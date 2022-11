Julie (33) kleedt zich als een kind: “Mijn man wil me vrouwelijker zien.” Onze ‘fashionfixer’ geeft advies

De soundtrack van Julie Lobbens’ leven zou zonder twijfel ‘Barbie Girl’ van Aqua zijn. De 33-jarige mama van twee is helemaal gek op haar roze Barbietrui. Al lijkt zij wel de enige. “Mijn man verbiedt mij om me er buitenshuis mee te vertonen. Hij wil dat ik me eleganter en vrouwelijker kleed. Niet zoals een 7-jarig kind.” Alleen heeft Julie zelf totaal geen clue hoe ze dat moet doen. Onze fashionfixer geeft haar een snelle opvoedcursus. “Terughoudendheid is je beste vriend.”

Iedereen kan weleens een hulplijn gebruiken als het op mode en kleding aankomt. Om de zoveel tijd helpt onze moderedacteur David Devriendt een lezeres met een prangende kwestie. Beschouw hem maar als jouw nieuwe ‘modevriend’, als ‘de fashionfixer’.

Age is but a number. Lezeres Julie Lobbens is boven de 30 jaar, maar voelt zich helemaal niet zo. “Ik ben het ‘eeuwige kind’. Forever 17 is dan ook het motto in mijn leven. Alleen merk je dat ook aan mijn kledingstijl. Ik zal altijd eerst bij de kinderafdeling gaan kijken of er daar niets leuks hangt. Ik hou van mijn gescheurde jeans, Vans en op de allereerste plaats mijn roze Barbietrui van Primark. Mijn man vindt het daarentegen verschrikkelijk. Van hem mag ik die sweater alleen nog maar thuis dragen. Terwijl ik niets liever zou willen dan ermee pronken op straat. Want wie zegt dat je je op een bepaalde leeftijd niet meer zo mag kleden?”

Volledig scherm Julie Lobbens (33) uit Bornem. © rv

“Het volwassen leven is zo saai. We moeten al presteren, er ligt een enorme druk op ons. En als je dan eens zot doet met een Barbie-trui of felgekleurde dinosaurussokken, word je meteen scheef bekeken. Ik werk op een politiebureau en zelf begint me stilaan te dagen dat een roze Barbietrui daar misschien niet de meest aangewezen keuze is. Ook mijn zoontje van 5 schaamt zich al als ik hem naar school breng. Ik wil helemaal geen sloddervos zijn, maar een coole mama. Dus daarom mijn vraag: help, hoe kan ik me kleden zonder mijn kinderlijke speelsheid helemaal te verliezen?”

Dit zegt NINA’s moderedacteur David Devriendt, alias de ‘fashionfixer’

“Ik buig diep voor de houding van Julie. Al te vaak verliezen we als volwassene die kinderlijke speelsheid en nemen we het leven veel te serieus. Ook in onze kleerkasten, met een zee van zwart en donkerblauw, is het nog te vaak degelijkheid eerst. Onder het motto: doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Julie verzet zich daar tegen en dat verdient applaus. Ze omschrijft zichzelf als dat eeuwige kind, met een dijk van een peterpansyndroom. Of in haar geval, het Barbiesyndroom. Ja, zo’n Barbietrui is cute... voor een 10-jarig meisje.”

Quote Niet dat een T-shirt of stuk van Barbie überhaupt niet kan. Het probleem zit hem er vooral in dat het nogal veel bij elkaar is Fashionfixer David

“Julie zal het niet graag horen, maar haar man heeft op dat vlak toch een beetje gelijk. Ik wil haar vrijheid niet fnuiken, maar de trui komt effectief beter tot zijn recht binnenshuis waar niemand hem ziet. Zeker in een professionele omgeving krijgt het snel iets van - excusez le mot – een poppenkast. Niet dat een T-shirt of stuk van Barbie überhaupt niet kan. Het probleem zit hem er vooral in dat het nogal veel bij elkaar is. En roze én grote letters én Barbiepoppen. En dan niet één maar ineens drie. Subtiel is het niet, en qua silhouet doet het ook niet veel. Met de heersende nineties- en Y2K-trends zijn er trouwens op dit moment zo oneindig veel coolere alternatieven, zonder dat het er zo dik op ligt.”

