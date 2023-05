Jongere huid voor minder geld? Dermatoloog legt uit: “Je kiest beter voor juiste ingrediënt dan voor duur merk”

Op reis met het vliegtuig? Tips om niet met puisten, droge huid of wallen te landen. “Smeer de juiste ingrediën­ten”

Nu de paasvakantie gestart is, stappen veel mensen op het vliegtuig. Alleen je huid is minder in de wolken, want de vliegtuigreis kan voor puistjes, een gezwollen gevoel en uitdroging zorgen. Beautyredactrice Sophie geeft heldere verzorgingstips die je best voor, tijdens en na de vlucht toepast. “Anders heb je misschien dagen later nog last.”