraalt. En zo ontstond bijvoorbeeld de look met beige jasjes van ROSIE ANTWERP.”

Genderneutrale ‘cuties’?

“Er volgden een paar fittings waar we samen alle looks die ik voorbereide doorpasste. Die waren geslaagd en we kwamen supergoed overeen. Het was echt fun.” De outfits werden op geen enkel moment te snoezig, vindt Farah.

Quote Voorbij zijn de dagen dat rokken vrouwelijk­heid betekenen en mannen alleen maar broeken mogen dragen. Styliste Farah El Bastani

Nog opvallend is dat zowel ‘man’ Jens en ‘vrouw’ Julie wegkomen met identieke stuks. “Voorbij zijn de dagen dat rokken vrouwelijkheid betekenen en mannen alleen maar broeken mogen dragen. We evolueren naar een samenleving waar gender een glijdende schaal is, geen binaire. In die genderneutrale beweging speelt de modewereld een heel belangrijke rol.”

“Ik vind het fijn om verbondenheid extra in de verf te zetten na een tijd waar mensen lang disconnected waren”, besluit Farah. “Ik wilde gelijkheid benadrukken, want daar hou ik van.”

Do’s en dont’s

Of het nu om Jens en Julie gaat of over een koppel die het beste uit dezelfde kast wil halen? Onze moderedacteur tipt hoe matching outfits kunnen rocken. Want soms is dat balanceren op een dun koord: je wil namelijk niet té hard op elkaar lijken en het tweeling-effect vermijden.

“Outfits die krek hetzelfde zijn, werken niet. Dan ben je precies Tweedledee en Tweedledum uit de film ‘Alice in Wonderland’. Het is belangrijk dat je jouw eigenheid als persoon behoudt”, zegt Devriendt.

“Kledingstukken met matching slogans, zoals ‘King’ en ‘Queen’ of ‘I’m his’ en ‘I’m hers’, komen eveneens een beetje kitsch over. Voor de rest kan je eigenlijk niet veel misdoen. Het belangrijkste is dat je nog steeds iets draagt waar je je goed in voelt, zodat het ensemble niet geforceerd overkomt.”

Wie zich stilistisch op elkaar wil afstemmen, kan experimenteren met kleur. David: “Aardekleuren zoals beige of blauw zijn makkelijk, maar je kan evengoed dezelfde pastelkleuren of felle tinten als fuchsia dragen. De vrouw kan bijvoorbeeld een roze jurk aantrekken, de man een roze sweatervest. Of het kan subtieler, met accessoires. Een das en handtas in dezelfde kleur, bijvoorbeeld.”

“Nog een optie is dat een koppel zich monochroom kleedt. Dezelfde kleuren, maar andere kledingstukken. Zoals een nude rok met blouse en een safaripak. Of werk met complementaire kleuren.”

“Dan draag je gelijkaardige kledingstukken, maar niet per se in dezelfde kleur. Een gelijkaardig kostuum, of cargopants met een hoodie erop, of je gaat alle twee voor een hoedje, sneakers of handschoenen.” Of natuurlijk allebei een tof jeansjasje zoals Jens en Julie.

Iets gewaagder zijn dezelfde prints. “Ken je het Japanse koppel Bon en Pon? Zij zijn bekend op Instagram om hun matching outfits en kiezen vaak voor dezelfde patronen, zoals strepen of ruitjes. Dat is meer in your face, dus je moet het wel durven.”

Nog een laatste tip van David: “Ga altijd voor klassiekers uit de mannen- en vrouwenkast. Een leren jas zoals de perfecto, een oversized gilet of een trenchcoat, dat zijn alle drie heel goede keuzes.”

Dus, haal jij binnenkort alles uit de kast met je partner?