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Zelf geeft Julie moedig toe dat ze niet zoveel kaas gegeten heeft van mode. En dat ze ook een beetje het zelfvertrouwen mist om er al meteen als een volslagen fashionista uit te zien. Daarom, om in het kinderjargon te blijven, babystapjes. Met simpele fixes en coole upgrades komt ze al een heel eind.”

1. Barbiecore

“Julie houdt van roze en van Barbie. Wie ben ik om dat van haar af te nemen? Als er één moment is om je ongegeneerd te spiegelen aan de plastic godin van Mattel, is het nu wel. Volgend jaar, in juli, komt de nieuwe Barbiefilm van regisseur Greta Gerwig uit, met Margot Robbie in de hoofdrol. Nu al is de buzz enorm. Op social media is de hashtag #BarbieCore trending en celebrity’s en influencers hijsen zich opvallend vaak in fuchsia outfits. Laat er geen twijfel over bestaan: hot pink is hotter dan ooit. In die mate zelfs dat vooraanstaande modewebsites zich steeds luider afvragen wanneer de roze hype zal stoppen.”

“Maar een voorliefde voor roze hoeft dus absoluut niet te betekenen: Barbiemerchandise in het kwadraat. Een wit T-shirt met ‘Barbie’ in een cool lettertype is veel meer understated en brengt de boodschap ook over. Of hou het gewoon bij roze. Met die kleur is de associatie met Barbie (en gelijkaardige stijliconen als Elle Woods en Paris Hilton) nooit ver weg. Mijn tip aan Julie: investeer in mooie roze stukken die ook flatterend zijn voor je figuur. Zelf is ze wat onzeker over haar buikje. Tijdens haar zwangerschappen kwam ze wat bij en ze is intussen 25 kilo afgevallen. Perfecte stukken zijn in dat geval een omslagjurk die een buikje wat camoufleert, of een uitwaaierende A-jurk (al dan niet te combineren met een blazer voor wat meer allure en ernst). Meteen iets om Julie een beetje uit haar comfortzone te halen, want ze draagt vooral jeans.”

“Ook een topcombinatie: een roze broek met een oversized blouse. Vrouwelijk en toch girly. Extra aandacht voor de details, zoals een spielerei aan de broekspijpen, loont altijd. Mensen kijken toch, je geeft ze maar beter iets om naar te kijken.”

“Julie vindt roze misschien niet de meest geschikte kleur voor in het politiekantoor waar ze werkt. Maar niemand die zegt dat je niet kan aankomen in een felroze overjas. Die trek je heel makkelijk aan over een iets soberdere outfit, en trek je ook heel snel uit nadat je een fantastische entree hebt gemaakt. Ook meteen een statement aan de schoolpoort. Heel chic!”

“Een hoodiejurk straalt het comfort uit waar Julie zich zo graag in hult, als mama van twee. Meer Barbie kan het bijna niet zijn. Dit is 2000s fashion op zijn best. Nog een grote zonnebril erbij, haar geliefkoosde Vans met girly sokjes en wees maar zeker dat ze veel medemama’s jaloers zal maken. Neem hem niet te aansluitend.”

2. Secretaresselook

“Julie geeft zelf aan dat ze stiekem ook van de sexy secretaresselook houdt. Alleen vreest ze dat dat met haar figuur moeilijk ligt. Die angst is voor niets nodig. Een kokerrok, al dan niet met split, kan heel mooi en sterk zijn en zet rondingen mooi in de kijker. Dat kan je combineren met een gebreide cardigan (hoe fijner, hoe sexyer) of een oversized (strik)bloes in knisperend wit katoen of in een mooie glanzende stof voor wat meer luxe. De mogelijkheden zijn eindeloos. Julie kan er ook een prachtige roze bloes – laat ons dat vanaf nu maar haar signature color of handelsmerk noemen – op dragen. Al vindt ze die kleur misschien iets te flashy in de serieuze omgeving van een politiebureau. Het kan ook perfect als partylook of voor een avondje uit met de hubby.”

