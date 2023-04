Je kleden als een fluostift is de grootste modetrend deze lente. Expert: “Het hoeft er niet goedkoop uit te zien”

Bloemenprint voor de lente? Dit jaar gaan we níét die schattige tour op, want neontinten zijn aan een heuse revival bezig. Moderedacteur David Devriendt weet waarom en hoe je het marginale randje er helemaal af haalt. “Queen Elizabeth was de koningin van neon. Daar had ze een goede reden voor.”

Wie de laatste tijd goed naar de catwalks heeft gekeken, merkte één ding op. Fluo. Véél fluo, feller dan ooit. “Neonkleuren zijn tegenwoordig dé tinten die we willen dragen”, zegt onze moderedacteur David Devriendt. “Dat is niet vreemd, want sinds de coronapandemie blijven we hangen in zogenaamde ‘dopamine dressing’ (dopamine is het gelukshormoon, red.). We willen kleur in onze kleerkast, liefst zo fel mogelijk. Het geeft onze mood een boost, vooral in tijden van slecht weer, negatief nieuws en economische crisissen.”

Niet alleen de grote luxemerken pakken uit met neon. Ook de winkel om de hoek

Toch is het lang niet de eerste keer dat neontinten in ons straatbeeld verschijnen. “Vanaf 1920 zag je ze overal in lichtreclames”, vertelt Devriendt. “Vanaf dan verschenen de fluotinten ook in de mode.”

“In de jaren 30 en 40 lanceerde ontwerpster Elsa Schiaparelli bijvoorbeeld haar bekende tint ‘shocking pink’. Later vernoemde het modehuis er zelfs een parfum naar. In de jaren 60 zag je fluotinten in de mini-jurken van mode-icoon Twiggy. Al zijn vooral de jaren 80 bekend als hét neon-decennium. Denk maar aan de outfits van Ken van Barbie.”

Volledig scherm Links: Shocking Pink-tint van Schiaparelli. Rechts: Margot Robbie en Ryan Gosling op de set van de film ‘Barbie’, die binnenkort verschijnt. © Getty Images

Ook in 2023 kennen neonkleuren een revival. En die is heftig, aldus Devriendt. “Kijk maar naar de collecties van luxemerken Valentino, Versace, Givenchy, Haider Ackermann, Fendi ... Vooral Fendi springt er dit seizoen uit. Maar ook een Zara of Mango sprongen al mee op de kar.”

Waarom is neon zo populair? “Komt na een lange periode van beige”

Dat ‘fluocore’ zo populair is, heeft meerdere verklaringen. “Het heeft een artificieel effect. Neon lijkt niet natuurlijk, wel larger than life”, zegt Devriendt. “Ook de groeiende populariteit van de metaverse speelt mee, net zoals die van videogames. De nieuwe film ‘The Super Mario Bros. Movie’ baadt bijvoorbeeld in fluo.”

Quote Wist je trouwens dat Paris Hilton naast haar klassieke roze ook enorm veel fluogroen draagt? David Devriendt

De fluotint die dit seizoen de hoofdprijs wint? Fluogroen. “De tint doet denken aan de natuur, iets waar veel mensen nu van wakker liggen. Groen is sowieso al jaren een trendy kleur, omdat hij zoveel schakeringen heeft. Muntgroen, grasgroen, limoengroen, … Nu kiezen we, na een periode vol aardse kleuren zoals beige, liever voor groentinten die niet in de natuur te vinden zijn. Wist je trouwens dat Paris Hilton naast haar klassieke roze ook enorm veel fluogroen draagt?”

Celebs bewijzen al langer dat fluo een must is in je kleerkast

Paris is ook lang niet de enige. “Ook zangeres Dua Lipa en realityster Kim Kardashian zijn voorlopers. Denk aan Kim in haar aansluitende neonjurken. Een outfit die mij ook altijd bijblijft, is de neonkleurige hoepeljurk van Valentino Haute Couture die de Britse actrice Cynthia Erivo op de Golden Globes droeg. Dat was pal in de coronapandemie: die jurk roept simpelweg om vrijheid.”

Volledig scherm Paris Hilton, Cynthia Erivo en Queen Elizabeth in neongroen. © Getty Images

Onze celebs verschijnen ook niet alleen als fluostiften op en naast de rode loper omdat ze fan zijn van de kleuren. “Het doet hen opvallen tussen alle andere grootheden. Voormalige koningin Elizabeth redeneerde ook zo. Zij was de koningin van de neon”, zegt Devriendt. “Neontinten vallen gewoon op. Ze hebben iets rebels, roepen letterlijk: ‘Kijk naar mij’. De kleuren zijn een manier van zelfexpressie in een wereld waarin velen er de laatste tijd ‘beige’ uitzien.”

Zo haal je de goedkope rand van neon af

Hoe je het ook draait of keert, neon is op het eerste gezicht niet echt chic. “Dat klopt”, zegt Devriendt. “Het doet je een beetje denken aan carnaval. Of kijk eens naar de foto’s van Kamping Kitsch. Dat is neon all over the place.”

Quote Een slecht gesneden blazer in een fluokleur haal je er zo uit. David Devriendt

En toch zijn er een aantal trucjes die fluo doen floreren en wél erg stijvol maken. “Kijk eerst en vooral naar de stof. Katoen maakt fluo al snel goedkoop, maar mohair en zijde doen het tegenovergestelde. Een mooi afgelijnde zijde rok in een fluokleur is prachtig.” Ook de snit en vorm zijn belangrijk. “Een slecht gesneden blazer in een fluokleur haal je er zo uit. Werk met een moderne, oversized snit. Dan komt je fluo meteen een pak moderner uit.”

Je kan ook spelen met kleuren. “Je kan best een fluogroene top combineren met een wijde broek of rok in een andere groene tint. Dat zorgt voor een schakering en brengt diepte in je outfit. Ook mooi is het als je alle kledingstukken in dezelfde fluotint draagt, voor een monochrome look. Denk aan een oversized fluo kostuum.”

Volledig scherm © Getty Images

Neontinten gaan ook erg mooi samen met grijs, beige en pastelkleuren. “Stel je draagt een kostuum in een pasteltint, dan is een neon t-shirt onder je blazer een erg mooie optie.”

Loop je toch liever niet als fluostift rond, dan kan je nog altijd voor subtiele accessoires kiezen. “Bij schoenenmerk Louboutin vind je veel neon ontwerpen. Maar ook handtassen en juwelen in neonkleuren zie je steeds vaker. Ze zullen trouwens altijd in blijven, want fluokleuren zijn onmisbaar in de mode.”

