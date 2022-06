Jeanne met de pet, dié is hip deze zomer: 'baseball cap' draag je nu zelfs bij jurkje of maatpak

Modeblad Vogue Russia doet de boeken toe door stijgende censuur in Rusland

Begin maart kondigde ‘Vogue Russia’ op Instagram aan dat er geen aprilnummer in de winkel zou liggen. Nu blijkt dat de uitgeverij van Vogue zijn volledige Russische afdeling zal sluiten. De reden: de toenemende censuur in Rusland en natuurlijk de oorlog in Oekraïne. “Hoewel we al meer dan twintig jaar een succesvol bedrijf hebben in Rusland, wordt het ons nu onmogelijk gemaakt om hier te blijven opereren.”

24 april