3. Wijdere jeans en cargopants

“Op alle foto’s die Julie me doorstuurde, valt het op dat ze nogal vasthangt aan haar skinny jeans. ‘En liefst met gaten erin.’ Skinny jeans waren een tijdje uit de mode, en zijn langzaam terug aan een comeback bezig, maar de wijdere jeans met een lichte bootcut geeft instant meer fashion credibility. Het voelt ook minder verstikkend aan voor je lijf. Als haar motto ‘Forever 17' is, dan moet Julie misschien ook wat meer kijken naar de 17-jarige jeugd van tegenwoordig. Die dragen allemaal broeken met vloeiende lijnen en volume. Ook leuk: cargopants. Die wijde broeken met zakken zijn nu superpopulair en waren een echte ninetieshit. Rachel uit ‘Friends’, een van Julies stijliconen, was er vaak in te zien. Ook Julie kan het rocken en er perfect haar Vans bij dragen. Of hakken voor een chiquer effect.”

4. Blazer game

“Niets dat meer elegantie én professionaliteit uitstraalt dan een blazer. Voor iemand die haar kledingstijl het liefst van al baseert op de kleerkast van jonge tienermeisjes, lijkt zo’n blazer misschien iets té volwassen en serieus, maar het voordeel is dat je ze heel makkelijk uittrekt. En tegenwoordig vind je ze werkelijk met hopen in alle vormen en gedaantes. Hoe je zo’n blazer funkier maakt? Neem hem oversized, alsof een klein meisje de jas van papa zou aantrekken. Draag er sportieve tops op met bekende logo’s – heel populair bij de jeugd – en combineer met flashy accessoires zoals een handtas in zuurstokkleurtjes. Het geheim zit hem in het contrast: work versus play.”

5. Glansrijke toets

“Ook glanzende, oversized pantalons met satijnlook zijn een goede optie. Ga resoluut voor mooie juweelkleuren, net zoals toen je grasduinde in het juwelenkistje van je mama vroeger. Een elastische band maakt het aangenamer voor in de buikzone.”

6. Leve de salopet

“Naast haar Barbietrui houdt Julie ook van haar tuinbroek. Maar die is nu iets te strak geworden en haar man wil ook dat ‘onding’ liever voorgoed uit haar leven bannen. En dus vraagt Julie zich ook luidop af: is zo'n tuinbroek wel nog flatterend voor iemand met haar figuur en leeftijd? Volmondig ja, maar ga gewoon voor een model met iets meer volume, zeker ter hoogte van de buik, en draag er een toffe sweater onder (extra camouflagemanoeuvre). Als je hem langs één kant open laat, verleg je ook de aandacht naar je borststreek. Draag er een opvallend juweel op en je zet je halslijn meer in de kijker. Kortom, ik geloof oprecht niet dat een tuinbroek enkel voor skinny girls is. Je moet alleen wat durven, zoals met alles in het leven. In tegenstelling tot die Barbiepoppen op je trui moet je voor mode wel ballen aan je lijf hebben.”

7. Speelse accessoires

And last but not least: ga volledig los in kinderlijke accessoires. Die geven extra pit aan elk silhouet. Er zijn nu zoveel toffe Y2K-juwelen met objets trouvés, plastic gummybeertjes, vlindertjes of parels. Of ga voor een pareldiadeem, zoals Blair Waldorf uit 'Gossip Girl’ of de meisjes uit 'Pretty Little Liars’ – Julies favoriete tv-serie. Zelfs één handtas of smartphonehoes in een girly kleur laat de buitenwereld zien dat je speels en onbevangen in het leven staat. Onthoud: terughoudendheid is soms je beste vriend, Julie. Een deel van opgroeien is kritisch denken ontwikkelen. Op alle vlakken, maar zeker ook op vlak van mode. Bedenk ook dat de meeste meisjes net niets liever willen dan volwassen en groot zijn. Dat gezegd zijnde, je mag me altijd bellen om samen naar de Barbiefilm te gaan kijken.”

