Je haar opsteken is een trend: dankzij deze accessoires wordt het kinderspel

Wie haar haar vastheeft, zegt eigenlijk: ik heb moeite gestoken in mijn kapsel. Ook als je het die dag louter deed om je bad hair day mee te verbergen, want de buitenwereld kan dat heus niet van je gezicht aflezen. Zo’n opgestoken look kan daarboven ook sexy zijn: omdat je jukbeenderen zichtbaar zijn, komt je gezicht beter uit, net zoals je oren, niet toevallig een van je erogene zones.

Pamela Anderson gebruikt er een string voor, zo gaf ze onlangs toe. Maar wat je ook uitkiest om je haar mee op te steken: het zorgt meteen voor een elegante look. Er zijn heel wat trendy opties om uit te kiezen en je kan ze bovendien aanschaffen voor een appel en een ei. Wij tonen je de coolste accessoires voor een effortless effect.

Soms is minder écht meer, en dat geldt zeker in het geval van de ordinaire haarklem. Zijn comeback is nu al een aantal jaren gaande, maar hij blijft het tot op heden goed doen. Niet zo gek, want het kapsel dat je ermee creëert is mooi en toch verdomd makkelijk, vandaar dat het in de nineties ook wel eens ludiek ‘nothing hair’ genoemd werd.

Het was destijds het kenmerkende accessoire van actrice Julia Roberts in zowat elke, romcom maar blijft dus ook vandaag nog lokken verleiden. Geen wonder dat zowel jonge meisjes als vrouwen er wereldwijd opnieuw voor vallen. Nieuwe ontwikkeling in die trend: hoe groter, hoe beter. Denk: extra, extra large.

Anno 2023 is het dé publiekslieveling op TikTok, lievelingsplatform van het trendgevoelige Gen Z en nét iets minder casual dan de gewone haarklem: de Franse clip. Het accessoire is nog het best te vergelijken met een ‘vork’ die je lokken samenhoudt, maar het resultaat oogt chic en moeiteloos, dankzij de twee pinnen waarmee je je haar losjes kan opsteken.

Video’s van kapsels met de clip verzamelden al bijna 25 miljoen views op TikTok. En het past perfect binnen de romantische ‘soft girl’-stijl die nu leeft, terwijl het toch net dat tikje meer doet dan een ordinaire haarspeld. In de video hieronder zie je hoe je het item in je lokken steekt, maar je kan hem evengoed gebruiken voor die nonchalante ‘messy bun.’

#hairup #minimalstyle #hairstyling #hairvideo ♬ Aesthetic - Xilo @the_minimal_hair French roll hairstyling with light tortoise French large U pin🤍 #frenchhairstyle

Gespot bij Kim Kardashian, Kylie Jenner, EmRata, ... the list goes on: een ‘messy updo’ ofwel de signature look van Pamela Anderson. De actrice gebruikte er destijds altijd een string voor, bekende ze onlangs, maar je mag er heus ook gewoon een elastiekje of scrunchie voor gebruiken. Het concept is simpel: je steekt je haar op, maar niet te strak voor dat 'messy’ effect, en je haalt er enkele lokken uit voor een maximum aan nonchalance. Wij zijn fan.

Niet énkel je haar opsteken is een trend, haaraccessoires zijn momenteel trendy tout court. In alle vormen en maten: oversized en over the top, denk grote bloemen in je haar steken, maar evengoed klein en schattig, zoals de vlinderspeldjes die we als kind droegen. Ook de eenvoudige haarclipjes blijven in trek: gebruik ze om je haar uit je gezicht te houden en je geeft elke outfit een instant ‘cool girl’-injectie.

